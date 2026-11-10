A Microsoft pressiona o governo de Donald Trump para abandonar um plano de restrição a componentes chineses usados em data centers de inteligência artificial.

O alvo são os transceptores ópticos, peças que conectam equipamentos por fibra óptica. Segundo a agência, representantes da empresa discutiram os riscos para o abastecimento com integrantes da Casa Branca em setembro. A Microsoft não comentou a reportagem, e a Casa Branca e a Comissão Federal de Comunicações (FCC) não responderam de imediato.

Por que uma peça de rede virou disputa estratégica

Os transceptores convertem sinais elétricos em luz e fazem o caminho inverso na recepção. Na prática, permitem que servidores e outros equipamentos troquem grandes volumes de dados em alta velocidade. São parte da infraestrutura que precisa acompanhar a instalação dos processadores de IA.

A chinesa Zhongji Innolight, fabricante desses componentes, está entre os nomes centrais dessa cadeia. A dependência vai além de uma companhia: segundo a Counterpoint Research, fornecedores chineses respondem por quase dois terços das unidades vendidas globalmente e por cerca de 60% da receita do segmento de transceptores para comunicação de dados.

Na avaliação da consultoria, as americanas Coherent e Lumentum não conseguiriam substituir os volumes de Innolight e Eoptolink em um prazo de 12 a 24 meses. O obstáculo envolve capacidade industrial, encapsulamento dos componentes e escala de produção.

Indústria pede cautela com restrições

O debate já aparece em documentos públicos. Em carta de 13 de agosto à FCC, o Information Technology Industry Council (ITI), associação do setor de tecnologia, pediu que os transceptores não fossem incluídos na chamada Covered List, relação de equipamentos e serviços considerados uma ameaça à segurança nacional dos EUA.

A entidade alertou para os efeitos de interrupções no fornecimento sobre novos data centers e a liderança americana em IA. Caso a agência avance, o ITI defende que a medida se limite a fabricantes já presentes na lista, em vez de alcançar todos os produtos fabricados fora dos Estados Unidos.

Há divergências sobre a resposta adequada à dependência. Em análise publicada em maio, Luke Hogg, da Foundation for American Innovation, defendeu uma transição para reduzir a exposição aos fornecedores chineses. O texto reconhece que a retirada imediata desses componentes prejudicaria a expansão da infraestrutura e propõe um horizonte até 2030 para a mudança.

O tamanho dos investimentos ajuda a explicar a preocupação com novos gargalos. No trimestre encerrado em setembro, a Microsoft destinou US$ 45,2 bilhões a investimentos, incluindo arrendamentos, conforme seu balanço mais recente. Cerca de três quartos desse valor foram para ativos de vida curta, principalmente processadores e chips gráficos.

Uma alternativa em discussão seria limitar a restrição aos transceptores de 3,2 terabits por segundo. Uma nota do Morgan Stanley citada pela agência prevê aumento da produção dessa geração em 2028 e adoção ampla em 2029. O recorte não foi anunciado pela FCC.

Projeto no Congresso tem alcance diferente

Paralelamente à discussão regulatória, senadores apresentaram em 24 de setembro o projeto S.5548. A proposta bipartidária restringiria compras federais de determinados transceptores chineses para sistemas críticos e cita Innolight, Eoptolink e suas afiliadas.

O texto prevê avaliação da capacidade de fornecedores americanos e de países aliados. As proibições passariam a valer cinco anos após eventual promulgação. Trata-se de um projeto de lei, não de uma regra em vigor nem de uma proibição geral de importação.

Perguntas frequentes

＋ O que é um transceptor óptico? É um dispositivo que transmite e recebe dados ao converter sinais elétricos em sinais de luz, e vice-versa, nas conexões por fibra óptica.

＋ Por que é difícil substituir os fornecedores chineses? A produção é concentrada. A Counterpoint avalia que concorrentes americanos não conseguiriam absorver os volumes de Innolight e Eoptolink em 12 a 24 meses.