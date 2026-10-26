BYD quer dobrar produção no Brasil e chegar a 600 mil veículos por ano

A BYD iniciou os trâmites para dobrar a capacidade de sua fábrica em Camaçari, na Bahia, e chegar a uma produção de até 600 mil veículos por ano. A expansão acontece em meio ao aumento da demanda pela marca no Brasil e aos planos da montadora chinesa de ampliar as exportações para outros países da América Latina.

A unidade avança na etapa final das obras e testes das áreas de estamparia, soldagem e pintura. A empresa também pretende aumentar a participação de componentes produzidos no Brasil e superar 50% de conteúdo nacional no início de 2027.

Segundo Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD no Brasil, atingir esse nível de nacionalização deverá ajudar a empresa a ser reconhecida como fabricante local e ampliar as possibilidades de exportação regional.

A demanda já supera a capacidade prevista para os próximos meses. A BYD recebe pedidos de aproximadamente 30 mil veículos por mês no Brasil, enquanto espera atingir uma produção mensal de 25 mil unidades até o fim de 2026. Segundo Baldy, essa diferença representa entre 5 mil e 6 mil vendas que a empresa deixa de atender.

A fábrica de Camaçari já recebeu mais de R$ 5,5 bilhões em investimentos e emprega cerca de 9 mil pessoas. A previsão é chegar a aproximadamente 10 mil trabalhadores até o fim deste ano.

A expansão também está ligada aos planos da BYD para outros mercados latino-americanos. A unidade brasileira recebeu encomendas de 50 mil veículos do México e outras 50 mil da Argentina, que a empresa espera começar a atender a partir de 2027.

Em setembro, a BYD registrou 22.209 veículos no Brasil, equivalentes a 8,5% do mercado nacional, segundo dados apresentados pela própria empresa. A montadora estabeleceu como meta se tornar a maior fabricante do país em volume de vendas até 2030.

Fonte: Xinhua