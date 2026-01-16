iPhone 18 pode ficar mais caro com o avanço da IA, diz relatório

A Apple pode ter que aumentar o preço do iPhone 18 após perder parte da prioridade que mantinha historicamente como principal cliente da TSMC, maior fabricante de chips do mundo.

O CEO da TSMC, CC Wei, sinalizou a executivos da Apple que a empresa teria que absorver o maior reajuste de preço em anos. A informação consta em um novo relatório assinado por Tim Culpan, publicado no Culpium.

A mudança ocorre em meio ao avanço da inteligência artificial e o consequente aumento da demanda por chips de empresas como Nvidia e AMD, que pressionou a capacidade produtiva da TSMC.

Com isso, a fabricante do iPhone deve ter seu espaço cada vez menor, uma vez que os chips de IA são maiores, ocupam mais espaço na produção e reduzem a fabricação de chips para celulares.

No relatório, Culpan sugere que CC Wei pode não ter deixado claro à Apple que ela perdeu o posto de sua maior cliente. O avanço da IA alterou o equilíbrio da carteira da empresa, que agora tem clientes focados em data centers e computação de desempenho ganhando mais protagonismo.

A relação entre Apple e TSMC segue estratégia e de longo prazo, mas sinais de mudança já eram observados nos últimos anos. No segundo semestre de 2025, o jornal China Times divulgou que o futuro chip A20, que seria implementado em modelos de iPhone, ficou muito mais caro devido ao reajuste.

Paralelamente, há boatos de que a Apple e Intel avaliam uma retomada de parceria para fabricação de chips para celulares e computadores. Embora a ruptura com a TSMC ainda seja apontada como improvável, as discussões indicam que a empresa comandada por Tim Cook esteja diversificando seu catálogo de fornecedores.

Vale ressaltar que o impacto para o consumidor ainda é incerto. No entanto, Culpan avalia que, se o iPhone 18 chega ao mercado mais caro que as gerações anteriores, o aumento de custo de fabricação e a perda de prioridade da Apple na TSMC ajudam a explicar a alta.