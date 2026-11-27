O governo Lula chega à reta final de 2026 com uma pendência para o agronegócio: a regulamentação da Lei dos Bioinsumos. Embora já tenha uma minuta do decreto, o Executivo ainda não publicou o texto. A indefinição ocorre em um mercado que deve movimentar 7 bilhões de reais em 2027.

De origem biológica, os bioinsumos auxiliam no controle de pragas, no desenvolvimento das lavouras e no manejo do solo. Com margens apertadas e crédito caro, essas tecnologias ganham espaço como complemento aos insumos convencionais e alternativa para reduzir custos.

Para Ana Repezza, presidente da CropLife Brasil, associação que representa empresas de tecnologias agrícolas, incluindo defensivos e bioinsumos, a demora na regulamentação pode comprometer esse avanço. “A falta de regulamentação traz insegurança jurídica e baixa previsibilidade, o que certamente retarda novos investimentos”, afirma.

Repezza reconhece a complexidade do processo, mas espera que o decreto seja publicado ainda em 2026. Para a executiva, a regulamentação pode impulsionar o crescimento do setor e estimular novos investimentos. O desafio é garantir regras claras para quem produz e utiliza essas tecnologias no campo.