O filho levou Marcus Buaiz para tomar sorvete. Agora ele virou sócio da marca

O mercado de sorvetes tem uma contradição. Enquanto parte dos consumidores tenta reduzir o consumo de açúcar, lactose e outros ingredientes, ninguém quer abrir mão do sabor. É nesse espaço que surgem marcas dispostas a vender sobremesas para quem tem restrições alimentares ou simplesmente busca outras opções.

A CorpFit, criada pelas empreendedoras Juliana Baldi Martins e Caroline Morales Tartaglioni durante a pandemia, encontrou seu público vendendo sorvetes sem açúcar e sem lactose. A marca cresceu sem recorrer a empréstimos e hoje tem cinco unidades em São Paulo, sendo quatro próprias e uma licenciada.

Agora, a empresa ganhou um sócio conhecido. Marcus Buaiz, empresário e investidor, comprou uma participação na CorpFit por meio da C2, sua empresa de investimentos em negócios de saúde e bem-estar. O valor do aporte e a fatia adquirida não foram divulgados. A história da negociação começa com alguém que, a princípio, não tinha nenhuma intenção de fazer negócios: o filho do empresário.

"Tive contato com a marca porque o José Marcus, o meu filho, me levou um dia para conhecer. Ele é um menino muito conectado com essa coisa de qualidade de vida e com produtos saudáveis e me levou para conhecer a CorpFit, eu fiquei muito impressionado", afirma Buaiz.

O próximo passo é levar os sorvetes para fora de São Paulo. Rio de Janeiro e Vitória estão entre os mercados avaliados. Mas existe uma decisão importante pela frente: a CorpFit ainda precisa escolher se vai crescer com lojas próprias, franquias ou uma combinação dos dois formatos.

De cliente a sócio: como começou o investimento

A aproximação de Buaiz com a CorpFit não começou numa reunião de investidores. José Marcus já consumia os produtos e decidiu apresentar a sorveteria ao pai.

Buaiz experimentou e se interessou pelo negócio. Para ele, a oportunidade estava em vender um sorvete que dispensasse ingredientes como açúcar e lactose sem afastar o consumidor pelo sabor.

"Na minha época as pessoas comiam produtos que eram saudáveis sem sabor e a CorpFit é um produto que ninguém diz que é sem isso tudo, porque é muito saboroso", afirma.

Depois da visita, o empresário procurou as fundadoras. As conversas avançaram até a entrada da C2 no negócio.

Para Juliana e Caroline, a chegada de um investidor muda a trajetória de uma empresa que, até agora, financiou o próprio crescimento. As empreendedoras começaram com uma operação pequena, mantiveram a fabricação dos sorvetes sob seu controle e usaram os recursos gerados pelas vendas para abrir novas unidades.

As lojas próprias ficam no Itaim, Jardins, Morumbi e Tatuapé. A quinta unidade, em Pinheiros, opera sob licença.

O desafio agora é descobrir como repetir esse modelo em outras cidades sem perder o controle da produção e da operação.

Como Marcus Buaiz pretende fazer a CorpFit crescer

Buaiz não vai assumir o comando das sorveterias. Juliana e Caroline continuam responsáveis pela operação. Seu papel será trabalhar na construção da marca, abrir portas e ajudar a encontrar oportunidades de negócios.

A outra metade desse trabalho ficará com Rodrigo Miranda, sócio de Buaiz na C2. Os dois são capixabas, já fizeram negócios juntos e dividiram as responsabilidades do investimento.

Miranda ficará encarregado do planejamento financeiro, da organização da gestão e da preparação da empresa para crescer. Ele já participou da venda de três negócios, Zaitt, Shipp e Packk, e também atua com estratégia e operações de compra e venda de empresas.

"É uma sociedade que deu certo e faz muito sentido porque o Marcus é quem posiciona a marca e abre portas, e alguém precisa organizar a casa para que isso vire crescimento. É essa divisão que sustenta a parceria", afirma Miranda.

O primeiro teste dessa sociedade será definir o tamanho da ambição da CorpFit.

Abrir franquias pode acelerar a chegada a outras cidades, mas exige processos que permitam a terceiros repetir a operação. Crescer apenas com lojas próprias, por outro lado, demanda mais recursos para bancar cada nova unidade.

Por enquanto, não há um número anunciado de lojas a serem abertas nem um calendário definido para a expansão.

A CorpFit passou os primeiros anos provando que conseguia vender sorvetes e financiar o próprio crescimento. Com Buaiz, terá de enfrentar uma pergunta diferente: como transformar cinco lojas paulistanas em uma rede que funcione também longe de onde tudo começou?