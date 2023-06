Crescem apostas contra rali das gigantes tech, menos Nvidia

Aumentam as apostas contra as gigantes de tecnologia que impulsionaram o forte rali do índice S&P 500 este ano, exceto a Nvidia.

As posições em aberto em Microsoft, Tesla e Amazon estão próximas de máximas de 12 meses em relação ao total de ações em circulação, segundo dados compilados pela S3 Partners. E as posições vendidas em Apple subiram cerca de US$ 1 bilhão nos últimos 30 dias.

“Existe uma visão no mercado de que o rali foi muito concentrado em ações das gigantes de tecnologia e que é uma empolgação passageira”, disse Alec Young, estrategista-chefe de investimentos da Mapsignals.

Mas apostar contra o setor tech custou caro este ano. Os investidores se voltam para empresas de tecnologia com escala global por conta das preocupações com a desaceleração do crescimento econômico e o otimismo de que elas estão mais bem posicionadas para se beneficiarem da inteligência artificial.

As apostas contra Tesla acumulam perdas nominais de quase US$ 12 bilhões em 2023, enquanto as posições vendidas contra Apple, Microsoft e Amazon já perderam US$ 6,8 bilhões, US$ 3,8 bilhões e US$ 3,1 bilhões, respectivamente, de acordo com a S3.

Mesmo assim, para investidores como John Porter, diretor de investimentos da Newton Investment Management, há uma sensação de que os ganhos não são sustentáveis.

“Eu me preocupo que a tecnologia em geral tenha ido longe demais”, disse ele em entrevista. “Existem alguns ventos contrários cíclicos e, taticamente, vejo alguns problemas que elas terão que enfrentar nos próximos 6 a 9 meses.”

Uma pausa no rali de algumas das chamadas megacaps está dando alívio aos vendedores a descoberto. A Microsoft caiu cerca de 3% depois de fechar em um recorde em 15 de junho. Tesla e Alphabet caíram mais de 5% em relação às máximas recentes. A Apple, no entanto, continua sua marcha em território recorde e está perto de alcançar US$ 3 trilhões de valor de mercado.

Nvidia

Há uma exceção notável às crescentes posições vendidas em gigantes de tecnologia: a Nvidia. A fabricante de chips avançados usados em aplicações de inteligência artificial virou a sensação do mercado e recentemente se juntou ao pequeno grupo de empresas que valem mais de US$ 1 trilhão.

O percentual de posições em aberto em ações da Nvidia caiu constantemente este ano para o nível mais baixo em pelo menos 12 meses, à medida que o papel disparou. O desmonte das posições vendidas, que impulsiona ainda mais a ação, foi de US$ 1,1 bilhão nos últimos 30 dias, de acordo com a S3.

O aumento das expectativas para as vendas futuras da Nvidia é provavelmente um grande motivo pelo qual os vendedores a descoberto estão recuando, de acordo com Brian Mulberry, gestor da Zacks Investment Management.

“Estamos vendo os vendedores a descoberto se afastando da aposta em reconhecimento de que a ação provavelmente terá um desempenho melhor do que seus pares nos próximos trimestres”, disse.