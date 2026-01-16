Inteligência Artificial

iPhone 18 pode ficar mais caro com o avanço da IA, diz relatório

Com a explosão da demanda por chips de IA, Apple deve deixar de ser cliente preferencial da maior fabricante de semicondutores do mundo

Apple perde protagonismo na TSMC (Xu Kaicheng/VCG/Getty Images)

Apple perde protagonismo na TSMC (Xu Kaicheng/VCG/Getty Images)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 15h59.

Última atualização em 16 de janeiro de 2026 às 16h24.

A Apple pode ter que aumentar o preço do iPhone 18 após perder parte da prioridade que mantinha historicamente como principal cliente da TSMC, maior fabricante de chips do mundo.

O CEO da TSMC, CC Wei, sinalizou a executivos da Apple que a empresa teria que absorver o maior reajuste de preço em anos. A informação consta em um novo relatório assinado por Tim Culpan, publicado no Culpium.

A mudança ocorre em meio ao avanço da inteligência artificial e o consequente aumento da demanda por chips de empresas como Nvidia e AMD, que pressionou a capacidade produtiva da TSMC.

Com isso, a fabricante do iPhone deve ter seu espaço cada vez menor, uma vez que os chips de IA são maiores, ocupam mais espaço na produção e reduzem a fabricação de chips para celulares.

No relatório, Culpan sugere que CC Wei pode não ter deixado claro à Apple que ela perdeu o posto de sua maior cliente. O avanço da IA alterou o equilíbrio da carteira da empresa, que agora tem clientes focados em data centers e computação de desempenho ganhando mais protagonismo.

A relação entre Apple e TSMC segue estratégia e de longo prazo, mas sinais de mudança já eram observados nos últimos anos. No segundo semestre de 2025, o jornal China Times divulgou que o futuro chip A20, que seria implementado em modelos de iPhone, ficou muito mais caro devido ao reajuste.

Paralelamente, há boatos de que a Apple e Intel avaliam uma retomada de parceria para fabricação de chips para celulares e computadores. Embora a ruptura com a TSMC ainda seja apontada como improvável, as discussões indicam que a empresa comandada por Tim Cook esteja diversificando seu catálogo de fornecedores.

Vale ressaltar que o impacto para o consumidor ainda é incerto. No entanto, Culpan avalia que, se o iPhone 18 chega ao mercado mais caro que as gerações anteriores, o aumento de custo de fabricação e a perda de prioridade da Apple na TSMC ajudam a explicar a alta.

Acompanhe tudo sobre:AppleTSMCChipsInteligência artificialiPhone

Mais de Inteligência Artificial

OpenAI investe US$ 252 mi em startup que quer fundir cérebro humano e IA

Produção de chips trava ambição da China em IA e amplia vantagem dos EUA

Executivos deixam startup de Mira Murati e retornam à OpenAI

Afinal, a IA cria ideias novas ou só repete o que já existe?

Mais na Exame

Negócios

Da ideia à escala: como empresa de BC construiu R$ 2,4 bi em franquias

Mercados

Estreia de pílula contra obesidade impulsiona ações da Novo Nordisk

Brasil

Dino cobra Casa Civil sobre mecanismo de transparência de emendas

Future of Money

Bitcoin pode ser mais escasso que o ouro, diz megainvestidora