Fique em Dia: Prefeitura também abriu uma modalidade específica para empresas enquadradas no Simples Nacional (wutwhanfoto/Thinkstock)
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Publicado em 17 de novembro de 2026 às 16h59.
A Prefeitura de São Paulo reabriu o programa Fique em Dia, permitindo que contribuintes regularizem dívidas municipais com descontos de até 95% sobre juros e multas. O programa abrange débitos tributários e não tributários inscritos na Dívida Ativa do município, com possibilidade de parcelamento em até 120 vezes. As inscrições estão abertas até fevereiro de 2027.
A Prefeitura de São Paulo reabriu desde segunda-feira, 16, as inscrições para o programa Fique em Dia, que permite a regularização de débitos municipais com descontos de até 95% sobre juros e multas.
Os contribuintes poderão aderir à iniciativa até 26 de fevereiro de 2027, com possibilidade de parcelar as pendências em até 120 vezes.
O programa contempla dívidas tributárias e não tributárias inscritas na Dívida Ativa do município, desde que tenham origem em fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2024. Entre os débitos que podem ser negociados estão o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), o Imposto Sobre Serviços (ISS), o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e diferentes taxas municipais.
As condições de pagamento e os percentuais de abatimento seguem as regras estabelecidas no Edital de Transação nº 02/2025. Os descontos podem chegar a 95%, mas variam conforme as condições previstas no programa.
O Fique em Dia abrange débitos tributários e não tributários inscritos na Dívida Ativa municipal. Além de IPTU, ISS e ITBI, podem entrar na negociação:
A Prefeitura também abriu uma modalidade específica para empresas enquadradas no Simples Nacional que tenham dívidas de ISS inscritas na Dívida Ativa de São Paulo.
Nesse caso, podem ser negociados créditos de Imposto Sobre Serviços apurados no âmbito do regime simplificado e inscritos na Dívida Ativa municipal por meio de convênio com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Diferentemente da modalidade geral, não há limite de data para os fatos geradores desses débitos. Podem ser incluídos os créditos inscritos até a formalização do acordo.
Nem todos os débitos com a Prefeitura podem ser incluídos no Fique em Dia. Estão fora da negociação:
Também não podem ser renegociados valores referentes à fração ideal do IPTU incidente sobre imóveis com áreas maiores já desdobradas, englobadas ou remembradas, conforme a Lei Municipal nº 14.125/2005.
Débitos que já estejam incluídos em parcelamentos ainda em andamento, como o Programa de Parcelamento Incentivado (PPI), o Programa de Regularização de Débitos (PRD) e o Parcelamento Administrativo de Débitos Tributários (PAT), também ficam de fora. A exceção são as dívidas parceladas na Dívida Ativa sem concessão de descontos.
A adesão deve ser feita pela internet, na plataforma oficial do programa Fique em Dia, da Prefeitura de São Paulo.
No sistema, o contribuinte pode consultar quais débitos estão disponíveis para negociação e verificar as alternativas de pagamento. Antes de formalizar o acordo, também é possível conferir os descontos aplicáveis e os valores das parcelas.
Glossário
O que é Fique em Dia?
Programa da Prefeitura de São Paulo que permite a regularização de dívidas municipais com descontos significativos sobre juros e multas.
O que é Dívida Ativa do município?
Conjunto de créditos que o município tem direito a receber, geralmente relativos a impostos, taxas e outras obrigações não pagas.
O que significa débitos tributários e não tributários?
Débitos tributários são obrigações relacionadas a impostos como IPTU e ISS. Débitos não tributários envolvem taxas municipais e outras cobranças não relacionadas diretamente a impostos.