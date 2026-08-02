Mega-Sena sorteia neste domingo prêmio acumulado de R$ 100 milhões

(Agência Brasil/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 2 de agosto de 2026 às 08h20.
A Caixa Econômica Federal realiza às 11h deste domingo, 2, o sorteio do concurso 3.039 da Mega-Sena, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Sem vencedores na rodada anterior, o prêmio está acumulado e estimado em R$ 100 milhões.
O prazo para registrar apostas terminou às 22h de sábado. Os jogos puderam ser feitos nas lotéricas credenciadas, pelo Portal Loterias Caixa e no aplicativo oficial da instituição.
Os bolões, por sua vez, permaneceram disponíveis até as 10h45 deste domingo, 15 minutos antes do início do sorteio.
A Caixa fará a transmissão ao vivo do sorteio em seus canais nas redes sociais.
Uma aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. Além do prêmio para quem acertar os seis números sorteados, a Mega-Sena distribui premiações para apostas com cinco acertos, na quina, e quatro acertos, na quadra.
Também é possível participar por meio do Bolão Caixa, modalidade que permite dividir o valor da aposta entre vários participantes. Nesse caso, o preço mínimo é de R$ 18, com cotas a partir de R$ 6.
De acordo com a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 6,00 é de 1 em 50.063.860.
Ao ganhar na Mega-Sena, o vencedor pode escolher diferentes formas de utilizar o valor.
Entre as possibilidades estão:
A melhor forma de usar o prêmio, claro, depende das necessidades e objetivos individuais.