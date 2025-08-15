Após período conturbado com Elon Musk, ex-CEO do Twitter cria startup de IA

O ex-CEO do Twitter, Parag Agrawal, anunciou a criação da Parallel Web Systems Inc., startup focada em desenvolver ferramentas para agentes de inteligência artificial. Esses assistentes são programas capazes de executar tarefas na web em nome de usuários humanos.

A Parallel tem a função de desenvolver uma infraestrutura para permitir que agentes de IA pesquisem na internet, coletem informações precisas e as organizem com pontuação de confiabilidade. A startup levantou US$ 30 milhões em financiamento, incluindo aportes de Vinod Khosla por meio da Khosla Ventures, e opera com uma equipe de 25 pessoas em Palo Alto, na Califórnia.

Os clientes iniciais da startup são desenvolvedores e empresas que integram a tecnologia em seus fluxos de trabalho de IA. Conforme destacou a Bloomberg, Agrawal considera que os agentes de IA serão os usuários primários da plataforma, enquanto a empresa trabalha para expandir funcionalidades que facilitem análises profundas e confiáveis.

Planos futuros

A segunda fase da Parallel, chamada Shapley, busca distribuir de forma justa os resultados gerados pelos agentes de IA, lidando com questões legais e de direitos autorais envolvendo conteúdo online. Agrawal mantém uma rotina intensa, exigindo presença diária no escritório, em contraste com a política de trabalho remoto do Twitter, isso antes de Elon Musk assumir a posição de CEO.

Apesar do período turbulento no Twitter, Agrawal afirmou que a experiência fortaleceu sua capacidade de lidar com pressão e que seu foco agora está totalmente na inovação em inteligência artificial.

"Não acho que o Twitter me defina. Se eu fizer um bom trabalho, espero que esta empresa me defina", destacou.

Quem é Parag Agrawal?

Norte-americano de ascendência indiana, Parag Agrawal tem doutorado da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e bacharelado do Indian Institute of Technology em Mumbai. Antes de entrar como engenheiro de software no Twitter em 2011, Agrawal fez estágios de pesquisa na AT&T, Microsoft e Yahoo.

Agrawal assumiu o Twitter em 2021 após a saída de Jack Dorsey, mas foi demitido em 2022 quando Elon Musk concluiu a aquisição da empresa por US$ 44 bilhões. Durante seu curto período como CEO, ele trabalhou principalmente em questões legais e de governança, sem conseguir implementar mudanças estratégicas de longo prazo.