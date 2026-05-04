Apple bloqueia apps de vibe coding e startups reclamam de regras inconsistentes

Colaboradora
Publicado em 4 de maio de 2026 às 14h43.
A ascensão das ferramentas de inteligência artificial que permitem criar software por comandos em linguagem natural, prática conhecida como "vibe coding", está provocando um atrito crescente com a Apple. Startups e investidores acusam a empresa de aplicar as regras da App Store erroneamente diante dessa nova categoria de aplicativos.
Entre os afetados estão Replit e Vibecode, que tiveram seus serviços bloqueados na loja, e Anything. app que foi removido duas vezes do ecossistema digital da App Store. A Replit, avaliada em US$ 9 bilhões e apoiada pela Andreessen Horowitz, disse estar "surpresa e desapontada" com a decisão, ressaltando que o aplicativo está na App Store desde 2022. Ainda conforme a empresa, as funcionalidades do app hoje contestadas já foram aprovadas mais de 100 vezes e foram aprovadas pela Apple mais de 100 vezes.
O ponto central da disputa é uma regra antiga da App Store que proíbe apps de baixar ou executar código que altere seu próprio funcionamento. É uma medida que a Apple diz existir para impedir a execução de software não verificado em iPhones. A Anything tentou contornar o problema modificando o app para que os projetos gerados fossem visualizados em um navegador externo, em vez de dentro do próprio app. A Apple rejeitou a atualização e removeu o app mesmo assim, alegando que ele não poderia se apresentar como uma ferramenta para criar outros apps.
O fundador da Anything, Dhruv Amin, resumiu a frustração: "Estamos no escuro. Ou eles deveriam parar de aplicar as regras dessa maneira estranha, ou deveriam atualizar as diretrizes para permitir que esse caso de uso se desenvolva."
A Apple nega qualquer inconsistência e afirma que o processo de revisão existe para proteger privacidade e segurança dos usuários. Mas o momento em que tudo ocorre tem gerado questionamentos. Em fevereiro, semanas após bloquear atualizações do Replit, a empresa adicionou ferramentas de IA da OpenAI e da Anthropic ao seu próprio ambiente de desenvolvimento, o Xcode. A empresa também permite o uso de tecnologia similar ao que o Replit apresenta em redes sociais como Facebook e X, mas permanece com a decisão de proibir o mesmo para startups.
O setor de vibe coding cresce em ritmo acelerado. As submissões à App Store saltaram 84% em um único trimestre impulsionadas por ferramentas de criação com IA. Empresas como Cursor, Lovable e Replit estão entre as de crescimento mais rápido da indústria de tecnologia, com a Cursor avaliada em US$ 29,3 bilhões e a Replit mirando US$ 1 bilhão em receita para 2026.
Para os críticos, a postura da Apple vai além da segurança. Conforme disse um porta-voz da Big Tech ao The Information, apps de vibe coding representam uma "possível ameaça ao modelo de negócios da empresa ao ajudar desenvolvedores a criar aplicativos web que não passam pela App Store uma fonte central de receita e lucros para a companhia". David George, sócio da Andreessen Horowitz, disse ao FT que frear esses apps "sob o pretexto da segurança" arrisca sufocar inovação e concorrência.