A Prefeitura de São Paulo reabriu desde segunda-feira, 16, as inscrições para o programa Fique em Dia, que permite a regularização de débitos municipais com descontos de até 95% sobre juros e multas.

Os contribuintes poderão aderir à iniciativa até 26 de fevereiro de 2027, com possibilidade de parcelar as pendências em até 120 vezes.

O programa contempla dívidas tributárias e não tributárias inscritas na Dívida Ativa do município, desde que tenham origem em fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2024. Entre os débitos que podem ser negociados estão o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), o Imposto Sobre Serviços (ISS), o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e diferentes taxas municipais.

As condições de pagamento e os percentuais de abatimento seguem as regras estabelecidas no Edital de Transação nº 02/2025. Os descontos podem chegar a 95%, mas variam conforme as condições previstas no programa.

Quais dívidas podem ser renegociadas?

O Fique em Dia abrange débitos tributários e não tributários inscritos na Dívida Ativa municipal. Além de IPTU, ISS e ITBI, podem entrar na negociação:

Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (TRSS);

Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD);

Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP);

Taxa de Permissão de Uso (TPU);

Outras taxas municipais;

Multas tributárias e multas de postura.

Simples Nacional

A Prefeitura também abriu uma modalidade específica para empresas enquadradas no Simples Nacional que tenham dívidas de ISS inscritas na Dívida Ativa de São Paulo.

Nesse caso, podem ser negociados créditos de Imposto Sobre Serviços apurados no âmbito do regime simplificado e inscritos na Dívida Ativa municipal por meio de convênio com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Diferentemente da modalidade geral, não há limite de data para os fatos geradores desses débitos. Podem ser incluídos os créditos inscritos até a formalização do acordo.

Quais dívidas não podem entrar no programa?

Nem todos os débitos com a Prefeitura podem ser incluídos no Fique em Dia. Estão fora da negociação:

Dívidas decorrentes de obrigações contratuais;

Infrações à legislação ambiental;

Multas de trânsito;

Multas aplicadas pelo Tribunal de Contas do Município;

Penalidades por atos de improbidade administrativa;

Sanções aplicadas a empresas com base na Lei Federal nº 12.846/2013.

Também não podem ser renegociados valores referentes à fração ideal do IPTU incidente sobre imóveis com áreas maiores já desdobradas, englobadas ou remembradas, conforme a Lei Municipal nº 14.125/2005.

Débitos que já estejam incluídos em parcelamentos ainda em andamento, como o Programa de Parcelamento Incentivado (PPI), o Programa de Regularização de Débitos (PRD) e o Parcelamento Administrativo de Débitos Tributários (PAT), também ficam de fora. A exceção são as dívidas parceladas na Dívida Ativa sem concessão de descontos.

Como consultar e aderir ao Fique em Dia?

A adesão deve ser feita pela internet, na plataforma oficial do programa Fique em Dia, da Prefeitura de São Paulo.

No sistema, o contribuinte pode consultar quais débitos estão disponíveis para negociação e verificar as alternativas de pagamento. Antes de formalizar o acordo, também é possível conferir os descontos aplicáveis e os valores das parcelas.