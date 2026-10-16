O que fez a Orguel vencer mais de 2.300 concorrentes

Aos 63 anos, a Orguel tem na capacidade de se reinventar uma das explicações para sua trajetória de crescimento. A companhia mineira, que atua na locação e na fabricação de equipamentos para construção civil e infraestrutura, foi eleita Empresa do Ano no Prêmio TOTVS Brasil que faz 2026.

O resultado da premiação, que recebeu mais de 2.300 inscrições, foi anunciado na última quarta-feira, dia 14 de outubro, durante o Universo TOTVS, evento que reuniu mais de 25 mil pessoas ao longo de dois dias no Expo Center Norte, em São Paulo.

O reconhecimento destaca um projeto de transformação digital desenvolvido em parceria com a TOTVS, que modernizou processos industriais, manutenção de equipamentos e gestão de suprimentos. O trabalho ampliou a rastreabilidade dos ativos, o controle operacional e a previsibilidade das atividades, em uma estratégia que também incorpora inteligência artificial (IA), modelagem BIM, realidade virtual e aumentada e impressão 3D.

Para Sérgio Guerra Lages, CEO da Orguel, a conquista reflete uma cultura de inovação que acompanha a empresa desde sua origem. “A Orguel foi sempre inovadora. Antes mesmo de o mercado abrir, nós começamos a importar equipamentos. Ao longo dos anos, fomos pioneiros na busca de novas tecnologias, um trabalho que fazemos até hoje”, afirma.

A vitória também surpreendeu o executivo, que esperava chegar à fase final, mas não contava com o primeiro lugar. “A gente batalhou muito para estar aqui, mas vou te confessar que foi uma surpresa. Eu esperava chegar aos finalistas, mas não ganhar o prêmio”, diz.

Uma história de reinvenção

Fundada em Minas Gerais pelos irmãos Fábio e Francisco Guerra, a Orguel nasceu com uma proposta que mudou a forma de atender o mercado da construção civil: reunir, em um só lugar, equipamentos que antes eram comercializados por segmentos distintos, de ferramentas elétricas a gruas.

Na década de 1970, uma necessidade dos clientes deu origem a outro movimento. Ao emprestar equipamentos enquanto os de seus clientes passavam por manutenção, a empresa percebeu que a demanda superava a disponibilidade. A resposta foi estruturar um negócio de locação de máquinas, atividade que Guerra identifica como pioneira no país.

A busca por novas oportunidades continuou nas décadas seguintes, inclusive com a importação de equipamentos antes da abertura do mercado brasileiro. Hoje, a companhia combina locação e fabricação de equipamentos, com atuação nacional e exportações para países da América Latina. Seu portfólio atende setores como construção civil, infraestrutura, mineração, petróleo e gás, agronegócio e indústria.

Nos últimos cinco anos, segundo o CEO, o faturamento cresceu, em média, cerca de 20% ao ano. Guerra atribui parte desse avanço à inovação, à busca por novas tecnologias e à adaptação das soluções às necessidades de cada cliente.

“A gente tem procurado ser cada vez mais customizado, tailor-made, para atender às necessidades mais específicas dos nossos clientes”, afirma.

Tecnologia desenvolvida a quatro mãos

A transformação digital da Orguel também é resultado de uma parceria de quase três décadas com a TOTVS. A companhia utiliza sistemas da empresa de tecnologia desde 1999, em uma relação que atravessou mudanças de estrutura, fusões, a criação de um centro de serviços compartilhados e a adoção de novas ferramentas.

Um dos resultados dessa colaboração é o TOTVS Rental, sistema de gestão desenvolvido em conjunto pelas duas empresas ao longo de quatro anos. Criada para atender às particularidades do mercado de locação de equipamentos, a plataforma passou a ser comercializada pela TOTVS para outras companhias no Brasil e na América Latina.

O sistema integra diferentes etapas da operação, da aquisição dos equipamentos à locação, devolução e manutenção. Também permite acompanhar indicadores como rentabilidade e retorno dos ativos, informações relevantes em uma atividade que exige investimentos elevados em máquinas e equipamentos.

“Até pouco tempo, não havia um sistema robusto para a locação de equipamentos. A TOTVS entendeu a necessidade e nos procurou para desenvolver esse software a quatro mãos. Foi uma longa jornada para atender a todas as complexidades do setor”, diz Guerra.

Para Alexandre Apendino, vice-presidente de Atendimento e Relacionamento da TOTVS, iniciativas desse tipo demonstram como a tecnologia pode gerar resultados que vão além da digitalização de processos. “Ao digitalizar processos, aumentar a produtividade, reduzir desperdícios e apoiar decisões mais assertivas, as organizações não apenas evoluem seus próprios negócios, mas também contribuem para mercados mais eficientes e competitivos”, afirma.

O próximo salto da indústria

O desafio agora é acompanhar uma transformação tecnológica que, na avaliação do CEO, deve mudar a própria dinâmica do mercado de equipamentos. Máquinas autônomas, eletrificação, internet das coisas (IoT) e robótica estão entre as tendências que devem ganhar espaço nos próximos anos.

A mudança exige planejamento antecipado. Como os equipamentos têm alto custo e permanecem por períodos prolongados na operação, as decisões de investimento precisam considerar não apenas as necessidades atuais dos clientes, mas também a evolução da tecnologia.

“O nosso desafio é estar atualizado com a tecnologia e à frente do tempo. A gente trabalha em um setor de capital intensivo, em que os equipamentos são caros e ficam muito tempo conosco. Por isso, é preciso prever o que vai acontecer”, afirma Guerra.

Para o executivo, a robótica pode representar a próxima onda de transformação, com máquinas e sistemas capazes de executar tarefas de forma cada vez mais autônoma. A perspectiva reforça a importância de antecipar tendências em um mercado no qual a inovação pode afetar tanto a produtividade quanto a segurança e a eficiência das operações.

A trajetória da Orguel ajuda a entender o resultado da premiação: de uma empresa que identificou uma oportunidade na locação de máquinas a uma companhia que participa do desenvolvimento de soluções digitais para o próprio setor, a inovação tem sido parte da estratégia de negócio. O reconhecimento da TOTVS destaca essa capacidade de transformar experiência operacional e tecnologia em novas possibilidades de crescimento.

Confira, a seguir, a lista completa dos vencedores do TOTVS Brasil que faz 2026:



