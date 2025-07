Estudo da OpenAI revela impacto do uso do ChatGPT por mais de 500 milhões de pessoas em todo o mundo

Mais de meio bilhão de pessoas em todo o mundo utilizam ativamente as ferramentas de inteligência artificial da OpenAI, com destaque para o acesso de forma gratuita ao ChatGPT. A plataforma recebe mais de 2,5 bilhões de mensagens diárias, sendo 330 milhões apenas nos Estados Unidos. Após a Índia, o Brasil é o terceiro maior usuário mundial.

Considerando o uso em larga escala, a OpenAI divulgou os primeiros resultados de um estudo sobre como essas ferramentas estão aumentando a produtividade de trabalhadores em empresas e governos. A pesquisa é assinada pela economista-chefe da empresa, Ronnie Chatterji, e pela equipe de pesquisa econômica da OpenAI.

Desde seu lançamento, em novembro de 2022, o ChatGPT se tornou a tecnologia de consumo mais rapidamente adotada, alcançando 1 milhão de usuários em apenas cinco dias, 100 milhões em dois meses e, atualmente, mais de 500 milhões. O uso da ferramenta no ambiente de trabalho também cresceu consideravelmente. Hoje, segundo o estudo, 28% dos adultos empregados nos Estados Unidos que já utilizaram o ChatGPT relatam usá-lo para essa finalidade – um aumento de 20% em relação a 2023.

No caso de professores, a OpenAI diz que o ChatGPT proporcionou uma economia de quase seis horas por semana em suas tarefas, enquanto funcionários públicos da Pensilvânia ganharam, em média, 95 minutos por dia. Esses ganhos permitiram a entrega de serviços de melhor qualidade. Além disso, a IA tem possibilitado o surgimento de novos empreendimentos e a fundação de startups.

Historicamente, tecnologias como a roda, o motor e a eletricidade transformaram profundamente o que as pessoas eram capazes de fazer. A IA é uma tecnologia igualmente transformadora, que está ampliando a capacidade humana de pensar, aprender, criar e construir. Com a evolução desses sistemas, os benefícios econômicos esperados são significativos.

Apesar de existirem diferentes projeções sobre o impacto da IA na produtividade , até mesmo as estimativas mais conservadoras indicam que ela contribuirá para a expansão da economia. As questões mais urgentes, no entanto, são como essa expansão ocorrerá e como seus benefícios serão distribuídos. O que se decide hoje terá um grande impacto sobre se essa transformação levará a mais oportunidades para todos ou a uma maior concentração de riqueza e poder nas mãos de poucos.