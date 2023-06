Apple beira valor recorde de US$ 3 trilhões

A Apple está prestes a se tornar a primeira empresa a atingir um valor de mercado de US$ 3 trilhões, o mais recente sinal do domínio das gigantes de tecnologia no mercado de ações americano.

O marco, que pode ser cravado já no fechamento desta sexta-feira, ocorre na sequência de um rali que acrescentou mais de US$ 900 bilhões ao valor da empresa.

“A razão pela qual a Apple supera o mercado por mais de uma década não é porque os investidores estão sendo imprudentes, mas porque ela está executando uma estratégia de negócios que funciona, seu plano de ganhos está funcionando e a fidelidade do consumidor está ficando cada vez mais forte”, disse Jonathan Curtis, diretor de gestão de portfólio do Franklin Equity Group.

Não é surpresa que a Apple seja a primeira a atingir o marco, disse.

“O balanço é fenomenal, ela paga um dividendo que pode continuar a crescer, tem um programa de recompra ativo e uma plataforma de negócios de consumo básico, tudo alimentado por um dispositivo que as pessoas olham quatro horas por dia”, disse Curtis.

O índice Nasdaq 100 acumula alta de 37% no ano. A empolgação com a inteligência artificial alimentou grande parte dos ganhos das grandes empresas de tecnologia em 2023, enquanto a Apple também é vista como um refúgio seguro, devido aos seus fluxos de receita duráveis ​​e sua enorme base de usuários.

Os últimos resultados trimestrais da empresa mostraram uma recuperação em seu negócio de iPhone e aliviou as preocupações sobre suas perspectivas de crescimento.

Embora a Apple já houvesse subido brevemente acima do patamar de US$ 3 trilhões no início de 2022, não conseguiu fechar acima desse valor, que foi seguido de uma tendência de baixa.