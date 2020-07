Caixa volta a financiar compra de lotes, terrenos e construção de casas

A Caixa volta a disponibilizar aos clientes a linha de financiamento de lote urbanizado e a oferta de taxas de juro diferenciadas para modalidades de construção individual. Ambas as modalidades, com funding SBPE e reajuste pela Taxa Referencial (TR), estarão disponíveis para contratação a partir de segunda-feira, 3.

Para a modalidade de financiamento de lote urbanizado, poderão ser financiados valores entre 50.000 e 1,5 milhão de reais, com taxa de juro efetiva de até TR + 8,50% ao ano, quota de financiamento de até 70% sobre o valor de avaliação do terreno e prazo de até 240 meses para pagamento da dívida.

Nas modalidades de “aquisição de terreno e construção” e “construção em terreno próprio”, a Caixa passará a ofertar também taxas de juro customizadas que podem chegar a TR + 6,50% a.a. (taxa efetiva).

Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, as medidas visam atender interesses por formas de habitação despertados pelo isolamento social decorrente da pandemia, com o aumento da procura por casa com quintal, espaço, proximidade com a natureza, sem aglomerações ou elevadores.

As modalidades estarão disponíveis nos Correspondentes Caixa Aqui e na rede de agências da Caixa. Os clientes poderão fazer simulações para aquisição de Lote Urbanizado no site ou no app Habitação. Para ter mais informações sobre as taxas customizadas para financiamento da construção, os clientes poderão contatar seu gerente ou as agências do banco em todo o país.