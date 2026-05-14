Honor of Kings e Peacekeeper Elite impulsionam receita da Tencent no 1º trimestre

A Tencent liderou globalmente em receita de compras dentro de aplicativos móveis no primeiro trimestre de 2026, com US$ 1,6 bilhão, um aumento de 15% ano a ano.

Segundo dados da AppMagic, o crescimento foi impulsionado por jogos como Honor of Kings e Peacekeeper Elite. O novo título Roco Kingdom: World também teve forte desempenho.

A receita de jogos no mercado internacional cresceu 13% ano a ano, atingindo RMB 18,8 bilhões. Entre os destaques, títulos consolidados como Clash Royale e Valorant mantiveram base estável de usuários e receita por meio de atualizações contínuas e operações refinadas. Já novos jogos como Wuthering Waves contribuíram com aumento significativo de usuários e receita, apoiando o crescimento internacional.

Jogos consolidados atingem recorde; novo título se destaca

Novos produtos também estão entrando gradualmente na fase de crescimento e contribuindo para o negócio. Lançado no final de março, “Roco Kingdom: World” teve desempenho especialmente forte. Baseado na clássica IP “Roco Kingdom”, o jogo de mundo aberto com criaturas colecionáveis atraiu tanto usuários nostálgicos quanto novos jogadores.

O jogo ultrapassou 30 milhões de usuários em 9 dias e alcançou forte desempenho em plataformas como o Douyin, registrando liderança em consumo em duas categorias de lançamento. Em 21 dias, o tema do jogo ultrapassou 10 bilhões de visualizações. Esse início reforça a capacidade da Tencent de revitalizar IPs clássicas e sustentar novas linhas de produtos.

Além disso, sua capacidade industrial de adicionar mais de 200 novas criaturas por ano garante fornecimento contínuo de conteúdo, com potencial para se tornar outro jogo “evergreen”.

IA fortalece vantagem competitiva dos jogos

A Tencent também destacou o papel da inteligência artificial no crescimento do setor. Segundo relatórios do Goldman Sachs, a IA pode aumentar significativamente a eficiência dos desenvolvedores e fortalecer a posição das grandes empresas de jogos.

O Morgan Stanley estima que a IA pode reduzir quase metade dos custos de desenvolvimento e gerar até US$ 22 bilhões em lucros potenciais anuais para a indústria global. Nos últimos anos, a IA foi integrada aos principais processos da Tencent, incluindo arte, programação, testes e operação. Nos produtos, a tecnologia está sendo incorporada às mecânicas de jogo e ao ecossistema.

Jogos como Peacekeeper Elite e Honor of Kings vêm utilizando IA para criar companheiros de equipe inteligentes, NPCs e interações avançadas. Segundo dados oficiais, o conjunto de modos com NPCs de IA já alcançou 110 milhões de usuários acumulados, com pico diário de 17,7 milhões.

Em Honor of Kings, o sistema de voz inteligente “Lingbao”, baseado em IA generativa, registrou mais de 10 milhões de interações no primeiro dia. Além disso, a plataforma UGC do Peacekeeper Elite reduziu a barreira de criação com ferramentas de IA, permitindo que jogadores comuns criem mapas e modos.

No Ano Novo de 2026, a plataforma atingiu 58 milhões de usuários ativos diários, com mais de 150 mil conteúdos criados.