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Um lugar para se hospedar com cachorros...

Na Espanha, no Brasil e em Nova York, os pets são recepcionados com serviços cinco estrelas

Majestic Hotel & Spa: com mais de 100 anos, o hotel é um ícone da capital catalã desde a sua inauguração em 1918 (Divulgação/Divulgação)

Majestic Hotel & Spa: com mais de 100 anos, o hotel é um ícone da capital catalã desde a sua inauguração em 1918 (Divulgação/Divulgação)

Carolina Gehlen
Carolina Gehlen

Head of Design

Publicado em 30 de julho de 2026 às 06h00.

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...em Barcelona

No Paseo de Gracia, um dos endereços mais privilegiados de Barcelona, o Majestic Hotel & Spa aceita cachorros de até 8 quilos. Referência em hospitalidade há mais de 100 anos, o hotel prepara a recepção do pet já na chegada à suíte, com um kit que inclui cartão de boas-vindas, cama, brinquedo, guloseimas, garrafa de água e tigelas para comida e água. Os animais também podem circular no terraço da cobertura, La Dolce Vitae, e no Majestic Bar.

Política pet friendly: programa exclusivo para cães de até 8 quilos, que são tratados como verdadeiros VIPs (Very Important Pets) desde a chegada (Divulgação/Divulgação)

...no Rio de Janeiro

Localizado em Copacabana, o hotel de luxo Fairmont Rio aceita cachorros de até 25 quilos. O hotel oferece um menu exclusivo para pets, servido das 11 às 22 horas, com opções como petiscos saudáveis de maçã, banana e melão laminados, proteínas grelhadas e guarnições no vapor, como batata-doce com cenoura. Durante a estada, o hóspede recebe vasilhas de água e comida, caminha, fralda higiênica e bolsa de transporte.

The Plaza Hotel, em Nova York: cada estadia com um animal de estimação inclui comodidades "Canine Companions", que contam com tigelas exclusivas para água e ração e uma cama aconchegante para ajudar o cãozinho a se sentir em casa desde o momento da chegada (Divulgação/Divulgação)

...em Nova York

Em Manhattan, a poucos passos do Central Park, o The Plaza Hotel está entre os hotéis de luxo pet friendly mais tradicionais da cidade. Cachorros de todos os portes são aceitos e, para os hóspedes que desejam tornar a estadia do seu animal de estimação ainda mais especial, o pacote Cão Mimado inclui uma tigela com água Evian, torre de petiscos com macarons próprios para cães e um roupão para o pet.

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