Mega-Sena sorteia neste domingo prêmio acumulado de R$ 100 milhões

A Caixa Econômica Federal realiza às 11h deste domingo, 2, o sorteio do concurso 3.039 da Mega-Sena, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Sem vencedores na rodada anterior, o prêmio está acumulado e estimado em R$ 100 milhões.

O prazo para registrar apostas terminou às 22h de sábado. Os jogos puderam ser feitos nas lotéricas credenciadas, pelo Portal Loterias Caixa e no aplicativo oficial da instituição.

Os bolões, por sua vez, permaneceram disponíveis até as 10h45 deste domingo, 15 minutos antes do início do sorteio.

A Caixa fará a transmissão ao vivo do sorteio em seus canais nas redes sociais.

Quanto custa apostar

Uma aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. Além do prêmio para quem acertar os seis números sorteados, a Mega-Sena distribui premiações para apostas com cinco acertos, na quina, e quatro acertos, na quadra.

Também é possível participar por meio do Bolão Caixa, modalidade que permite dividir o valor da aposta entre vários participantes. Nesse caso, o preço mínimo é de R$ 18, com cotas a partir de R$ 6.

Qual a probabilidade de vencer na Mega-Sena?

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 6,00 é de 1 em 50.063.860.

O que fazer com o prêmio da Mega-Sena?

Ao ganhar na Mega-Sena, o vencedor pode escolher diferentes formas de utilizar o valor.

Entre as possibilidades estão:

quitar dívidas;

investir no futuro;

realizar uma viagem;

ajudar familiares e amigos;

direcionar recursos para causas pessoais.

A melhor forma de usar o prêmio, claro, depende das necessidades e objetivos individuais.