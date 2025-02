Adobe lança aplicativo do Photoshop para iPhone

A Adobe lançou o Photoshop para iPhone, ampliando o acesso ao popular editor de imagens. O app, divulgado na terça-feira, 25, já estava disponível para iPad e deve chegar ao Android em 2025.

A versão gratuita inclui ferramentas avançadas, como camadas, máscaras e a Generative Fill, que usa inteligência artificial para preencher lacunas em fotos. A versão premium custa US$ 7,99 por mês e oferece recursos extras.

A Adobe domina a edição em computadores, mas enfrenta concorrência forte nos smartphones. Após o lançamento, o Photoshop ficou apenas na 29ª posição entre os apps de edição mais baixados nos EUA, atrás de CapCut, Instagram e Canva.

"Estamos entusiasmados em levar as possibilidades criativas do Photoshop para dispositivos móveis", afirmou Ashley Still, vice-presidente sênior da Adobe.

A empresa aposta que a expansão para o iPhone e a IA gratuita atrairão um público mais jovem para seus serviços.