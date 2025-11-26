Amazon Leo promete superar Starlink em velocidade de internet via satélite

Dez dias após rebatizar seu programa de internet via satélite Kuiper como Amazon Leo, a gigante do varejo revelou, nesta segunda-feira, 24, detalhes da Leo Ultra, sua antena mais potente para conexão de banda larga por satélite. Voltada para uso comercial, a novidade tem como foco empresas e governos e promete velocidades superiores às atualmente oferecidas pela Starlink, da SpaceX.

Segundo a Amazon, a Leo Ultra pode entregar até 1 Gbps de download e 400 Mbps de upload, desempenho comparável ao da fibra ótica e superior ao plano empresarial da Starlink, limitado a 400 Mbps. A empresa de Elon Musk, no entanto, já anunciou testes com uma antena que promete até 1 Tbps.

A antena mede cerca de 76 x 50 cm e tem acabamento em plástico nas cores branco e preto, com visual semelhante ao modelo da concorrente. O equipamento da Amazon incorpora um chip personalizado e algoritmos próprios de radiofrequência e processamento de sinal, que reduzem a latência e otimizam a taxa de transferência. Essa combinação busca garantir conexões mais estáveis e velozes, com suporte a operações críticas em áreas remotas.

Planos comerciais e testes em curso

Juntamente com a potente antena, a Amazon anunciou os primeiros planos comerciais da Leo, que incluem ferramentas de gerenciamento de rede, criptografia avançada de ponta a ponta e suporte técnico 24 horas por dia.

Além disso, empresas poderão configurar redes privadas com acesso direto à nuvem da própria Amazon (AWS) ou estabelecer interconexões seguras entre unidades distantes, como fábricas ou centros logísticos.

A Amazon já iniciou testes com clientes selecionados, como JetBlue, Vanu, Hunt Energy Network, Connected Farms e Crane Worldwide Logistics. As avaliações envolvem tanto a Leo Ultra quanto a Leo Pro, versão intermediária com velocidades de até 400 Mbps. Os preços ainda não foram divulgados.

No Brasil, a Amazon Leo deve estrear em breve em parceria com a Sky. Entre junho e setembro, foram realizados testes em Cosmópolis (SP) e Glória de Dourados (MS).

Para o público geral, a empresa oferecerá planos com as antenas Leo Pro e Leo Nano (até 100 Mbps). A promessa é de “preços acessíveis”.