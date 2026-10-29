RESUMO ＋ Luiz Inácio Lula da Silva (PT) virou o resultado em 16 distritos da cidade de São Paulo no segundo turno das eleições presidenciais de 2026, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) não conseguiu reverter a liderança em nenhuma região. O petista venceu em 68 dos 96 distritos da capital e ampliou sua margem em 94 deles. Levantamento da EXAME com dados do TSE também mostra que Lula venceu em todos os 24 distritos de menor renda e teve 55,5% dos votos válidos na cidade.

No segundo turno das eleições para presidente em 2026, 16 dos 96 distritos da cidade de São Paulo mudaram a maioria dos votos.

As regiões que haviam dado maioria a Flávio Bolsonaro (PL) em 4 de outubro passaram a favorecer Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na votação de 25 de outubro. Nenhum distrito que havia escolhido Lula no primeiro turno passou a dar maioria ao candidato do PL.

As mudanças ocorreram em diferentes regiões da capital, entre elas Brás, Cambuci, Cangaíba, Cidade Líder, Cursino, Freguesia do Ó, Ipiranga, Jaçanã, Lapa, Limão, Pirituba, Ponte Rasa, São Domingos, São Mateus, Saúde e Tremembé.

O levantamento também mostra que a margem de Lula avançou em 94 dos 96 distritos paulistanos na comparação entre os dois turnos. A maior variação favorável ao petista foi registrada em Marsilac, com avanço de 9,7 pontos percentuais, seguido por Parelheiros, com 9,3 pontos.

Os dados foram compilados pela EXAME a partir dos boletins de urna do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), considerando 100% das seções eleitorais, e cruzados com a divisão territorial da cidade disponibilizada pelo GeoSampa, da Prefeitura de São Paulo.

Lula venceu em 68 dos 96 distritos

No segundo turno, Lula foi o candidato mais votado em 68 dos 96 distritos da capital paulista. Flávio Bolsonaro venceu nos outros 28. No primeiro turno, o placar havia sido de 52 distritos para Lula e 44 para o candidato do PL.

A mudança no número de distritos vencidos acompanha o resultado geral da cidade. Lula recebeu 55,5% dos votos válidos em São Paulo, o equivalente a 3.864.354 votos. Flávio somou 44,5%, ou 3.097.923 votos.

A diferença entre os candidatos na capital foi de 766.431 votos a favor do petista. No primeiro turno, Lula também havia ficado à frente na cidade, com 46,58% dos votos válidos, contra 42,13% de Flávio Bolsonaro.

O resultado paulistano fez parte de uma eleição nacional em que Lula reverteu a desvantagem do primeiro turno e foi reeleito presidente.

Onde Lula teve as maiores vantagens?

Os maiores percentuais de votos para Lula foram registrados em distritos das periferias das zonas sul e leste da cidade. Jardim Ângela liderou a lista, com 68% dos votos válidos para o petista e uma vantagem de 36 pontos percentuais sobre Flávio Bolsonaro.

Na sequência aparecem Cidade Tiradentes, onde Lula obteve 67,6% dos votos válidos, com margem de 35,1 pontos, e Grajaú, com 67,2% e vantagem de 34,3 pontos percentuais.

Os resultados mostram a força do petista em regiões periféricas da capital. Ainda assim, o apoio a Lula não ficou restrito às áreas mais afastadas do centro, já que o candidato também venceu em distritos centrais e de outras regiões da cidade.

Onde Flávio Bolsonaro venceu com maior margem?

O melhor resultado de Flávio Bolsonaro ocorreu em Moema, na zona sul, onde o candidato recebeu 61,2% dos votos válidos e abriu vantagem de 22,4 pontos percentuais sobre Lula.

Água Rasa, na zona leste, aparece em segundo lugar, com 58,6% dos votos para Flávio e margem de 17,2 pontos. No Tatuapé, também na zona leste, o candidato do PL alcançou 58,2%, com vantagem de 16,4 pontos percentuais.

A disputa mais apertada ocorreu em Jardim Paulista, onde Flávio venceu por uma diferença de apenas 136 votos.

Renda e voto: Lula venceu nos distritos mais pobres

O cruzamento dos resultados eleitorais com dados de renda do Censo 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aponta uma relação entre a renda média dos responsáveis pelos domicílios e a votação dos candidatos: quanto maior a renda média do distrito, menor tende a ser a proporção de votos em Lula.

Nos 24 distritos de menor renda, em que o rendimento médio mensal dos responsáveis pelos domicílios varia de R$ 1.693 a R$ 2.803, Lula venceu em todos. A margem do petista nessa faixa aumentou 8,5 pontos

Na faixa seguinte, com rendimentos entre R$ 2.865 e R$ 4.057, Lula venceu em 17 dos 24 distritos. Entre os distritos com renda média de R$ 4.078 a R$ 6.982, o petista ficou à frente em 14.

Já nos 24 distritos de maior renda, com rendimento médio mensal entre R$ 7.393 e R$ 16.362, Lula venceu em 13. Nesse grupo, a margem do candidato aumentou 2,5 pontos percentuais em comparação com o primeiro turno. O resultado agregado ficou praticamente dividido: 50,8% a 49,2%.

Os dados não significam que a renda, isoladamente, determine o voto de cada eleitor. O levantamento compara médias de renda e resultados por distrito, sem identificar individualmente os eleitores ou suas escolhas.

Como os votos mudaram entre os turnos?

É importante distinguir o avanço da margem da troca de vencedor: mesmo quando a diferença entre os candidatos se desloca a favor de Lula, isso não significa necessariamente que o petista tenha passado a ser o mais votado naquela região.

Por isso, embora a margem tenha evoluído a favor do presidente em 94 distritos, a virada de liderança ocorreu em 16.

A análise por distrito complementa os resultados gerais da capital e permite observar diferenças territoriais que ficam menos evidentes nos números consolidados. O resultado de cada distrito, porém, não equivale à quantidade de votos recebidos em toda a cidade, já que as regiões têm tamanhos e eleitorados diferentes.