Apple lança prévia do iOS 26, maior reformulação do iPhone desde 2013

A Apple divulgou uma prévia do iOS 26, a próxima versão de seu sistema operacional para iPhones. A atualização já pode ser testada por usuários com aparelhos compatíveis, mediante registro no site da empresa. A versão final será disponibilizada em meados de setembro deste ano, junto com os novos modelos de iPhone.

Entre as principais novidades do iOS 26 está a reformulação visual da interface, considerada a maior desde o iOS 7, lançado em 2013. A nova linguagem de design, chamada Liquid Glass (ou "Vidro Líquido"), introduz botões e menus translúcidos com animações fluidas, que devem substituir elementos tradicionais do sistema.

iOS 26 traz novo visual e recursos inteligentes para o iPhone

Além do novo visual, o iOS 26 traz mudanças funcionais. O aplicativo de telefone agora integra chamadas e mensagens de voz em uma única tela, e o sistema ganhou novas ferramentas para bloquear chamadas e mensagens de spam.

Mesmo sem entregar ainda a reformulação da assistente virtual Siri com inteligência artificial, prometida para 2024, a Apple incluiu recursos que usam IA generativa. Entre eles estão traduções em tempo real no iMessage e FaceTime, além da função de pesquisa visual dentro de capturas de tela.

A atualização também se estende ao ecossistema Apple: iPads, Macs e Apple Watch receberão a nova interface. A empresa pretende usar o feedback do público nos testes beta para ajustar os recursos antes do lançamento oficial.