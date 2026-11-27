Em São Paulo, há quem compare o sabor de tucumã com o de chiclete. Em Belém, onde a fábrica de sorvetes e picolés Blaus foi fundada, há 35 anos, a fruta dispensa apresentação. A diferença virou parte do trabalho de Lorena Silva Pereira, diretora de expansão da empresa criada pelos pais: levar sabores amazônicos a outros mercados. O turismo ajuda a abrir caminho, sobretudo em cidades de praia, onde a marca vende também por distribuidores e carrinhos de picolé.

Com 46 sabores, oito lojas próprias e 20 operações licenciadas, a Blaus está em sete estados. Neste ano, abriu a primeira franquia em Santarém, perto de Alter do Chão. A receita, de 8,9 milhões de reais em 2025, deve chegar a 12 milhões em 2026, e a expectativa é seguir crescendo com novas aberturas de franquias. É uma aposta pouco comum entre os empresários ouvidos pela EXAME: apenas 15,6% escolheram a expansão geográfica como prioridade para o próximo ano.

Não faltam desafios. Para chegar aos turistas de outras regiões, a Blaus precisa transportar a produção de Belém para lojas distantes, por rodovia ou avião, sem quebrar a cadeia de frio. Mas isso não inibe o ímpeto de crescer: a projeção é que a marca cresça entre 15% e 30% no próximo ano. Ainda assim, o início de 2027 será de cautela: Pereira adiou decisões de investimento para o primeiro semestre, como 41,1% dos empresários ouvidos pela EXAME. Confira o resultado completo da pesquisa ao longo da seção.