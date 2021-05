Apple gerou mais de US$ 100 mi com o jogo Fortnite, da Epic Games

A Apple gerou mais de 100 milhões de dólares em receita com as comissões coletadas do jogo Fortnite na App Store, testemunhou nesta quarta-feira, 19, um funcionário da fabricante do iPhone.

Michael Schmid, que trabalha como chefe de desenvolvimento de negócios da App Store, forneceu a estimativa aproximada de receita como parte dos testemunhos coletados no processo que a Epic Games abriu contra a Apple. Schmid não especificou uma quantia exata em dólares e se recusou a dizer se a receita era superior 200 milhões de dólares dizendo que seria “inapropriado” compartilhar essa informação.

A rusga entre as empresas de tecnologia começou em agosto de 2020, quando a Apple removeu da sua loja de aplicativos o jogo Fortnite, símbolo de sucesso do mercado bilionário dos games. A remoção aconteceu depois que a Epic Games, companhia responsável pelo desenvolvimento do Fortnite, tentou driblar as taxas que a Apple impõe sobre produtos vendidos em sua loja — atualmente 30% do valor da venda. A remoção do jogo foi seguida pelo Google, que também retirou o Fortnite da loja do Android.

A Sensor Tower, empresa de dados de mercado de aplicativos móveis, fez uma estimativa consideravelmente mais alta no ano passado. Fortnite jogadores gastaram quase 1,2 bilhão de dólares na App Store da Apple, gerando receita de cerca de 354 milhões de dólares para a Apple, relatou a empresa.