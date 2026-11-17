Roberto Cortes, presidente da Volkswagen Caminhões e Ônibus: “A indústria de caminhões é um bom termômetro da economia” (Leandro Fonseca /Exame)
Repórter de Carreira e Negócios e apresentadora do programa “De frente com CEO”, da revista EXAME
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 17h01.
Última atualização em 17 de novembro de 2026 às 17h01.
Com quase 50 anos de experiência na indústria automobilística e mais de 20 crises econômicas no currículo, Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus, tem motivos para estar otimista com o Brasil. Mesmo diante de um cenário de juros elevados, de uma infraestrutura rodoviária precária e do aumento da concorrência internacional, o executivo enxerga novas avenidas de crescimento para a montadora.
Uma delas está na renovação da frota brasileira de caminhões. Outra, na entrada em um mercado de aproximadamente 50 mil veículos, até então inexplorado pela companhia: o de vans e utilitários.
Em entrevista exclusiva à EXAME, no programa De Frente com CEO, Cortes afirma que o desempenho da indústria de veículos pesados está diretamente relacionado à saúde da economia brasileira.
“A indústria de caminhões é um bom termômetro da economia”, diz.
Hoje, a Volkswagen Caminhões e Ônibus detém cerca de 30% do mercado brasileiro de caminhões e ônibus e exporta para mais de 30 países. Com sede global em São Paulo e uma fábrica em Resende, no Rio de Janeiro, a montadora integra o grupo alemão Traton, holding que também reúne as marcas Scania, MAN e International.
Nos primeiros nove meses de 2026, o volume de vendas do grupo no Brasil ficou próximo ao dos Estados Unidos e superou o da Alemanha, segundo Cortes.
“O mercado brasileiro para a Traton é tão grande quanto o mercado americano”, afirma.
Diferentemente da aquisição de um automóvel de passeio para uso pessoal, a compra de um caminhão é uma decisão de negócios. E, nessa equação, o custo do capital pesa.
“A decisão de se comprar um caminhão é uma decisão de investimento. E o que conta na decisão de investimento é o custo do capital. E, convenhamos, o custo do capital de 14% ou 15%, mais o spread, pode chegar a quase 20%. É bastante alto”, afirma Cortes.
O executivo destaca que os programas de incentivo do governo federal, com juros subsidiados para a aquisição de caminhões, tiveram reflexos positivos nas vendas do setor neste ano.
“Infelizmente, a taxa de juros é um inibidor na compra de caminhões. É por isso que a gente advoga que o ideal seria ter uma taxa de juros muito mais barata.”
Além do custo do crédito, há uma demanda represada pela renovação da frota nacional. Na avaliação de Cortes, a substituição dos veículos mais antigos representa uma oportunidade não apenas para os negócios da indústria automobilística, mas também para a agenda ambiental e de segurança do país.
“Hoje, a frota brasileira é muito velha. Ela é duas vezes mais velha do que deveria. Ela polui muito mais, ela é insegura”, diz.
Neste mês de novembro, a Volkswagen Caminhões e Ônibus entra em uma nova categoria de veículos comerciais: a de vans e utilitários.
A companhia, que possui um portfólio que vai de caminhões leves a extrapesados, identificou nesse segmento uma oportunidade de ampliar sua presença no mercado de transporte de cargas e passageiros.
“Nós não participamos desse mercado e vimos uma oportunidade. Como somos praticamente líderes no resto dos produtos desse mercado, nós não ocupamos esse espaço. É aí que nós vamos entrar”, afirma.
Inicialmente, os veículos serão importados, mas a estratégia da companhia é aumentar progressivamente o conteúdo regional. A chegada dos novos modelos à Argentina está prevista para o primeiro semestre de 2027.
Embora ainda não revele metas de vendas, Cortes tem a ambição de conquistar uma participação semelhante à que a montadora possui atualmente no mercado de caminhões e ônibus.
Depois de transformar o mercado brasileiro de automóveis de passeio, as montadoras chinesas começam a avançar também sobre o segmento de veículos pesados.
Para Cortes, a chegada dessas empresas representa uma concorrência relevante, sobretudo pelas diferenças nos custos de produção e na escala industrial entre os dois países.
“O setor de caminhões e ônibus está começando a sentir a chegada dos chineses agora. O setor de automóveis já sentiu há alguns anos. Obviamente, é uma preocupação que a gente tem”, diz.
Segundo o executivo, as fabricantes chinesas operam em uma economia de escala de 10 a 15 vezes superior à brasileira.
“Não somos contra a competição, mas queremos, sim, que haja uma certa igualdade nas condições daqueles que produzem aqui e dos que eventualmente importam.”
Por que os caminhões elétricos ainda não ganharam as estradas?
Em 2021, em meio à pandemia, a Volkswagen Caminhões e Ônibus iniciou a produção e a comercialização de caminhões elétricos no Brasil. Cinco anos depois, dois obstáculos ainda dificultam a popularização desses veículos: a infraestrutura de recarga e a economia de escala.
Na visão de Cortes, os veículos elétricos são, neste momento, mais atrativos para operações urbanas, como a distribuição de mercadorias e o transporte público de passageiros.
Nesses casos, os veículos podem ser recarregados durante a noite e circular por rotas predefinidas ao longo do dia.
A realidade é diferente quando se trata de caminhões que percorrem milhares de quilômetros pelas rodovias brasileiras.
“Agora, um caminhão que roda o Brasil inteiro, você tem que ter infraestrutura em todos os lugares do Brasil. Vai ser muito difícil e vai demorar muito”, afirma.
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Outra transformação que Cortes acompanha de perto é a chegada da inteligência artificial à indústria automobilística.
A Volkswagen Caminhões e Ônibus já possui uma área dedicada à aplicação da tecnologia no desenvolvimento de produtos, nas linhas de produção e nas atividades administrativas.
Segundo o executivo, dos cerca de 100 mil caminhões produzidos no Brasil, aproximadamente 40 mil são fabricados pela montadora. O desafio agora é aumentar a eficiência da operação.
“O futuro está aí, sempre querendo fazer mais com menos recursos. E a forma de você fazer isso é através da eficiência que a inteligência artificial proporciona”, diz.
Se, por um lado, a infraestrutura brasileira dificulta o avanço de algumas tecnologias, por outro, ajudou a moldar a competitividade internacional da indústria nacional de caminhões.
Estradas sem asfalto, lombadas e terrenos irregulares fazem parte da realidade para a qual os engenheiros da Volkswagen desenvolvem seus veículos.
“O Brasil hoje é um campo de provas. Existe uma estatística que fala que apenas 12% das rodovias são pavimentadas. Isso é um dado preocupante”, afirma Cortes.
Para o executivo, a capacidade de desenvolver produtos resistentes às adversidades brasileiras se tornou uma vantagem competitiva no exterior. Uma característica que ele também atribui aos profissionais do país.
“O Brasil também não é um país para amadores. Geralmente, o profissional que se sai bem aqui se sai bem em todo lugar do mundo. A mesma coisa vale para caminhões.”
Prestes a completar seis décadas no mercado de trabalho, Cortes já atravessou períodos de hiperinflação, recessões econômicas e crises internacionais. A experiência ajuda a explicar o otimismo do executivo com o futuro do Brasil.
“Eu, que dentro dos meus 60 anos de experiência já vivi situações macroeconômicas muito mais difíceis, diria que a gente tem alguns motivos para acreditar que o ano que vem seja um ano bom.”
Além de ampliar o portfólio de produtos, a montadora já se prepara para atender a um eventual aumento da demanda por veículos comerciais em 2027.
Mas a ambição de Cortes vai além da liderança de mercado da Volkswagen. O executivo quer ver a indústria brasileira de veículos pesados em condições de competir de igual para igual com as maiores potências industriais do mundo.
“Quero ser visto como uma pessoa que fez com que a indústria brasileira de caminhões se igualasse à indústria europeia, americana e a chinesa.”