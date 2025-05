Fraudes com cripto: atuação da Binance vira modelo global de resposta a ataques virtuais

Com o crescimento exponencial do mercado de criptoativos, aumentou também o número de tentativas de fraudes e golpes aplicados por criminosos. Casos de hacks, esquemas de phishing e roubos de carteiras virtuais se tornaram mais frequentes e sofisticados, exigindo respostas cada vez mais rápidas das empresas responsáveis pela segurança das transações digitais.

Neste cenário, a Binance, uma das maiores exchanges de criptoativos do mundo, tem se destacado com ações para a proteção dos recursos de usuários vítimas de fraudes e hacks. A empresa investe em tecnologias diferenciadas para garantir agilidade frente às ameaças à segurança dos clientes, além de cooperar com autoridades brasileiras para identificar e combater os crimes cibernéticos.

“Na Binance, a segurança dos usuários é nossa prioridade, e sempre será o alicerce da nossa atuação. Estamos constantemente aprimorando nossas tecnologias, utilizando inteligência artificial avançada e contando com equipes altamente especializadas para prevenir, identificar e reagir rapidamente a qualquer ameaça digital”, explica Guilherme Nazar, VP regional da Binance para a América Latina.

Estratégias para combater crimes cibernéticos

Um exemplo do compromisso da Binance com a segurança digital foi a atuação da empresa durante a Operação Sleipnir, realizada recentemente em parceria com o Ministério Público e a Polícia Militar do Estado de São Paulo. A operação teve como foco desarticular uma quadrilha especializada no roubo de celulares que, posteriormente, eram utilizados para cometer crimes digitais, incluindo o acesso indevido a contas em exchanges.

Durante o processo de investigação, a Binance foi fundamental ao fornecer apoio técnico e dados relevantes que ajudaram a rastrear transações e identificar os suspeitos. As investigações resultaram em dois mandados de busca e apreensão na região central de São Paulo, recuperando cerca de R$ 260 mil em dinheiro em espécie e criptoativos, além de joias, documentos e diversos dispositivos eletrônicos.

“A cooperação entre os setores público e privado é essencial no combate à criminalidade, principalmente quando abrange tecnologias emergentes como a blockchain. O apoio proativo da equipe da Binance no Brasil durante as investigações foi fundamental para o rastreamento dos recursos e a identificação dos envolvidos", disse Lister Caldas Braga Filho, promotor de Justiça do CyberGaeco MPSP, em comunicado.

Ao lado das autoridades, a Binance também estimula conversas sobre a expansão do mercado de criptoativos e a complexidade do setor. Em março, a exchange participou do seminário ‘Ministério Público e os criptoativos: Oportunidades e o combate às atividades ilícitas’, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) em Brasília, com a presença de autoridades e especialistas para debater temas como a regulação do mercado de criptoativos.

A empresa aposta, ainda, em workshops e treinamentos, como os realizados com a Polícia Federal, além de agentes dos Ministérios Públicos do Rio de Janeiro e São Paulo.

“Mantemos uma cooperação bastante ativa com autoridades nacionais e internacionais, como demonstrado na Operação Sleipnir, o que reforça nosso compromisso no enfrentamento ao crime cibernético. Nosso trabalho vai além da proteção dos ativos dos usuários: buscamos fortalecer todo o ecossistema cripto, promovendo um ambiente mais seguro, transparente e confiável para investidores de todos os perfis”, avalia Nazar.

Combo de ações

Para além da cooperação com autoridades, a estratégia interna de segurança digital da Binance tem mostrado resultados efetivos. A plataforma investe constantemente em infraestruturas de segurança robustas, com foco na prevenção e na resposta rápida a qualquer ameaça. Um dos pilares dessa estrutura é o armazenamento a frio, em que a maior parte dos fundos dos usuários é mantida offline, longe do alcance de hackers e ataques digitais.

A segurança também é reforçada por um sistema de monitoramento em tempo real, que analisa atividades sensíveis nas contas, como tentativas de saque, redefinições de senha e alterações no método de autenticação. Se alguma atividade anômala for detectada, o sistema pode acionar medidas preventivas, como a suspensão temporária de saques por até 48 horas — tempo crucial para evitar perdas e verificar a legitimidade das ações.

Além disso, a Binance protege as informações pessoais dos usuários com criptografia avançada, tanto durante a transmissão quanto no armazenamento dos dados. Isso inclui detalhes de verificação de identidade (KYC), que são protegidos de forma rigorosa, garantindo que apenas o titular da conta tenha acesso às suas informações sensíveis.

Outro diferencial é o uso de esquemas de múltiplas assinaturas e assinaturas com limite (TSS), que garantem a integridade das operações internas da exchange. Esse sistema descentraliza o controle sobre os fundos e dificulta eventuais tentativas de comprometimento de chaves privadas, reforçando a proteção contra fraudes e acessos não autorizados.

As estratégias da companhia têm contribuído com todo o ecossistema cripto: de acordo com o mais recente relatório da Chainalysis, líder global em rastreamento de blockchain, o número de endereços envolvidos em atividades ilícitas caiu para 0,14% do total, ante 0,61% em 2023.

Resultados práticos

A postura proativa da Binance no combate a golpes e fraudes estabeleceu um novo padrão de segurança na indústria. No ano passado, a empresa respondeu a quase 65 mil solicitações de autoridades globais e treinou mais de 1,3 mil investigadores de 80 países.

De acordo com a exchange, sua atuação ajudou a evitar perdas de US$ 4,2 bilhões para usuários, protegendo cerca de 2,8 milhões de pessoas contra agentes maliciosos. “A Binance conseguiu recuperar US$ 88 milhões em fundos roubados ou extraviados”, destaca a empresa.

Neste cenário, um caso emblemático que exemplifica um pouco da atuação da Binance foi o ataque sofrido pela exchange descentralizada KiloEx, alvo de um esquema sofisticado de manipulação de preços. Assim que a fraude foi identificada, as equipes de segurança da Binance agiram com rapidez para rastrear e bloquear as movimentações suspeitas.

“Nos alinhamos com a equipe da KiloEx e começamos a analisar em detalhes as transações para confirmar a tática utilizada e avaliar a escala das perdas. Rapidamente ficou claro que a vulnerabilidade se originava do sistema de oráculo de preços da KiloEx. Para rastrear a atividade do invasor, lançamos uma análise forense on-chain e identificamos os endereços de carteira envolvidos na exploração. Esses endereços foram adicionados à lista negra interna da Binance para impedir que fundos roubados passassem pela corretora”, explicou a empresa em seu blog.

A ação conseguiu bloquear as atividades criminosas em menos de 30 minutos após o ataque, ajudando a KiloEx a recuperar US$ 6,1 milhões em criptomoedas em poucas horas. A iniciativa, que contou com a colaboração de outros agentes do ecossistema cripto, ajudou a recuperar 90% dos ativos roubados.

Com essa abordagem integrada, a Binance busca se consolidar não só como uma exchange, mas como um pilar de confiança para os usuários em um ecossistema que ainda enfrenta desafios, ajudando a fortalecer as bases para um mercado mais seguro e transparente.