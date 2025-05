AI Forum Brasil 2025: evento da IBM discute como a IA está redefinindo o mercado

No próximo dia 5 de junho, EXAME e IBM promovem o AI Forum Brasil 2025, um dos principais encontros do ano para discutir o papel estratégico da inteligência artificial no mundo corporativo. Com o tema “Acelere o Impacto da IA nos Negócios”, o evento reúne especialistas, executivos e tomadores de decisão para debater como a IA pode gerar valor real para as empresas — transformando processos e impulsionando a produtividade em larga escala.

Para Marcelo Braga, presidente da IBM Brasil, conversas do tipo são cada vez mais necessárias em um momento no qual as empresas estão passando da fase de experimentação da IA para a adoção da tecnologia em escala.

“Vamos discutir bastante esse novo mundo de agentes de IA. À medida que diferentes áreas de uma companhia criam ‘suas próprias IAs ou agentes’, surge o desafio de orquestrar tudo isso como um todo. Como garantimos segurança e, no final, resultados como velocidade, economia, eficiência operacional e inovação para dentro das empresas?”, destaca o executivo, em entrevista à EXAME.

O avanço dos agentes de IA é, inclusive, um dos focos do AI Forum 2025. Esses sistemas autônomos são projetados para tomar decisões e executar ações, a fim de atingir objetivos específicos — muitas vezes aprendendo e se adaptando ao longo do tempo. Eles utilizam uma combinação de tecnologias como aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural, redes neurais e algoritmos de tomada de decisão para simular comportamentos inteligentes.

“Já não discutimos a IA pelo viés da experimentação, afinal, já sabemos das oportunidades e dos riscos que vêm com essa tecnologia. Agora, as empresas estão entrando em uma fase de escala. Por isso, queremos fazer deste fórum um espaço para a troca de experiências, para saber como nos preparamos para esse novo mundo de agentes de IA que são capazes de tomar decisões”, diz Braga.

Na prática, os agentes de IA podem operar em diversos contextos, desde assistentes virtuais e robôs industriais até softwares que automatizam processos complexos em empresas. A grande revolução dos agentes é que eles mudam o status da IA, que deixa de ser uma ferramenta que apenas responde a comandos (assistente) para uma versão que toma decisões (agente).

Braga também destaca que essa mudança traz implicações importantes para todos os negócios — tornando os agentes de IA partes centrais da operação de empresas daqui para a frente. “O que vai acontecer é que você vai criar agentes para fazer tarefas específicas — e eles executarão da melhor forma possível.”

A era da governança

Para o presidente da IBM Brasil, a integração dos agentes de IA nas empresas torna a governança ainda mais importante. Transparência, explicabilidade e conformidade são fundamentais para assegurar que esses agentes atuem de forma coordenada e que as decisões tomadas sejam compreensíveis, auditáveis e estejam alinhadas aos princípios éticos e legais da organização.

“A governança sempre foi importante, mas se torna ainda mais decisiva quando as empresas começam a ter dezenas, centenas ou até milhares de agentes de IA. Estamos falando de sistemas integrados e que conseguem ter acesso a dados de qualquer setor de uma companhia, por exemplo. Quando tudo está integrado, o desafio é ainda maior”, explica o CEO.

A necessidade do fortalecimento da governança também é um dos destaques dessa edição do AI Forum 2025, discutindo a necessidade de as empresas repensarem processos para garantir a adaptação ao novo cenário.

“Para que a adoção em escala dos agentes de IA seja bem-sucedida e elimine riscos futuros, três elementos se tornam essenciais: orquestração, governança e segurança de dados”, finaliza Braga.

Para participar do IBM AI Forum Brasil 2025, basta inscrever-se no site do evento.