Como usar o Perplexity AI: o buscador que está substituindo o Google

Até poucos anos, uma pesquisa na internet ainda seguia o ritual clássico de digitar palavras-chave, abrir vários links, ler cada página e cruzar as informações por conta própria. Com o avanço da inteligência artificial (IA), esse processo ficou mais curto e otimizado, sobretudo nos modelos criados especificamente para buscas online, como é o caso do Perplexity AI. Em vez de devolver uma lista de resultados para o usuário navegar, ele pesquisa a web em tempo real e monta uma resposta em texto corrido, com as referências numeradas, o que ajuda a localizar os dados com mais facilidade e ganhar o tempo que seria dedicado à filtragem manual.

Fundada em agosto de 2022 por ex-pesquisadores de empresas como OpenAI, Google e Meta, a empresa lançou a primeira versão do buscador em dezembro do mesmo ano. Em março de 2026, a plataforma já contava com mais de 100 milhões de usuários ativos e uma avaliação de mercado superior a US$ 21 bilhões, segundo dados das rodadas de investimento divulgadas pela companhia.

Apesar de o Google ainda dominar o mercado e o imaginário de navegação diária, o Perplexity conquista profissionais, pesquisadores e criadores de conteúdo por servir como um "assessor de pesquisa" pessoal e trazer respostas mais aprofundadas e transparentes.

O que é o Perplexity AI?

O Perplexity AI é um buscador conversacional de IA generativa. A plataforma funciona como um intermediário entre o usuário e a web: recebe uma pergunta em linguagem natural, pesquisa páginas da internet em tempo real, processa o conteúdo encontrado e devolve uma resposta com as fontes usadas pela IA indicadas por links numerados.

Enquanto buscadores tradicionais como Google e Bing entregam uma página de links para o usuário avaliar um a um, o Perplexity já apresenta o conteúdo sintetizado. Os links das fontes ficam acessíveis ao longo do texto, o que permite conferir a origem de cada informação sem precisar abrir dezenas de abas.

O serviço funciona no navegador pelo site perplexity.ai, em aplicativos para Android e iPhone e em uma extensão para o Chrome. Não é obrigatório criar conta para começar a pesquisar, embora o cadastro libere recursos como histórico de conversas e personalização de resultados.

Como usar?

O acesso mais direto é pelo site perplexity.ai. Basta digitar uma pergunta na barra de pesquisa e aguardar a resposta gerada pela IA. O resultado aparece em formato de texto com as fontes indicadas por números clicáveis.

A qualidade da resposta depende da especificidade da pergunta. Por exemplo:

"Melhores celulares de 2026": tende a gerar resultados muito genéricos, pois não há contexto nenhum;

"Melhores celulares para fotografia profissional até R$ 5 mil em 2026": direciona a busca e produz respostas mais úteis.

Depois da primeira resposta, a pesquisa pode continuar no mesmo chat. O usuário digita uma nova pergunta relacionada ao tema, e o Perplexity usa o histórico da sessão para refinar o resultado, o que é útil para quem precisa aprofundar um assunto em camadas, sem perder o fio da pesquisa anterior.

Os filtros de foco ajudam a restringir as fontes consultadas. No modo acadêmico, a plataforma prioriza artigos de periódicos e bases de dados científicas. No modo financeiro, puxa cotações e dados de mercado. Selecionar o filtro certo antes da pesquisa reduz a quantidade de conteúdo genérico nos resultados.

Para temas sensíveis, porém — como saúde, legislação, finanças pessoais —, a recomendação é conferir as fontes citadas pelo Perplexity antes de usar a informação como referência. A plataforma sintetiza o que encontra na web, mas não substitui a verificação humana.

O que o Perplexity consegue fazer?

Os principais recursos do Perplexity hoje incluem:

Pesquisa rápida (Quick Search): para perguntas simples, o Perplexity faz consultas rápidas e responde em poucas linhas, com uma seleção de links de apoio;

Pro Search / Deep Research: modos avançados que fazem dezenas de buscas automáticas, lêem centenas de fontes e montam relatórios estruturados em poucos minutos, com seções, tópicos e citações organizadas;

Perplexity Research: recurso dedicado a pesquisas mais profundas, com múltiplas rodadas de busca, análise automática de fontes e resumos em formato de relatório, útil para artigos, mestrado, tese e reportagens;

E s paços (Spaces): áreas de trabalho colaborativas em que o usuário organiza pesquisas, arquivos e instruções, funcionando como um workspace temático (por exemplo, “Campanha Eleitoral X”, “Série de reportagens sobre IA”);

paços (Spaces): áreas de trabalho colaborativas em que o usuário organiza pesquisas, arquivos e instruções, funcionando como um workspace temático (por exemplo, “Campanha Eleitoral X”, “Série de reportagens sobre IA”); Perplexity Create (arquivos e apps): dentro da versão Pro, é possível criar documentos, planilhas, apresentações e até pequenos apps a partir de comandos em linguagem natural, integrando pesquisa e produção de conteúdo.

Tarefas e alertas recorrentes: o usuário define um tema e um período (diário/semanal) e o Perplexity monitora a web e envia resumos ou relatórios por e‑mail, como um monitoramento automatizado;

Pesquisa em arquivos internos (Enterprise/Pro): empresas e times grandes podem indexar documentos internos e fazer perguntas sobre eles, misturando dados internos com a web.

Quais são os diferenciais do Perplexity?

O foco em pesquisa factual com citação de fontes diferencia o Perplexity de outros assistentes de IA generativa. As fontes aparecem como links numerados dentro da resposta — um formato que permite ao usuário verificar cada afirmação sem sair da conversa.

Outro diferencial é a busca conversacional em que, depois da primeira resposta, o chat permanece aberto para perguntas de aprofundamento. O Perplexity mantém o contexto da sessão, o que permite refinar a pesquisa sem recomeçar do zero.

A plataforma também oferece filtros de foco que direcionam a busca para áreas específicas. O modo acadêmico prioriza artigos científicos e publicações revisadas por pares, e também existem filtros para conteúdo financeiro, vídeos e redes sociais.

Além disso, o Perplexity opera com um modelo centrado em assinaturas, sem anúncios nos resultados. A decisão, segundo a empresa, visa manter a neutralidade das respostas, sem se deixar influenciar por SEO comercial.

O que muda na versão Pro?

A versão gratuita dá acesso aos recursos básicos de busca com IA, como consultas rápidas e um número limitado de pesquisas avançadas por dia. O envio de arquivos também tem restrições de volume.

O Perplexity Pro custa US$ 20 por mês (ou US$ 200 por ano) e remove esses limites. O plano libera pesquisas Pro Search e Deep Research em volume maior, amplia a capacidade de envio de arquivos — PDFs, planilhas, imagens, áudio — e dá acesso a modelos de IA mais avançados, como GPT-5, Claude e Gemini.

A versão paga também inclui o recurso Create, que permite gerar relatórios estruturados, apresentações e até pequenos aplicativos a partir de comandos em texto. Outro recurso exclusivo é o sistema de alertas recorrentes: o usuário define um tema e uma frequência (diária ou semanal), e o Perplexity monitora a web e envia resumos por e-mail.

Em 2026, a empresa lançou ainda o plano Max, a US$ 200 por mês, voltado para quem precisa de acesso irrestrito a todos os modelos de IA e recursos da plataforma. Para equipes, os planos Enterprise Pro (US$ 40 por assento/mês) e Enterprise Max (US$ 325 por assento/mês) adicionam controle administrativo, espaços compartilhados e pesquisa em documentos internos da organização. O pagamento é feito por cartão internacional (Visa ou Mastercard), sem opção nativa de cobrança em reais ou Pix.

Para quem o Perplexity é indicado?

O Perplexity tende a ser mais útil para quem pesquisa com frequência e precisa de informação atualizada sem gastar tempo navegando entre páginas. Profissionais que lidam com grande volume de dados — jornalistas, advogados, consultores, analistas de mercado — usam a plataforma para acelerar a etapa de apuração e cruzamento de fontes.

Estudantes e pesquisadores acadêmicos se beneficiam do modo de busca voltado para artigos científicos, que filtra publicações revisadas por pares e facilita a revisão de literatura. O formato de resposta com citações também ajuda quem precisa rastrear a origem de cada dado usado em um trabalho.

Para quem busca um assistente de escrita criativa ou geração de imagens, o Perplexity pode não ser a escolha mais adequada. O foco da plataforma é pesquisa e síntese — a produção de texto longo e conteúdo visual fica a cargo de serviços como ChatGPT, Claude ou Gemini, que concentram mais recursos nessas funções.