Adeus Bing? Microsoft desativa as APIs do buscador concorrente do Google

A Microsoft anunciou que encerrará em 11 de agosto uma ferramenta que dava acesso a startups de motores de busca aos resultados do Bing Search, tecnologia essencial para várias alternativas especializadas ao Google.

“Todas as instâncias existentes da interface de programação de aplicações (API, na sigla em inglês) do Bing Search serão completamente retiradas e o produto deixará de estar disponível para uso ou para cadastro de novos clientes”, informou a empresa em comunicado nesta semana.

A Microsoft recomendou aos clientes a adoção do “Grounding do Bing Search como parte do Azure AI Agents”, um serviço que permite a chatbots como o ChatGPT em complementar respostas geradas por inteligência artificial com “dados públicos da web em tempo real”.

No entanto, segundo a imprensa especializada, como a revista WIRED, alguns desenvolvedores consideram que essa alternativa focada em IA é insuficiente como substituta.

A empresa mais conhecida por usar o Bing para seu motor de busca é a DuckDuckGo, que confirmou à WIRED que manterá o acesso à ferramenta da Microsoft mesmo após o encerramento em agosto.

O porta-voz da Microsoft, Donny Turnbaugh, disse à WIRED que a companhia está desativando as APIs do Bing Search para apoiar a nova oferta, que “atende melhor à demanda do mercado por soluções de IA”.

A Microsoft, porém, recusou-se a comentar se a redução drástica de custos foi o motivo para o encerramento do serviço.

Nesta terça-feira, a empresa demitiu cerca de 6 mil funcionários, o equivalente a 3% de sua força de trabalho.