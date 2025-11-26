Drone da Amazon corta cabo de internet durante entrega; FAA abre investigação

A Amazon está sendo investigada por autoridades federais dos Estados Unidos após um de seus drones de entrega atingir um cabo de internet em Waco, no Texas, na semana passada. O incidente ocorreu no dia 18 de novembro, por volta das 12h45 (horário local), logo após o equipamento deixar um pacote na residência de um cliente.

Segundo vídeo verificado pela CNBC, o drone MK30 cortou o fio. Posteriormente, o dispositivo perdeu propulsão e desceu sozinho até o chão, realizando uma espécie de aterrissagem de emergência. O equipamento sofreu danos em uma das hélices, mas permaneceu relativamente intacto.

A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) confirmou que está apurando o caso. Já o Conselho Nacional de Segurança no Transporte afirmou estar ciente do acidente, mas não abriu investigação própria.

Além de reconhecer o incidente, a Amazon declarou que o drone realizou um “pouso contingente seguro”. A empresa afirmou, ainda, que não houve feridos nem interrupção significativa no serviço de internet local. A companhia disse ter arcado com os custos do reparo e pedido desculpas ao cliente afetado.

Segundo incidente em menos de dois meses

Esse foi o segundo incidente envolvendo drones da Amazon em menos de dois meses. No começo de outubro, dois aparelhos da empresa colidiram com um guindaste em Tolleson, no Arizona, o que levou à suspensão temporária das entregas aéreas na região.

Há mais de uma década, a Amazon busca realizar a visão de seu fundador, Jeff Bezos, de entregar pacotes com drones nas casas dos consumidores em 30 minutos ou menos. O atual serviço foi lançado pela empresa em 2022.

Apesar da ambição de entregar 500 milhões de pacotes por ano até 2030, o projeto enfrenta atrasos, obstáculos regulatórios e cortes de custos.

O MK30, modelo mais recente, é promovido como mais leve, silencioso e equipado com sensores que evitam obstáculos. As entregas são limitadas a produtos de até 2,3 kg e exigem áreas abertas nos domicílios.

Além da Amazon, a rival Walmart também aposta em entregas por drones desde 2021. A varejista opera o serviço em parceria com a Wing, da Alphabet, e a startup Zipline.