Apple escondeu dica sobre nova cara da Siri no logo da WDDC 2026

A Apple tem o hábito de esconder pistas sobre futuros produtos em teasers de grandes eventos. O convite para o iPhone 16 Pro, em 2024, continha uma referência para a nova inteface da inteligência artificial Siri. O da WWDC 2025 trazia o logo da Apple como se fosse uma imagem saída de uma câmera térmica, apontando para o lançamento da câmara de vapor no iPhone 17 Pro. Para 2026, o numeral "26" que aparece no logo da edição deste ano da WWDC é uma prévia exata da nova cara da Siri, apontou a Bloomberg.

A assistente de voz ganhará um efeito luminoso idêntico ao da peça publicitária quando ativada no Dynamic Island do iPhone. Com a atualização, a Siri emergirá do Dynamic Island com um cursor luminoso e pedirá ao usuário escolher entre "Buscar ou Perguntar". O brilho ao redor da pílula superior do iPhone e no campo de busca da nova Siri, visto com mais atenção em fundos pretos, replica o efeito visto no "26" do logo da WWDC.

Apple disse que a atualização que antecipa o novo momento da Siri será "leve" em novidades. " Além das correções usuais, a atualização 26.5 inclui criptografia para serviços de comunicação avançados (RCS), bem como anúncios previamente anunciados no Apple Maps e ajustes no Apple Books. Há também melhorias no emparelhamento do Magic Trackpad, Magic Keyboard e Magic Mouse com o iOS", confirmou a empresa. Inicialmente, a reformulação chegaria com o iOS 26.5, mas as grandes novidades da Siri foram adiadas para a chegada do iOS 27 em junho. À Bloomberg, adisse que a atualização que antecipa o novo momento da Siri será "leve" em novidades. "

Quais serão as mudanças da Siri com o iOS 27

Além da nova identidade visual da IA, a Siri também terá inovações no conteúdo. O app conseguirá utilizar dados pessoais do usuário e reconhecer o conteúdo exibido na tela para responder perguntas contextuais. Também vai processar múltiplos comandos em uma única instrução e suportar agentes de IA de terceiros por meio de um sistema de extensões. O núcleo técnico da nova Siri será parcialmente baseado em modelos desenvolvidos pela Google.

O aplicativo integrado ao iOS 27 funcionará de maneira similar ao Gemini e ao ChatGPT, podendo oferecer soluções para múltiplos comandos de uma vez só. A promessa de um aplicativo centralizado para perguntas, conversas, lembretes e outras funções integradas a apps nativos do sistema da Apple sairá dos planos, confirmados em 2024. Entre as melhorias gerais, estão correções de bugs, velocidade e autonomia de bateria e novos recursos para empresas, educação e mercados emergentes.