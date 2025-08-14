Microsoft planeja Windows 12 com IA integrada e interação por voz

A Microsoft publicou um vídeo no qual Pavan Davuluri, chefe da divisão do Windows, é entrevistado e discute as perspectivas futuras para o sistema operacional da empresa, revelando como a inteligência artificial e a voz transformarão a forma como os usuários interagem com seus dispositivos.

Segundo Davuluri, a computação no futuro será "mais ambiente, mais onipresente e multi-modal", abrangendo diversos formatos de dispositivos e se tornando mais "consciente do contexto".

Nesse novo cenário, o Windows será capaz de entender o conteúdo exibido na tela em tempo real, permitindo funções avançadas e possibilitando interações mais naturais, como falar com o computador enquanto escreve, desenha ou interage com outras pessoas, com a máquina compreendendo semanticamente a intenção do usuário.

Essa abordagem reforça a ideia de que a voz se tornará uma das formas mais importantes de interação com o Windows no futuro. A Microsoft já havia dado sinais nessa direção na semana passada, quando um executivo fez menção a uma “Visão para o Windows 2030”, também abordando a centralidade da voz na interação com o sistema.

A evolução do Windows com IA

Davuluri também sugeriu que, em cinco anos, a interface do Windows provavelmente será bem diferente da atual, impulsionada por IA, tornando o sistema operacional cada vez mais "agente" e multimodal. Para isso, ele enfatizou a importância da nuvem, que ajudará a distribuir o poder de computação com os recursos locais, visando oferecer uma experiência integrada e fluida para os usuários.

Atualmente, assistentes de IA existem principalmente como aplicativos sobrepostos aos sistemas operacionais, como o Copilot, no próprio Windows, e a Siri, no macOS. No entanto, a Microsoft está se preparando para uma revolução, integrando a IA diretamente a ele.

Esse movimento parece ser o plano da Microsoft para os próximos cinco anos, envolvendo o possível lançamento do Windows 12. No novo sistema operacional, IA e voz prometem ser uma funcionalidade natural e integrada, ao lado do teclado e do mouse.

Esse movimento não é exclusivo da Microsoft. Rumores indicam que a Apple também está preparando algo semelhante para o iOS 26, com foco na navegação por voz e no controle dos dispositivos via Siri.

No entanto, uma das principais preocupações com essa mudança é a privacidade e o uso de dados pessoais para personalizar as experiências, o que pode gerar resistência entre os usuários, principalmente em aplicativos sensíveis, como os bancários.