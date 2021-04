Apple deve apresentar novos iPads e AirPods em evento desta terça

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

A Apple vai realizar mais um de seus eventos de lançamento nesta terça-feira, 20. Desta vez, a companhia de Cupertino deve apresentar novas versões do iPad e dos fones de ouvido sem fio AirPods, além de um novo serviço focado em podcasts. O evento poderá ser acompanhado diretamente pelos canais da Apple a partir das 14h (horário de Brasília).

Três novos iPads

Chamada de Spring Loaded, a apresentação deverá marcar a chegada de três novos iPads. A expectativa é de que a fabricante lance uma nova versão de entrada, um aparelho com características mais profissionais e que será chamado de iPad Pro e um terceiro modelo, mais enxuto e vai levar o nome Mini.

Ainda não se sabe muita coisa sobre os aparelhos, mas rumores de sites como Mac Otakara e do analista Ming-Chi Kuo, conhecido por antecipar novidades da empresa, apontam que, ao menos nos aparelhos maiores, os gadgets devem ter telas de 11 e 12,9 polegadas e chips A14X, que são mais poderosos. As câmeras também devem ser aprimoradas.

O iPad Mini, por sua vez, pode ter display com dimensões entre 8,4 e 9 polegadas e visual semelhante ao iPad Air 3. Outra novidade seria a inclusão de uma porta Thunderbolt.

Para acompanhar os produtos, a Apple deve ainda apresentar novos modelos do Apple Pencil, a caneta utilizada para, principalmente, desenhar na tela do iPad. A última vez que a fabricante lançou uma versão do acessório foi em 2018.

Ainda não há uma indicação em relação aos preços. A linha atual de iPads é comercializada nos Estados Unidos a partir de 329 dólares para a versão convencional; 399 dólares para o iPad Mini; 599 dólares para a linha iPad Air; e 799 dólares para o iPad Pro.

AirPods com poucas novidades

Os iPads vão dividir o palco com os novos AirPods, os fones de ouvido sem fio da Apple. A terceira geração do acessório deve contar com design semelhante ao apostado no atual modelo Pro, mas com leves mudanças estruturais para que fique menor e menos desconfortável.

Em relação às funcionalidades, não há indícios de que a Apple irá finalmente corrigir uma das principais críticas em relação ao gadget: a falta de uma função de cancelamento de ruído. As baterias, também criticadas pela curta duração, devem continuar com autonomia de cinco horas de reprodução contínua.

Aposta em podcasts

Outra novidade pode ser o anúncio de um novo serviço de podcasts. Segundo Peter Kafka, da Vox Media, a companhia da maçã pretende criar um serviço premium para ofertar um catálogo exclusivo de podcasts. Atualmente os podcasts originais da Apple são disponibilizados em diferentes aplicativos, como Spotify, por exemplo.

A expectativa é de que Apple intensifique sua aposta no setor de serviços e possa permitir que o acesso seja disponibilizado somente para assinantes do Apple Music ou do Apple One, ecossistema de serviços da empresa da maçã que engloba além do streaming de áudio, as plataformas Apple TV+ e Apple Arcade, além da nuvem iCloud.

Mais maçãs

Pode ser que a Apple aproveite o evento desta terça para apresentar também novos modelos de produtos como Apple TV, com um novo processador, e as AirTags, bolachinhas rastreadoras que podem ser colocadas em objetos como chaves e carteiras.