Mercado de smartphones cai 6%, mas Apple avança 5% e lidera ranking global

A Apple assumiu a liderança global no mercado de smartphones no primeiro trimestre, com crescimento anual de 5% nos embarques e participação de 21%, em um setor que acumula retração nas vendas de 6%.

Os dados são da Counterpoint Research e foram divulgados pela Reuters, evidenciando que os embarques globais ficaram pressionados pela escassez de componentes de memória e pela piora no consumo com a guerra no Irã.

A fabricante do iPhone, porém, conseguiu ampliar participação e liderar o mercado global pela primeira vez em um primeiro. O seu último lançamento na área foi a linha do iPhone 17.

Esse desempenho foi sustentado pela estratégia de posicionamento premium e pelo maior controle sobre a cadeia de suprimentos, fatores que ajudaram a empresa a capturar demanda em meio à desaceleração do setor.

China impulsiona resultado

A China teve papel central no crescimento da Apple no início do ano, porque as vendas de smartphones da companhia no país avançaram 23% nas primeiras nove semanas de 2026.

A Counterpoint atribui esse avanço à força da marca e à consistência da estratégia comercial da empresa na região.

O desempenho reforça a resiliência da demanda por aparelhos de maior valor agregado, mesmo em um ambiente macroeconômico mais incerto.

A Samsung teve queda de 6% nos embarques no primeiro trimestre, encerrando com 20% de participação global. O resultado foi impactado pelo atraso no lançamento da linha Galaxy S26 e pela fraqueza no segmento de entrada.

Já a Xiaomi manteve a terceira posição, com 13% de market share, mas apresentou a maior retração entre as cinco principais fabricantes.

Parte da fraqueza no mercado de smartphones está ligada a uma mudança estrutural na indústria de tecnologia.

[grifar]A analista da Counterpoint, Shilpi Jain, afirmou à Reuters que a queda nos embarques foi "principalmente impulsionada pelos fabricantes de memória priorizando data centers de inteligência artificial (IA) em detrimento da eletrônica de consumo."

Esse redirecionamento de capacidade para infraestrutura de IA tem reduzido a disponibilidade de componentes para dispositivos como smartphones, mantendo a cadeia de suprimentos pressionada no curto prazo.