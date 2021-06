Aceleradora de reputação quer colocar startups na briga contra gigantes

Após uma startup nascer a partir de uma ideia criativa e inovadora, provar seu conceito no mercado, conquistar clientes e investidores, qual é o próximo passo? A Motim, que nasceu como uma assessoria de imprensa, aposta na aceleração da reputação das startups para colocá-las na briga contra as grandes empresas de seus setores.

Fundada há cinco anos, a empresa tem hoje cerca de 40 funcionários e possui uma metodologia própria de mensuração de impacto de ações que vão desde a produção de conteúdo até as relações públicas.

Usando ferramentas digitais, o método foi criado a partir da experiência com 118 marcas de 46 segmentos. Para startups que querem dar o próximo passo no mercado, o trabalho é voltado à captação de clientes interessados e a concretização de negócios entre startups e empresas. A frente de aceleração de reputação é liderada por Marina dos Anjos, ex-Sprinkler, que ocupa o cargo de desenvolvimento de negócios e marcas. Atualmente, a companhia é liderada por Gabriel Oliveira, ex-Freeletics, app de exercícios físicos.

Misturando mídia orgânica, paga e iniciativas de relações públicas, a companhia levou o aplicativo de saúde mental britânico Glorify, rival da Calm e do Headspace, a 500 mil usuários no Brasil em apenas seis meses.

“A reputação é a nova moeda para o mercado de inovação e tecnologia. É isso que vai ajudar a conseguir brigar no estágio dos unicórnios. Toda a estratégia é montada com base nos objetivos de negócios de cada empresa e usamos tecnologia própria de mensuração de impacto de marca com o trabalho de conteúdo”, afirma Silas Colombo, cofundador e diretor de comunicação da Motim.

Em média, a companhia cresceu 150% ao ano nos últimos 4 anos. Em 2020, com a pandemia e a transformação digital que ela provocou no mercado, a empresa deu um salto de 240% ante 2019. Para 2021, a previsão é de 150% de crescimento.