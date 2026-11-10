Adobe e Microsoft anunciam edição de fotos por comando de texto no Windows 11

A Adobe e a Microsoft anunciaram nesta terça-feira, 10, uma parceria para levar ferramentas de inteligência artificial (IA) do Adobe Express ao aplicativo Fotos do Windows 11. A integração vai permitir remover objetos, ampliar imagens e editar elementos com comandos de texto. Os participantes do programa Windows Insider poderão testar os recursos a partir de dezembro.

Apresentada no Adobe MAX, em Miami Beach, a parceria também inclui versões otimizadas do Photoshop, Premiere, After Effects e Substance 3D Painter, este último em beta, para PCs Windows de alto desempenho com arquitetura Arm. Entre os computadores contemplados está o Surface Laptop Ultra, da Microsoft, equipado com o RTX Spark, da Nvidia.

O que muda no aplicativo Fotos do Windows 11

A integração com o Adobe Express prevê quatro tipos de edição. O usuário poderá ampliar a imagem além do enquadramento original, preencher os cantos vazios que aparecem ao girar uma foto, adicionar ou alterar elementos com um comando de texto e apagar objetos enquanto a IA recompõe o fundo.

Quem quiser usar a imagem em um convite, folheto ou publicação para redes sociais poderá ver opções de modelos no visualizador do Windows e abrir a foto no Express para continuar a edição. A Adobe informou quando começa a prévia, mas ainda não deu uma data para a liberação geral.

O que muda no Photoshop, no Premiere e no After Effects

O Photoshop já rodava em PCs Windows com Arm. A novidade anunciada no MAX é a reformulação de sua arquitetura para melhorar a velocidade e a resposta aos comandos.

Na ferramenta Remover, por exemplo, a IA generativa roda no próprio computador para apagar um objeto e reconstruir o trecho que ele ocupava. A Adobe também trabalha em uma nova forma de processar as camadas da imagem, com melhorias previstas em filtros ao vivo, HDR e pincéis.

No Premiere, a Adobe promete melhorias na reprodução de vídeo, na correção de cor e na renderização de efeitos. Também prevê acelerar o Enhance Speech, que melhora a clareza da fala, e o Object Mask, que isola um objeto na cena para que ele possa ser editado separadamente.

Se o recorte precisar de ajustes mais precisos, o projeto poderá seguir para o After Effects, que também recebeu otimizações.

Já no Substance 3D Painter, a versão beta mira tarefas que costumam exigir mais do processador gráfico, como gerar mapas de malha e trabalhar com conjuntos grandes de texturas. A proposta é reduzir a espera nessas etapas e tornar mais viável editar modelos 3D em notebooks mais finos.

O anúncio amplia a colaboração da Adobe com a Nvidia e mostra o papel do software na aposta da Microsoft em notebooks Arm.

Para quem trabalha com vídeo ou 3D, o ganho prometido está em tarefas como reproduzir uma sequência com efeitos durante a edição ou processar texturas complexas. Para quem só quer retocar uma foto, a mudança começa no aplicativo que já abre a imagem.