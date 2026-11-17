Com quase 50 anos de experiência na indústria automobilística e mais de 20 crises econômicas no currículo, Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus, tem motivos para estar otimista com o Brasil. Mesmo diante de um cenário de juros elevados, de uma infraestrutura rodoviária precária e do aumento da concorrência internacional, o executivo enxerga novas avenidas de crescimento para a montadora.

Uma delas está na renovação da frota brasileira de caminhões. Outra, na entrada em um mercado de aproximadamente 50 mil veículos, até então inexplorado pela companhia: o de vans e utilitários.

Em entrevista exclusiva à EXAME, no programa De Frente com CEO, Cortes afirma que o desempenho da indústria de veículos pesados está diretamente relacionado à saúde da economia brasileira.

“A indústria de caminhões é um bom termômetro da economia”, diz.

Hoje, a Volkswagen Caminhões e Ônibus detém cerca de 30% do mercado brasileiro de caminhões e ônibus e exporta para mais de 30 países. Com sede global em São Paulo e uma fábrica em Resende, no Rio de Janeiro, a montadora integra o grupo alemão Traton, holding que também reúne as marcas Scania, MAN e International.

Nos primeiros nove meses de 2026, o volume de vendas do grupo no Brasil ficou próximo ao dos Estados Unidos e superou o da Alemanha, segundo Cortes.

“O mercado brasileiro para a Traton é tão grande quanto o mercado americano”, afirma.

Quando os juros puxam o freio de mão

Diferentemente da aquisição de um automóvel de passeio para uso pessoal, a compra de um caminhão é uma decisão de negócios. E, nessa equação, o custo do capital pesa.

“A decisão de se comprar um caminhão é uma decisão de investimento. E o que conta na decisão de investimento é o custo do capital. E, convenhamos, o custo do capital de 14% ou 15%, mais o spread, pode chegar a quase 20%. É bastante alto”, afirma Cortes.

O executivo destaca que os programas de incentivo do governo federal, com juros subsidiados para a aquisição de caminhões, tiveram reflexos positivos nas vendas do setor neste ano.

“Infelizmente, a taxa de juros é um inibidor na compra de caminhões. É por isso que a gente advoga que o ideal seria ter uma taxa de juros muito mais barata.”

Além do custo do crédito, há uma demanda represada pela renovação da frota nacional. Na avaliação de Cortes, a substituição dos veículos mais antigos representa uma oportunidade não apenas para os negócios da indústria automobilística, mas também para a agenda ambiental e de segurança do país.

“Hoje, a frota brasileira é muito velha. Ela é duas vezes mais velha do que deveria. Ela polui muito mais, ela é insegura”, diz.

Uma nova avenida de 50 mil veículos

Neste mês de novembro, a Volkswagen Caminhões e Ônibus entra em uma nova categoria de veículos comerciais: a de vans e utilitários.

A companhia, que possui um portfólio que vai de caminhões leves a extrapesados, identificou nesse segmento uma oportunidade de ampliar sua presença no mercado de transporte de cargas e passageiros.

“Nós não participamos desse mercado e vimos uma oportunidade. Como somos praticamente líderes no resto dos produtos desse mercado, nós não ocupamos esse espaço. É aí que nós vamos entrar”, afirma.

Inicialmente, os veículos serão importados, mas a estratégia da companhia é aumentar progressivamente o conteúdo regional. A chegada dos novos modelos à Argentina está prevista para o primeiro semestre de 2027.

Embora ainda não revele metas de vendas, Cortes tem a ambição de conquistar uma participação semelhante à que a montadora possui atualmente no mercado de caminhões e ônibus.

Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus (Volkswagen/Divulgação)

A chegada das chinesas

Depois de transformar o mercado brasileiro de automóveis de passeio, as montadoras chinesas começam a avançar também sobre o segmento de veículos pesados.

Para Cortes, a chegada dessas empresas representa uma concorrência relevante, sobretudo pelas diferenças nos custos de produção e na escala industrial entre os dois países.

“O setor de caminhões e ônibus está começando a sentir a chegada dos chineses agora. O setor de automóveis já sentiu há alguns anos. Obviamente, é uma preocupação que a gente tem”, diz.

Segundo o executivo, as fabricantes chinesas operam em uma economia de escala de 10 a 15 vezes superior à brasileira.

“Não somos contra a competição, mas queremos, sim, que haja uma certa igualdade nas condições daqueles que produzem aqui e dos que eventualmente importam.”

Por que os caminhões elétricos ainda não ganharam as estradas?

Em 2021, em meio à pandemia, a Volkswagen Caminhões e Ônibus iniciou a produção e a comercialização de caminhões elétricos no Brasil. Cinco anos depois, dois obstáculos ainda dificultam a popularização desses veículos: a infraestrutura de recarga e a economia de escala.

Na visão de Cortes, os veículos elétricos são, neste momento, mais atrativos para operações urbanas, como a distribuição de mercadorias e o transporte público de passageiros.

Nesses casos, os veículos podem ser recarregados durante a noite e circular por rotas predefinidas ao longo do dia.

A realidade é diferente quando se trata de caminhões que percorrem milhares de quilômetros pelas rodovias brasileiras.

“Agora, um caminhão que roda o Brasil inteiro, você tem que ter infraestrutura em todos os lugares do Brasil. Vai ser muito difícil e vai demorar muito”, afirma.

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Da linha de produção ao escritório: o avanço da IA

Outra transformação que Cortes acompanha de perto é a chegada da inteligência artificial à indústria automobilística.

A Volkswagen Caminhões e Ônibus já possui uma área dedicada à aplicação da tecnologia no desenvolvimento de produtos, nas linhas de produção e nas atividades administrativas.

Segundo o executivo, dos cerca de 100 mil caminhões produzidos no Brasil, aproximadamente 40 mil são fabricados pela montadora. O desafio agora é aumentar a eficiência da operação.

“O futuro está aí, sempre querendo fazer mais com menos recursos. E a forma de você fazer isso é através da eficiência que a inteligência artificial proporciona”, diz.

O Brasil como laboratório para o mundo

Se, por um lado, a infraestrutura brasileira dificulta o avanço de algumas tecnologias, por outro, ajudou a moldar a competitividade internacional da indústria nacional de caminhões.

Estradas sem asfalto, lombadas e terrenos irregulares fazem parte da realidade para a qual os engenheiros da Volkswagen desenvolvem seus veículos.

“O Brasil hoje é um campo de provas. Existe uma estatística que fala que apenas 12% das rodovias são pavimentadas. Isso é um dado preocupante”, afirma Cortes.

Para o executivo, a capacidade de desenvolver produtos resistentes às adversidades brasileiras se tornou uma vantagem competitiva no exterior. Uma característica que ele também atribui aos profissionais do país.

“O Brasil também não é um país para amadores. Geralmente, o profissional que se sai bem aqui se sai bem em todo lugar do mundo. A mesma coisa vale para caminhões.”

O que esperar de 2027?

Prestes a completar seis décadas no mercado de trabalho, Cortes já atravessou períodos de hiperinflação, recessões econômicas e crises internacionais. A experiência ajuda a explicar o otimismo do executivo com o futuro do Brasil.

“Eu, que dentro dos meus 60 anos de experiência já vivi situações macroeconômicas muito mais difíceis, diria que a gente tem alguns motivos para acreditar que o ano que vem seja um ano bom.”

Além de ampliar o portfólio de produtos, a montadora já se prepara para atender a um eventual aumento da demanda por veículos comerciais em 2027.

Mas a ambição de Cortes vai além da liderança de mercado da Volkswagen. O executivo quer ver a indústria brasileira de veículos pesados em condições de competir de igual para igual com as maiores potências industriais do mundo.

“Quero ser visto como uma pessoa que fez com que a indústria brasileira de caminhões se igualasse à indústria europeia, americana e a chinesa.”