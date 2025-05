O que mais gostamos no novo recurso de IA do Notion para transcrever reuniões

Apps de transcrição automática de reuniões, com resumos feitos por IA, talvez sejam a forma mais fácil de integram IA na rotina do trabalho após ser introduzido ao ChatGPT ou Claude. O Notion, que ficou famoso como um “caderno digital” personalizável, entrou nessa disputa com um recurso que pode facilitar muito a vida de quem passa o dia em videochamadas.

O que ele faz? A nova ferramenta usa IA para ouvir a reunião, transformar tudo em texto e depois gerar um resumo com os principais tópicos — tudo isso dentro da mesma página do Notion.

Como funciona

Você digita /meet em qualquer página do app e ativa o recurso. Antes de começar, o Notion pede que todos na chamada deem consentimento — ou seja, que autorizem a gravação e a transcrição.

Depois disso, é só clicar em “Confirmar consentimento” e deixar que a IA registre a conversa. No final da reunião, basta clicar em “parar” para ver um resumo automático do que foi dito. Você pode escolher entre alguns modelos prontos de formatação, como resumo de reunião de equipe, reunião de vendas ou standup — aquelas reuniões rápidas do dia a dia.

Durante os testes, o recurso só funcionou na versão para computador (Mac), mas a empresa diz que em breve ele estará disponível também para celular.

Dá para escrever enquanto a IA escuta

Um dos pontos que demonstram a facilidade de uso do recurso é a possibilidade de continuar escrevendo anotações durante a reunião, enquanto a IA faz a transcrição. Isso ajuda muito quem gosta de destacar frases importantes ou organizar ideias em tempo real.

Esse tipo de recurso já existe em apps como o Granola, Otter e TaqTic, mas no caso do Notion, o diferencial é que tudo acontece dentro do próprio app — sem precisar usar outras ferramentas.

Funciona em português (e em vários outros idiomas)

O Notion informou que a transcrição já funciona em mais de 15 idiomas, incluindo português, inglês, espanhol, francês, alemão, japonês e coreano.

Isso significa que você pode usar o recurso mesmo que a reunião não seja em inglês — o que facilita muito para times no Brasil ou empresas que atendem clientes em diferentes idiomas.

Mais um passo para virar um superapp de trabalho

Além da transcrição de reuniões, o Notion também está lançando novos recursos pensados para empresas, como:

– Busca inteligente, que encontra informações em documentos e até em outros apps conectados

– Modo de pesquisa com IA, que ajuda a montar relatórios com base em temas pesquisados

– Blocos inteligentes, que podem ser usados em diferentes páginas de trabalho

Nos últimos meses, o Notion também lançou um calendário próprio e um app de e-mail com IA integrado ao Gmail, mostrando que quer ser muito mais do que um simples caderno digital.