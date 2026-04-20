Apple escondeu dica sobre nova cara da Siri no logo da WDDC 2026

Logo da WWDC: Apple deu dicas sobre nova cara da Siri no visual
Colaboradora
Publicado em 20 de abril de 2026 às 14h55.
A Apple tem o hábito de esconder pistas sobre futuros produtos em teasers de grandes eventos. O convite para o iPhone 16 Pro, em 2024, continha uma referência para a nova inteface da inteligência artificial Siri. O da WWDC 2025 trazia o logo da Apple como se fosse uma imagem saída de uma câmera térmica, apontando para o lançamento da câmara de vapor no iPhone 17 Pro. Para 2026, o numeral "26" que aparece no logo da edição deste ano da WWDC é uma prévia exata da nova cara da Siri, apontou a Bloomberg.
Além da nova identidade visual da IA, a Siri também terá inovações no conteúdo. O app conseguirá utilizar dados pessoais do usuário e reconhecer o conteúdo exibido na tela para responder perguntas contextuais. Também vai processar múltiplos comandos em uma única instrução e suportar agentes de IA de terceiros por meio de um sistema de extensões. O núcleo técnico da nova Siri será parcialmente baseado em modelos desenvolvidos pela Google.
O aplicativo integrado ao iOS 27 funcionará de maneira similar ao Gemini e ao ChatGPT, podendo oferecer soluções para múltiplos comandos de uma vez só. A promessa de um aplicativo centralizado para perguntas, conversas, lembretes e outras funções integradas a apps nativos do sistema da Apple sairá dos planos, confirmados em 2024. Entre as melhorias gerais, estão correções de bugs, velocidade e autonomia de bateria e novos recursos para empresas, educação e mercados emergentes.
Uma correção de menos impacto, mas útil, também está em testes: a Apple tenta adicionar botões de desfazer e refazer ao menu de personalização da tela inicial. Na configuração atual, usuários precisam fazer o processo do zero caso haja erros na reorganização de ícones e widgets.