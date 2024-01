Ex-CEO do Twitter arrecada US$ 30 milhões para nova startup de IA

O ex-CEO do Twitter, Parag Agrawal, recentemente levantou cerca de US$ 30 milhões em financiamento para uma nova startup de inteligência artificial, cujo nome oficial e detalhes específicos ainda não foram divulgados

A informação foi divulgada pelo The Information. De acordo com o portal, fontes indicam que estão desenvolvendo software de grandes modelos de linguagem (LLMs), setor que ganhou destaque no último ano com a ascensão do ChatGPT, da OpenAI. O empreendimento de Agrawal visa atender tanto os desenvolvedores de LLM quanto os usuários finais.

A rodada de financiamento foi liderada pela Khosla Ventures, com a participação das empresas de capital de risco Index Ventures e First Round Capital.

Agrawal se tornou CTO do Twitter em 2017 e CEO em novembro de 2021, após o fundador, Jack Dorsey, deixar o cargo. Um ano depois, a aquisição do Twitter por Elon Musk, avaliada na época em US$ 44 bilhões, levou à demissão de Agrawal do cargo. Hoje, o Twitter se chama "X" e vale um quarto do que foi pago em outubro de 2022.

Quem é Parag Agrawal?

Norte-americano de ascendência indiana, Parag Agrawal tem doutorado da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e bacharelado do Indian Institute of Technology em Mumbai. Antes de entrar como engenheiro de software no Twitter em 2011, Agrawal fez estágios de pesquisa na AT&T, Microsoft e Yahoo.

Em seus mais de dez anos na rede social do passarinho azul, o novo CEO liderou projetos envolvendo inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina. Um deles, por exemplo, fez com que a timeline parasse de mostrar os tuítes pela ordem dos mais recentes e ao invés passou a mostrar os mais relevantes para cada usuário.

Agrawal também foi um dos líderes do Projeto Bluesky, iniciativa criada pelo Twitter em 2019 com o intuito de criar uma rede social descentralizada.