MM 2025: Veja a lista completa das 1000 maiores empresas do Brasil

As maiores empresas chegaram a 9,7 trilhões de reais e cresceram 7,9% em receita líquida no ano passado

Petrobras, a maior empresa do ranking: quinta plataforma no campo de Mero, na Bacia de Santos, iniciou suas operações em maio (Agência Petrobras/Divulgação)

Karla Mamona
Editora da Homepage

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 22h00.

As 1.000 empresas do ranking EXAME MELHORES E MAIORES 2025 somaram uma receita líquida de 9,7 trilhões de reais. Em comparação com o ano passado, esse valor representa um aumento de 7,9%. A receita dessas empresas é quase equivalente ao Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil. Em 2024, o PIB brasileiro alcançou 11,7 trilhões de reais, um crescimento de 3,5% em relação ao ano anterior, superando as expectativas do mercado, que projetava uma alta de apenas 1,75%. Ao comparar o desempenho das empresas do ranking com o crescimento do PIB, é possível observar que as companhias apresentaram um avanço quase duas vezes superior ao do PIB.

No topo das maiores empresas do país está, novamente, a Petrobras. O gigante brasileiro, desde a primeira edição de MELHORES E MAIORES da EXAME, em 1974, foi destaque no ranking entre as cinco maiores empresas em faturamento, conquistando o primeiro lugar 12 vezes até 2023. Neste ano, a estatal representa 5% da receita das empresas Melhores e Maiores, somando 490 bilhões de reais em 2024. O ano foi desafiador para a companhia, com tensões no Oriente Médio e guerra tarifária intensificada entre Estados Unidos e China. No radar da companhia também estavam investimentos em projetos de exploração de petróleo (confira a entrevista com Magda Chambriard, presidente da Petrobras). Acompanhe nas próximas páginas o desempenho das maiores companhias que aparecem no Ranking MELHORES E MAIORES 2025.

Posição por receita

Empresa

Setor Primário

Receita 2024(1)

Receita 2023(1)

Lucro Líq. 2024(1)

Patrim. Líq. 2024(1)

Ativo Total 2024(1)

Cidade-Sede

Estado

1

Petrobras

Petróleo e Químico

490.829.000

511.944.000

37.009.000

367.514.000

1.124.797.000

Rio de Janeiro

RJ

2

JBS

Alimentos e Bebidas

416.952.002

363.816.537

10.703.994

50.370.426

251.936.042

São Paulo

SP

3

Banco do Brasil

Bancos

291.359.176

269.225.339

35.439.890

190.072.748

2.433.868.331

Brasília

DF

4

Itaú Unibanco Holding

Bancos

242.258.000

222.385.000

42.128.000

221.284.000

2.854.475.000

São Paulo

SP

5

Raízen Combustíveis

Energia

220.454.239

245.831.790

614.133

22.125.564

128.183.310

Rio de Janeiro

RJ

6

Bradesco

Bancos

211.733.717

211.458.474

17.542.153

168.942.492

2.069.484.362

Osasco

SP

7

Santander

Bancos

210.251.535

117.513.391

13.477.390

91.993.897

1.335.237.634

São Paulo

SP

8

Vale

Siderurgia, Mineração
e Metalurgia

206.005.000

208.066.000

30.431.000

213.720.000

496.325.000

Rio de Janeiro

RJ

9

Caixa

Bancos

189.778.413

190.164.919

13.526.510

140.151.764

2.030.111.415

Brasília

DF

10

Vibra Energia

Energia

172.272.000

162.947.000

6.367.000

20.385.000

48.453.000

Rio de Janeiro

RJ

11

Marfrig

Alimentos e Bebidas

148.860.959

132.218.010

3.880.870

19.938.112

137.510.139

São Paulo

SP

12

Ultrapar

Energia

133.498.913

126.048.701

2.525.900

15.823.444

39.558.074

São Paulo

SP

13

Bradseg

Seguradoras

121.093.000

106.623.000

7.597.272

20.808.044

434.697.791

Barueri

SP

14

Ipiranga

Petróleo e Químico

120.693.216

114.376.842

1.425.026

10.478.274

26.022.856

Rio de Janeiro

RJ

15

Atacadão

Atacado e Varejo

115.636.000

103.912.000

1.940.000

22.614.000

100.188.000

São Paulo

SP

16

Cargill Alimentos

Alimentos e Bebidas

109.188.170

126.395.458

-1.738.114

10.166.466

44.208.423

Itapira

SP

17

Cargill

Agronegócio

106.873.743

124.134.416

-1.859.381

9.815.791

42.680.992

São Paulo

SP

18

Ambev

Alimentos e Bebidas

89.452.700

79.736.900

14.847.000

99.580.500

162.507.900

São Paulo

SP

19

Braskem

Petróleo e Químico

77.411.000

70.569.000

-12.052.000

-4.278.000

101.575.000

São Paulo

SP

20

Assaí Atacadista

Atacado e Varejo

73.819.000

66.503.000

769.000

5.255.000

45.593.000

São Paulo

SP

21

BNDES

Bancos

73.725.589

57.328.052

26.387.656

158.441.042

840.860.745

Rio de Janeiro

RJ

22

Bunge

Agronegócio

69.815.951

81.704.441

234.418

11.681.251

32.237.731

São Paulo

SP

23

BTG Pactual

Bancos

68.478.771

72.756.897

11.789.387

57.466.518

646.841.806

Rio de Janeiro

RJ

24

Gerdau

Siderurgia, Mineração e Metalurgia

67.026.656

68.916.447

4.599.062

58.173.786

86.814.493

São Paulo

SP

25

Raízen

Energia

66.908.527

78.449.827

-1.313.314

20.006.611

95.357.889

São Paulo

SP

26

ArcelorMittal

Siderurgia, Mineração e Metalurgia

66.550.587

69.821.260

2.579.296

27.354.449

88.832.833

Belo Horizonte

MG

27

Copersucar

Energia

62.345.156

54.075.350

408.235

2.091.144

16.126.617

Ribeirão Preto

SP

28

BRF           

Alimentos e Bebidas

61.379.038

53.615.440

3.691.904

16.499.204

62.675.076

São Paulo

SP

29

Brasilprev

Seguradoras

58.861.724

57.271.071

1.484.981

5.569.085

435.915.138

São Paulo

SP

30

Vivo

Tecnologia e Telecomunicações

55.845.048

52.100.151

5.557.332

69.799.495

124.940.673

São Paulo

SP

31

Axihum

Agronegócio

54.444.094

73.121.798

16.163

19.790.751

57.417.865

Rincão

SP

32

Rede D'Or

Saúde e Serviços
de Saúde

50.571.261

46.508.558

3.934.120

26.701.868

102.597.882

São Paulo

SP

33

Neoenergia

Energia

48.993.000

44.343.000

3.682.000

32.747.000

109.541.000

Rio de Janeiro

RJ

34

Suzano

Papel e Celulose

47.403.282

39.755.575

-7.044.706

32.415.575

165.936.105

Salvador

BA

35

Sicoob

Bancos

47.263.511

41.465.862

6.294.249

54.463.113

359.719.104

Brasília

DF

36

Equatorial Energia

Energia

45.366.675

40.985.077

3.767.805

29.887.586

116.412.092

Brasília

DF

37

Enel Brasil

Energia

44.095.325

41.374.587

3.060.002

62.250.579

109.834.005

São Paulo

SP

38

Cosan

Energia

43.950.742

39.468.497

-8.161.766

39.398.362

141.265.902

São Paulo

SP

39

CSN

Siderurgia, Mineração e Metalurgia

43.687.460

45.437.950

-1.538.141

15.459.116

103.906.654

Volta Redonda

RJ

40

State Grid

Energia

42.628.210

39.763.220

5.476.971

41.922.257

93.192.874

Campinas

SP

41

CPFL

Energia

42.628.210

39.743.190

5.761.554

21.795.029

77.129.194

Campinas

SP

42

Simpar

Transporte, Logística e Serviços Logísticos

41.062.901

31.843.613

93.833

5.724.991

84.025.791

São Paulo

SP

43

Amaggi

Agronegócio

40.605.351

44.866.119

804.790

16.591.408

46.772.881

Cuiabá

MT

44

Eletrobras

Energia

40.181.552

37.158.908

10.380.754

121.999.776

289.871.330

Rio de Janeiro

RJ

45

Cemig

Energia

39.819.620

36.849.769

7.119.287

27.383.079

59.726.836

Belo Horizonte

MG

46

Raia Drogasil

Saúde e Serviços
de Saúde

38.871.522

33.973.790

1.211.373

6.446.887

22.163.756

São Paulo

SP

47

Localiza

Transporte, Logística e Serviços Logísticos

38.271.558

28.902.284

1.813.310

26.342.714

87.243.607

Belo Horizonte

MG

48

Magazine Luiza

Atacado e Varejo

38.038.068

36.768.149

448.717

11.319.262

37.311.858

São Paulo

SP

49

WEG

Bens de Capital e Eletroeletrônicos

37.986.941

32.503.601

6.318.763

23.125.217

41.489.701

Jaraguá do Sul

SC

50

Bradesco Saúde

Operadoras
de Planos de Saúde

37.531.046

34.448.756

1.700.257

8.148.405

31.860.596

Rio de Janeiro

RJ

51

Sabesp

Saneamento
e Meio Ambiente

36.145.477

25.568.712

9.579.563

36.928.054

80.965.430

São Paulo

SP

52

Comexport

Transporte, Logística e Serviços Logísticos

35.727.865

17.707.758

742.699

2.211.252

12.362.920

São Paulo

SP

53

Porto

Seguradoras

35.495.218

32.597.538

2.690.782

14.145.398

47.913.736

São Paulo

SP

54

Embraer

Bens de Capital e Eletroeletrônicos

35.424.174

26.110.517

1.923.831

20.710.908

73.219.718

Botucatu

SP

55

Minerva

Alimentos e Bebidas

34.068.866

26.891.609

-1.563.806

-478.639

42.141.896

Barretos

SP

56

Energisa

Energia

33.715.476

28.531.858

4.636.282

22.143.222

77.181.653

Cataguases

MG

57

Grupo Mateus

Atacado e Varejo

32.085.428

26.773.586

1.334.894

9.963.448

18.959.322

São Luís

MA

58

Hapvida

Operadoras
de Planos de Saúde

28.187.162

26.981.555

-649.376

48.676.923

73.499.646

Fortaleza

CE

59

Copersucar SP

Cooperativas

27.546.400

23.236.740

14.393.107

58.868

9.814.300

Pauliceia

SP

60

SulAmérica Seguros

Seguradoras

27.331.858

24.221.800

2.100.120

10.119.686

22.117.164

Rio de Janeiro

RJ

61

Coamo

Cooperativas

27.309.171

28.724.535

2.027.688

11.994.791

19.492.378

Campo Mourão

PR

62

Via

Atacado e Varejo

27.206.000

28.847.000

-1.045.000

2.477.000

33.889.000

São Paulo

SP

63

Amil

Operadoras
de Planos de Saúde

27.051.694

21.548.523

619.813

11.895.994

21.619.476

São Paulo

SP

64

Votorantim Cimentos

Imobiliário e Construção Civil

26.564.574

25.677.712

1.073.696

21.611.315

51.329.750

São Paulo

SP

65

Usiminas

Siderurgia, Mineração e Metalurgia

25.869.799

27.638.348

3.362

26.683.688

39.871.790

Belo Horizonte

MG

66

TIM

Tecnologia e Telecomunicações

25.447.930

23.833.893

2.399.428

13.860.274

56.806.943

Rio de Janeiro

RJ

67

Natura

Farmacêutico
e Beleza

24.089.804

19.831.044

-8.929.680

15.671.587

37.133.423

São Paulo

SP

68

Copel

Energia

22.651.036

21.479.468

2.799.370

25.636.935

57.384.156

Curitiba

PR

69

Bradesco Seguros

Seguradoras

22.180.671

19.424.787

5.810.839

12.218.541

401.629.529

Barueri

SP

70

Mapfre

Seguradoras

22.165.450

20.801.388

4.689.973

8.426.283

32.000.918

São Paulo

SP

71

CCR

Transporte, Logística e Serviços Logísticos

21.783.791

14.984.500

1.311.615

14.002.086

59.097.099

São Paulo

SP

72

Banco Votorantim

Bancos

21.589.898

18.004.860

1.690.118

14.470.261

141.730.919

São Paulo

SP

73

Citi

Bancos

21.546.928

14.950.702

1.652.484

4.359.498

213.366.280

São Paulo

SP

74

Basf

Petróleo e Químico

21.386.145

20.562.335

976.041

6.766.018

19.895.240

São Paulo

SP

75

Natura Cosméticos

Farmacêutico
e Beleza

21.271.580

14.928.231

760.639

9.209.915

20.315.234

Cajamar

SP

76

Klabin

Papel e Celulose

19.645.264

18.023.749

2.046.945

8.637.200

59.390.832

São Paulo

SP

77

Gol Linhas Aéreas

Transporte, Logística e Serviços Logísticos

19.129.573

18.774.024

-6.067.103

-29.090.519

23.986.261

São Paulo

SP

78

CBD

Atacado e Varejo

18.790.000

17.793.000

-2.403.000

2.935.000

19.703.000

São Paulo

SP

79

Compass

Energia

18.383.448

17.767.327

2.122.454

6.732.382

34.250.119

São Paulo

SP

80

Azul Linhas Aéreas

Transporte, Logística e Serviços Logísticos

18.123.135

17.227.728

-9.151.371

-30.435.270

26.274.943

Barueri

SP

81

Rede Energia

Energia

17.884.954

16.131.441

2.008.005

6.485.030

30.059.241

Cataguases

MG

82

EDP Brasil

Energia

17.447.189

17.792.629

2.469.594

12.670.243

38.609.789

São Paulo

SP

83

Organizações Globo

Participações e Mídia

17.366.214

16.047.523

2.067.172

17.047.500

32.031.516

Rio de Janeiro

RJ

84

Copel Distribuição

Energia

17.030.454

15.085.707

1.134.022

7.665.584

23.567.303

Curitiba

PR

85

Porto Seguro Seguros

Seguradoras

16.948.941

15.828.220

1.566.917

6.756.552

22.485.945

São Paulo

SP

86

Cooperativa Sicredi

Cooperativas

16.891.270

16.375.813

67.065

4.620.453

191.848.121

Porto Alegre

RS

87

Banco Sicredi

Bancos

16.890.097

16.374.054

140.931

4.951.006

191.827.958

Porto Alegre

RS

88

Banco Pan

Bancos

16.614.695

15.593.046

772.096

8.433.829

65.433.868

São Paulo

SP

89

Coelba

Energia

16.529.000

15.159.000

1.808.000

7.424.000

31.283.000

Salvador

BA

90

CSN Mineração

Siderurgia, Mineração e Metalurgia

16.496.317

18.880.426

4.527.719

10.269.114

36.390.919

Congonhas

MG

91

Globo

Participações e Mídia

16.418.345

15.133.870

1.996.236

17.850.001

30.930.039

Rio de Janeiro

RJ

92

CRBS

Atacado e Varejo

16.199.190

16.346.982

445.235

5.019.555

9.470.202

Jaguariúna

SP

93

Sertrading

Atacado e Varejo

15.968.815

10.025.449

292.501

4.380.538

7.063.042

Vitória

ES

94

Banrisul

Bancos

15.910.335

14.881.916

727.798

10.418.753

147.936.515

Porto Alegre

RS

95

Salobo

Siderurgia, Mineração e Metalurgia

15.905.000

10.411.814

4.700.000

23.403.000

35.181.000

Marabá

PA

96

Drogarias São Paulo e Pacheco

Saúde e Serviços
de Saúde

15.516.357

13.989.538

134.238

2.288.335

8.890.687

São Paulo

SP

97

Comgás

Energia

15.443.193

15.158.674

1.792.464

1.133.863

15.591.493

São Paulo

SP

98

Iochpe-Maxion

Bens de Capital e Eletroeletrônicos

15.331.813

14.955.220

380.084

5.070.982

15.961.371

Cruzeiro

SP

99

Dasa

Saúde e Serviços
de Saúde

15.322.079

14.252.235

-1.193.951

7.935.648

26.458.471

São Paulo

SP

100

Light

Energia

14.876.283

14.116.325

1.643.779

5.218.457

25.343.661

Rio de Janeiro

RJ

101

Petrogal

Petróleo e Químico

14.762.394

14.163.368

2.970.598

14.479.402

35.316.753

Rio de Janeiro

RJ

102

Engelhart CTP

Participações e Mídia

14.748.783

15.602.531

428.848

11.347.929

27.414.403

São Paulo

SP

103

Lojas Renner

Moda e Vestuário

14.436.366

13.647.849

1.196.668

10.772.951

20.364.590

Porto Alegre

RS

104

Prio

Petróleo e Químico

14.360.653

11.905.041

10.301.606

25.924.192

55.746.165

Rio de Janeiro

RJ

105

Timbro

Agronegócio

14.031.517

8.597.314

92.850

560.033

5.026.017

Vitória

ES

106

Rumo

Transporte, Logística e Serviços Logísticos

13.936.389

10.937.716

-949.242

14.935.155

50.593.023

Curitiba

PR

107

Aegea

Saneamento
e Meio Ambiente

13.898.662

8.562.966

2.048.870

10.869.425

43.796.623

São Paulo

SP

108

Inpasa

Energia

13.652.090

11.007.658

2.516.915

7.705.831

18.610.325

Sinop

MT

109

Banco Daycoval

Bancos

13.557.358

9.764.812

1.689.279

7.098.712

90.925.534

São Paulo

SP

110

Electrolux

Bens de Capital e Eletroeletrônicos

13.541.938

9.806.746

792.412

2.669.665

9.393.595

Curitiba

PR

111

Movida

Transporte, Logística e Serviços Logísticos

13.481.270

10.342.015

231.493

2.492.492

30.573.857

São Paulo

SP

112

Tokio Marine

Seguradoras

13.440.271

12.146.736

1.356.124

5.226.412

22.805.461

São Paulo

SP

113

Companhia Brasileira de
Metalurgia e Mineração (CBMM)

Siderurgia, Mineração e Metalurgia

13.383.789

11.425.342

5.055.690

2.523.599

17.955.576

Araxá

MG

114

Centrais Elétricas do Norte

Energia

13.294.895

11.196.129

2.084.000

31.672.653

60.291.585

Brasília

DF

115

Hapvida Assistência

Operadoras
de Planos de Saúde

13.086.288

11.868.784

785.492

9.697.581

17.390.516

Fortaleza

CE

116

Whirlpool

Bens de Capital e Eletroeletrônicos

12.931.658

11.487.988

910.783

2.695.721

10.569.338

São Paulo

SP

117

3tentos

Agronegócio

12.825.771

8.998.985

756.365

4.045.718

8.889.423

Santa Bárbara
do Sul

RS

118

Pague Menos

Saúde e Serviços
de Saúde

12.641.825

11.202.122

103.099

2.714.843

8.983.895

Fortaleza

CE

119

Bradesco Vida e Previdência

Seguradoras

12.541.064

10.093.115

4.418.360

6.452.260

375.077.161

Barueri

SP

120

Camil

Agronegócio

12.262.939

11.249.647

217.001

3.457.590

11.106.595

São Paulo

SP

121

Transpetro

Transporte, Logística e Serviços Logísticos

12.003.545

11.103.169

865.586

5.770.041

27.952.920

Rio de Janeiro

RJ

122

Randoncorp

Bens de Capital e Eletroeletrônicos

11.915.741

10.887.843

691.696

4.507.688

15.437.636

Caxias do Sul

RS

123

Havan

Atacado e Varejo

11.697.862

9.319.170

1.261.484

953.556

8.660.130

Brusque

SC

124

Anglo American Brasil

Siderurgia, Mineração e Metalurgia

11.644.686

11.954.906

2.162.395

35.927.620

56.020.289

Belo Horizonte

MG

125

CM Hospitalar

Saúde e Serviços
de Saúde

11.583.370

11.083.830

-1.415.491

1.926.522

9.544.197

Ribeirão Preto

SP

126

Eneva

Energia

11.387.505

10.090.895

549.472

20.214.767

52.770.780

Rio de Janeiro

RJ

127

Royal Fic

Energia

11.339.036

9.125.395

109.028

350.564

1.197.624

São Paulo

SP

128

Engie

Energia

11.218.635

10.747.784

4.302.841

12.280.398

50.112.301

Florianópolis

SC

129

Comigo

Cooperativas

11.216.041

13.074.721

699.833

5.859.748

8.482.594

Paraúna

GO

130

BNDESPar

Participações e Mídia

11.116.728

9.196.491

9.225.006

78.675.948

93.116.596

Rio de Janeiro

RJ

131

Rabobank

Bancos

11.048.815

2.824.930

342.863

5.118.267

61.570.955

São Paulo

SP

132

RGE Sul

Energia

11.021.946

10.283.920

949.516

5.457.440

19.537.716

São Leopoldo

RS

133

Eurofarma

Farmacêutico
e Beleza

10.973.515

9.120.676

134.688

4.808.169

18.194.262

Itapevi

SP

134

Copa Energia/Copagaz

Energia

10.901.255

10.274.626

885.899

2.884.353

5.902.616

São Paulo

SP

135

Equatorial PA

Energia

10.861.897

10.378.384

1.976.074

4.988.501

17.824.899

Belém

PA

136

Drogaria São Paulo

Saúde e Serviços
de Saúde

10.703.696

9.631.782

162.027

1.318.507

5.600.207

São Paulo

SP

137

Cooxupé

Cooperativas

10.692.557

6.429.656

323.732

2.331.192

15.756.922

Guaxupé

MG

138

Iupar

Serviços Financeiros

10.672.170

8.659.979

10.377.940

54.366.655

56.782.096

São Paulo

SP

139

Tupy

Bens de Capital e Eletroeletrônicos

10.665.110

11.368.190

82.440

3.499.347

11.510.863

Joinville

SC

140

Celesc Distribuição

Energia

10.478.617

10.402.608

591.104

2.336.421

11.449.317

Tubarão

SC

141

Grupo Potencial

Energia

10.438.491

8.551.275

603.396

1.362.118

1.967.037

Curitiba

PR

142

Banco ABC

Bancos

10.310.137

5.616.433

971.274

5.698.603

73.585.977

Rio de Janeiro

RJ

143

Cielo

Serviços Financeiros

10.295.249

10.601.105

1.769.543

17.221.373

113.100.378

Barueri

SP

144

Copacol

Cooperativas

10.192.495

9.424.815

804.993

3.560.004

9.994.085

Cafelândia

PR

145

Profarma

Farmacêutico
e Beleza

10.153.623

8.661.744

122.813

1.585.820

5.616.238

Rio de Janeiro

RJ

146

Banco Bradesco Financiamentos

Bancos

10.059.737

10.155.799

3.327

940.910

58.706.157

Rio de Janeiro

RJ

147

EcoRodovias

Transporte, Logística e Serviços Logísticos

9.872.372

8.845.179

913.451

3.690.546

29.296.082

São Paulo

SP

148

VLI

Transporte, Logística e Serviços Logísticos

9.821.822

9.112.151

1.329.199

7.358.292

22.354.739

São Paulo

SP

149

Cocamar

Cooperativas

9.783.608

12.200.064

434.085

3.110.093

8.713.997

Maringá

PR

150

Três Corações

Alimentos e Bebidas

9.701.415

7.896.711

242.116

2.067.137

6.074.020

Eusébio

CE

151

Allianz Seguros

Seguradoras

9.667.791

8.761.883

290.491

4.564.409

16.805.814

São Paulo

SP

152

M.Dias Branco

Alimentos e Bebidas

9.662.833

10.840.780

645.948

7.997.943

12.768.867

Eusébio

CE

153

Bradesco Auto

Seguradoras

9.638.789

9.328.699

825.348

2.040.940

10.447.047

São Paulo

SP

154

Guararapes Confecções

Moda e Vestuário

9.634.207

8.795.386

235.138

5.403.620

13.633.267

Natal

RN

155

Mapfre Seguros

Seguradoras

9.555.704

9.198.823

272.152

2.839.302

16.507.933

São Paulo

SP

156

McDonald‘s

Alimentos e Bebidas

9.532.337

8.480.478

833.208

1.587.576

8.180.319

Barueri

SP

157

Centauro Esporte

Moda e Vestuário

9.516.148

9.377.358

522.755

3.062.351

8.922.504

São Paulo

SP

158

B3

Serviços Financeiros

9.513.468

8.930.025

4.576.691

18.383.454

45.228.850

São Paulo

SP

159

Laticínios Bela Vista

Alimentos e Bebidas

9.401.353

8.483.995

415.890

2.783.064

4.708.037

Goiânia

GO

160

Neoenergia Elektro

Energia

9.328.000

8.703.000

915.000

2.013.000

12.011.000

Campinas

SP

161

JSL

Transporte, Logística e Serviços Logísticos

9.056.258

7.574.644

207.312

1.770.360

12.480.182

São Paulo

SP

162

Tag

Transporte, Logística e Serviços Logísticos

9.052.000

9.029.000

3.999.000

6.613.000

33.398.000

Rio de Janeiro

RJ

163

MRV

Imobiliário e Construção Civil

9.009.035

7.429.915

-482.097

7.470.423

29.430.687

Belo Horizonte

MG

164

Banco XP

Bancos

8.771.099

6.432.526

908.904

10.782.847

195.100.880

Rio de Janeiro

RJ

165

Ampla Energia

Energia

8.741.530

7.796.488

670.153

8.442.090

19.631.323

Rio de Janeiro

RJ

166

Gazin

Atacado e Varejo

8.692.538

7.384.962

543.979

4.031.330

10.168.166

Douradina

PR

167

Marcopolo

Bens de Capital e Eletroeletrônicos

8.593.837

6.683.218

1.222.377

4.082.336

9.441.753

Caxias do Sul

RS

168

Companhia de Locação das Américas

Transporte, Logística e Serviços Logísticos

8.503.476

7.748.094

834.795

17.041.633

19.156.054

Belo Horizonte

MG

169

BP Bunge Bioenergia

Energia

8.493.760

7.939.433

317.632

5.358.456

14.195.389

São Paulo

SP

170

Coelce

Energia

8.442.129

8.523.294

454.914

5.139.622

14.406.941

Fortaleza

CE

171

Cooperalfa

Cooperativas

8.424.937

8.322.388

472.327

3.513.232

6.264.271

Chapecó

SC

172

Arezzo

Moda e Vestuário

8.379.753

4.846.768

338.549

7.702.653

15.253.545

São Paulo

SP

173

Cálamo

Farmacêutico
e Beleza

8.360.812

7.441.667

1.344.237

2.918.057

12.630.637

Curitiba

PR

174

BNB

Bancos

8.302.908

8.558.105

2.342.566

13.951.273

69.962.975

Fortaleza

CE

175

EMS

Farmacêutico
e Beleza

8.257.569

6.828.870

852.733

1.460.040

7.119.767

Hortolândia

SP

176

Celpe

Energia

8.249.000

8.473.000

94.000

1.623.000

14.314.000

Recife

PE

177

Duratex

Imobiliário e Construção Civil

8.234.647

7.383.409

174.375

6.976.900

18.144.110

São Paulo

SP

178

CBA

Siderurgia, Mineração e Metalurgia

8.173.649

7.348.067

-72.889

4.011.554

13.833.020

São Paulo

SP

179

Bianchini

Agronegócio

8.125.409

8.646.957

766.772

2.236.651

3.941.301

Porto Alegre

RS

180

Localiza Fleet

Transporte, Logística e Serviços Logísticos

8.117.091

5.157.876

831.241

5.088.357

20.802.878

Belo Horizonte

MG

181

VTRM

Energia

8.059.951

6.181.890

271.869

14.483.354

52.754.117

São Paulo

SP

182

Isa Energia

Energia

7.966.581

6.215.521

3.552.731

20.071.282

43.304.632

São Paulo

SP

183

Isa Capital

Energia

7.966.015

6.215.947

3.502.208

20.109.189

43.349.988

São Paulo

SP

184

Cyrela

Imobiliário e Construção Civil

7.965.688

6.252.699

1.648.996

9.949.274

21.240.962

São Paulo

SP

185

Coopercitrus

Cooperativas

7.940.781

7.563.413

50.147

1.443.284

7.514.314

Bebedouro

SP

186

Copasa

Saneamento
e Meio Ambiente

7.878.006

7.404.379

1.316.920

8.048.229

15.511.789

Belo Horizonte

MG

187

Norsa — Coca-Cola

Alimentos e Bebidas

7.750.170

6.401.104

1.252.330

4.780.295

9.129.755

Fortaleza

CE

188

Fleury

Saúde e Serviços
de Saúde

7.684.659

6.470.850

603.654

5.374.831

13.062.410

São Paulo

SP

189

C&A

Moda e Vestuário

7.636.539

6.719.317

452.478

3.308.488

10.053.899

Barueri

SP

190

Rodoil

Transporte, Logística e Serviços Logísticos

7.577.421

6.482.341

55.700

320.024

1.045.436

Caxias do Sul

RS

191

Banco BMG

Bancos

7.505.500

7.147.611

419.957

4.305.638

50.698.718

São Paulo

SP

192

Zaffari

Atacado e Varejo

7.465.682

6.803.444

760.231

2.717.404

7.873.613

Porto Alegre

RS

193

Hypera

Farmacêutico
e Beleza

7.442.466

7.914.658

1.330.875

12.101.819

24.559.083

São Paulo

SP

194

Banco Volkswagen

Bancos

7.420.577

6.247.217

444.777

5.103.176

53.272.042

São Paulo

SP

195

BSBios

Energia

7.336.063

7.199.318

477.033

701.955

3.413.487

Passo Fundo

RS

196

Caramuru Alimentos

Agronegócio

7.272.804

7.592.518

272.076

2.237.029

7.220.957

Itumbiara

GO

197

Banco Master

Bancos

7.259.519

5.452.337

1.067.511

4.740.713

63.014.692

Rio de Janeiro

RJ

198

NTS

Energia

7.256.473

7.353.022

3.278.818

-3.837.844

21.813.833

Rio de Janeiro

RJ

199

Unimed Participações

Operadoras
de Planos de Saúde

7.245.924

6.047.832

332.000

2.046.386

6.673.920

São Paulo

SP

200

Seguros Unimed

Seguradoras

7.231.331

6.039.405

370.163

2.433.914

4.980.540

São Paulo

SP

201

Tenda Atacado

Atacado e Varejo

7.189.842

6.562.684

266.745

454.184

2.789.328

Guarulhos

SP

202

Grupo SBF

Atacado e Varejo

7.151.714

6.988.671

535.834

3.012.344

8.945.967

Lapa

SP

203

Repsol Sinopec

Petróleo e Químico

7.041.885

7.954.164

991.069

15.151.816

31.991.808

Rio de Janeiro

RJ

204

Lojas Gazin

Atacado e Varejo

7.039.365

5.957.870

229.656

2.177.332

7.316.551

Douradina

PR

205

C6

Bancos

7.026.559

4.347.418

866.525

3.002.004

30.319.636

São Paulo

SP

206

MRS Logística

Transporte, Logística e Serviços Logísticos

7.024.973

6.449.125

1.415.510

7.465.937

20.613.082

Rio de Janeiro

RJ

207

Liberty Seguros

Seguradoras

6.972.615

6.699.568

519.461

2.000.042

8.952.441

São Paulo

SP

208

Cibrafertil

Agronegócio

6.962.888

6.764.521

34.346

454.296

4.392.444

Camaçari

BA

209

Banco Agibank

Bancos

6.955.991

4.917.022

870.930

2.722.967

29.238.802

Campinas

SP

210

Moema Bioeneriga

Energia

6.947.263

6.143.725

-12.828

1.516.304

9.889.790

Orindiúva

SP

211

SLC Agrícola

Agronegócio

6.915.764

7.230.583

481.723

4.104.542

17.574.342

Porto Alegre

RS

212

Aço Usiminas

Siderurgia, Mineração e Metalurgia

6.901.480

7.977.359

16.345

2.028.566

3.080.016

Belo Horizonte

MG

213

São Martinho

Agronegócio

6.891.738

6.627.566

1.476.279

6.862.371

20.371.449

Pradópolis

SP

214

Unimed BH

Operadoras
de Planos de Saúde

6.891.622

6.057.213

390.588

3.660.090

5.712.553

Belo Horizonte

MG

215

White Martins

Petróleo e Químico

6.853.539

6.360.865

1.350.507

7.141.330

10.991.873

Rio de Janeiro

RJ

216

Sanepar

Saneamento
e Meio Ambiente

6.848.219

6.292.736

1.545.347

10.828.707

20.508.000

Curitiba

PR

217

Movida Locação

Transporte, Logística e Serviços Logísticos

6.743.875

10.788.561

503.623

41

54

São Paulo

SP

218

Tereos Açúcar & Energia

Agronegócio

6.717.000

5.204.000

719.000

2.595.000

9.626.000

Olímpia

SP

219

Unidas

Transporte, Logística e Serviços Logísticos

6.686.149

3.960.512

100.562

2.377.704

17.087.903

Belo Horizonte

MG

220

Arteris

Transporte, Logística e Serviços Logísticos

6.627.303

5.992.749

-841.393

3.560.342

20.909.099

São Paulo

SP

221

Oleoplan

Energia

6.595.362

5.476.239

827.942

1.511.311

3.629.225

Porto Alegre

RS

222

Banco Safra

Bancos

6.520.085

7.243.174

3.404.826

20.836.348

290.363.088

São Paulo

SP

223

Bayer

Farmacêutico
e Beleza

6.504.642

7.001.012

570.546

3.920.804

12.431.986

Belford Roxo

RJ

224

Ambipar

Saneamento
e Meio Ambiente

6.413.676

4.872.707

-172.178

2.732.554

14.655.272

São Paulo

SP

225

Cogna

Educação

6.390.593

5.814.798

991.531

13.545.135

24.200.400

São Paulo

SP

226

Eldorado Brasil

Papel e Celulose

6.373.370

5.756.145

1.095.508

10.820.526

16.725.068

São Paulo

SP

227

Corsan

Saneamento
e Meio Ambiente

6.356.833

5.106.437

1.304.895

4.869.961

13.027.545

Porto Alegre

RS

228

EDP São Paulo

Energia

6.342.554

6.026.203

691.580

1.064.011

8.621.032

São Paulo

SP

229

Porto Seguro — Seguro Saúde

Operadoras
de Planos de Saúde

6.327.971

4.310.110

348.660

1.683.374

3.546.496

São Paulo

SP

230

Norte Energia

Energia

6.249.120

5.764.413

-1.675.978

9.587.101

42.764.396

Brasília

DF

231

Oncoclínicas&Co

Saúde e Serviços
de Saúde

6.227.227

5.488.776

-717.425

3.382.425

11.202.332

São Paulo

SP

232

Eisa

Alimentos e Bebidas

6.224.274

4.607.620

290.153

823.722

7.624.500

Vitória

ES

233

Itaú Consignado

Bancos

6.217.193

6.056.219

199.438

1.238.715

39.726.207

São Paulo

SP

234

Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia

Energia

6.212.072

5.669.353

741.337

4.088.221

11.250.010

São Luís

MA

235

Integrada

Cooperativas

6.143.556

8.414.974

38.111

1.140.026

4.776.710

Londrina

PR

236

Zurich Minas Seguros

Seguradoras

6.130.333

5.660.288

196.503

2.002.454

11.951.801

Belo Horizonte

MG

237

Banco Mercantil do Brasil

Bancos

6.110.535

4.823.494

752.182

2.126.231

25.421.420

Belo Horizonte

MG

238

Fundação Bradesco

Participações e Mídia

6.099.187

5.997.000

6.764.961

91.114.547

91.243.494

Osasco

SP

239

Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

Saúde e Serviços
de Saúde

6.097.025

5.377.190

303.828

5.116.202

9.135.691

São Paulo

SP

240

IRB Resseguros

Seguradoras

6.057.974

5.794.710

805.740

4.926.059

16.446.866

Rio de Janeiro

RJ

241

Aperam Inox América do Sul

Siderurgia, Mineração e Metalurgia

6.037.316

6.313.310

132.165

3.414.389

8.497.733

Belo Horizonte

MG

242

Unimed Seguros Saúde

Operadoras
de Planos de Saúde

6.012.276

4.884.074

312.112

1.756.730

3.069.214

São Paulo

SP

243

Itaú Seguros

Seguradoras

5.893.611

5.745.588

1.710.544

3.202.032

11.206.532

São Paulo

SP

244

CTG Brasil

Energia

5.836.281

6.042.497

2.275.981

18.801.386

33.522.561

São Paulo

SP

245

Inter

Bancos

5.834.905

4.751.928

803.956

7.744.965

75.620.979

Belo Horizonte

MG

246

Novartis

Farmacêutico
e Beleza

5.775.759

4.971.604

288.519

754.399

2.992.537

São Paulo

SP

247

Banco BNP Paribas

Bancos

5.613.106

3.723.289

-79.311

3.704.714

93.391.900

Rio de Janeiro

RJ

248

Lojas Cem

Atacado e Varejo

5.611.213

4.971.212

1.159.196

6.122.063

8.437.423

Salto

SP

249

Smart Fit

Saúde e Serviços
de Saúde

5.580.304

4.244.743

440.576

5.471.778

18.350.301

São Paulo

SP

250

Grupo Elfa

Farmacêutico
e Beleza

5.565.261

5.911.466

-134.025

3.147.112

6.839.291

Cabedelo

PR

251

HDI

Seguradoras

5.561.333

4.466.495

777.238

8.089.521

13.116.994

São Paulo

SP

252

Castrolanda

Cooperativas

5.552.366

5.537.678

273.166

1.903.587

4.229.737

Castro

PR

253

Allied Tecnologia

Tecnologia e Telecomunicações

5.521.381

5.854.915

145.532

1.588.986

3.480.239

São Paulo

SP

254

Redecard

Serviços Financeiros

5.487.989

5.067.852

3.346.831

45.032.961

128.999.093

São Paulo

SP

255

Zurich Previdência

Seguradoras

5.469.732

5.183.651

1.445.876

3.221.036

113.685.218

São Paulo

SP

256

Unipar Carbocloro

Petróleo e Químico

5.431.599

4.897.288

557.118

2.813.929

7.111.789

São Paulo

SP

257

EDP ES

Energia

5.429.937

5.170.845

598.885

1.684.870

9.323.540

Vitória

ES

258

Aché

Farmacêutico
e Beleza

5.411.153

4.912.451

775.697

2.623.123

6.703.792

São Paulo

SP

259

Livelo

Serviços Financeiros

5.362.512

4.911.831

681.407

469.558

5.310.465

Barueri

SP

260

Yduqs

Educação

5.351.785

5.147.562

46.765

3.138.960

9.938.424

Rio de Janeiro

RJ

261

Dimed

Farmacêutico
e Beleza

5.322.904

4.803.912

105.509

1.234.714

3.377.453

Eldorado do Sul

RS

262

Sylvamo

Papel e Celulose

5.246.895

4.892.761

848.436

4.729.049

8.636.068

Mogi Guaçu

SP

263

UPL

Agronegócio

5.225.110

8.478.887

-1.034.873

49.346

7.176.513

Ituverava

SP

264

Totvs

Tecnologia e Telecomunicações

5.224.007

4.440.443

735.443

4.987.121

8.531.721

São Paulo

SP

265

Nexa Resources

Siderurgia, Mineração e Metalurgia

5.214.998

4.650.872

-817.357

3.692.154

13.111.656

Juiz de Fora

MG

266

Amazonas Energia

Energia

5.173.612

4.991.338

-1.772.459

-7.509.948

8.699.858

Manaus

AM

267

Azul Seguros

Seguradoras

5.061.157

4.812.526

267.629

1.117.834

4.395.576

Rio de Janeiro

RJ

268

Tambasa

Moda e Vestuário

5.014.989

4.729.161

267.102

451.852

2.920.928

Contagem

MG

269

XP Vida

Seguradoras

4.998.049

3.333.361

96.885

233.643

66.654.268

São Paulo

SP

270

Roche Farma

Farmacêutico
e Beleza

4.990.702

4.546.303

230.443

1.513.970

3.171.288

São Paulo

SP

271

Rumo Malha Paulista

Transporte, Logística e Serviços Logísticos

4.919.228

3.657.583

406.448

7.656.934

19.090.480

São Paulo

SP

272

Cidade Maravilhosa

Moda e Vestuário

4.869.312

4.494.868

-537.023

4.214.421

7.321.437

Rio de Janeiro

RJ

273

Pacheco

Saúde e Serviços
de Saúde

4.862.657

4.515.840

-10.490

838.086

3.264.481

Rio de Janeiro

RJ

274

Innova

Petróleo e Químico

4.852.246

4.282.660

514.824

3.977.060

4.768.080

Manaus

AM

275

Pernambucanas

Moda e Vestuário

4.830.051

5.127.708

-386.298

1.110.846

9.420.337

São Paulo

SP

276

Sonda Supermercados

Atacado e Varejo

4.794.580

4.337.674

335.797

1.009.393

2.228.102

São Bernardo do Campo

SP

277

CSN Cimentos

Imobiliário e Construção Civil

4.766.335

3.400.249

54.671

6.612.579

13.074.211

Pindamonhangaba

SP

278

Intelbras

Tecnologia e Telecomunicações

4.756.146

4.103.676

528.412

2.966.536

5.569.521

São José

SC

279

Embasa

Saneamento
e Meio Ambiente

4.720.790

4.151.462

1.007.478

8.270.898

11.851.711

Salvador

BA

280

LDC Sucos

Alimentos e Bebidas

4.710.657

3.077.353

67.329

1.403.920

8.953.563

Nova Venécia

ES

281

Vamos Locação de Caminhões

Transporte, Logística e Serviços Logísticos

4.699.312

3.548.718

380.974

2.442.373

20.277.027

São Paulo

SP

282

Belagricola

Agronegócio

4.663.167

7.502.846

-442.377

486.156

4.695.970

Londrina

PR

283

Banco Carrefour

Bancos

4.657.916

4.425.661

378.681

3.587.879

21.338.055

São Paulo

SP

284

Stone Pagamentos

Serviços Financeiros

4.642.949

5.116.331

91.512

2.362.842

59.909.492

São Paulo

SP

285

AgroGalaxy Participações

Agronegócio

4.612.367

9.399.096

-3.020.012

-1.745.639

3.638.761

São Paulo

SP

286

Fertilizantes Heringer

Agronegócio

4.608.584

5.335.669

-1.154.741

-1.147.224

3.115.896

Viana

ES

287

Banestes

Bancos

4.590.549

5.131.566

428.634

2.313.548

36.916.911

Vitória

ES

288

Mahle

Bens de Capital e Eletroeletrônicos

4.557.980

4.338.825

541.204

770.597

3.593.297

Queimados

RJ

289

BK Brasil

Alimentos e Bebidas

4.556.360

3.841.961

-191.319

1.546.026

4.677.970

Barueri

SP

290

Termomecanica

Bens de Capital e Eletroeletrônicos

4.546.283

3.302.142

467.559

3.288.196

3.656.174

São Paulo

SP

291

Energisa MT

Energia

4.522.099

4.140.567

603.658

1.167.117

7.189.556

Campo Grande

MS

292

Copel Geração e Transmissão

Energia

4.521.519

5.117.723

1.306.984

14.239.413

30.206.897

Curitiba

PR

293

Sanofi Medley

Farmacêutico
e Beleza

4.497.336

4.958.396

502.552

1.882.508

4.494.415

Campinas

SP

294

Cocari

Cooperativas

4.486.394

5.000.337

50.168

650.206

4.070.548

Mandaguari

PR

295

Calçados Beira Rio

Moda e Vestuário

4.455.019

4.094.469

577.199

3.226.046

4.320.859

Rio de Janeiro

RJ

296

Atakarejo

Atacado e Varejo

4.445.630

3.726.311

155.612

1.394.166

3.194.906

Salvador

BA

297

Comerc Energia LP

Energia

4.413.714

4.511.437

189.625

3.779.339

14.917.327

São Paulo

SP

298

Cateno Gestão

Tecnologia e Telecomunicações

4.412.424

4.182.399

1.102.416

9.064.395

9.801.823

Barueri

SP

299

BB Mapfre

Seguradoras

4.411.764

3.887.621

4.416.247

3.318.328

3.319.374

São Paulo

SP

300

Usina Coruripe

Agronegócio

4.407.499

3.661.974

271.465

2.915.439

10.878.562

Coruripe

AL

301

Agrofel

Agronegócio

4.377.133

3.829.926

140.828

610.003

2.270.942

Porto Alegre

RS

302

Belgo Arames

Siderurgia, Mineração e Metalurgia

4.366.787

4.532.267

664.525

2.025.132

2.691.571

Contagem

MG

303

ENBPar

Energia

4.338.805

4.605.655

678.345

15.369.228

38.627.169

Brasília

DF

304

BRK Ambiental

Saneamento
e Meio Ambiente

4.294.721

4.654.038

7.443

3.343.387

19.233.623

São Paulo

SP

305

Icatu

Seguradoras

4.290.353

3.538.487

439.171

2.008.291

57.342.647

Rio de Janeiro

RJ

306

Iharabras

Agronegócio

4.263.169

4.060.635

328.513

4.096.734

7.302.637

Sorocaba

SP

307

Eletronuclear

Energia

4.230.830

3.931.707

544.787

11.638.855

24.586.511

Paraty

RJ

308

Copasul

Cooperativas

4.216.008

5.509.102

47.296

864.356

3.213.141

Naviraí

MS

309

Banco Bocom BBM

Bancos

4.213.085

2.025.632

270.339

1.394.037

34.782.114

Rio de Janeiro

RJ

310

União Química

Farmacêutico
e Beleza

4.212.685

3.960.030

338.622

1.932.336

5.786.233

São Paulo

SP

311

Unidas Locadora

Transporte, Logística e Serviços Logísticos

4.177.442

3.409.465

1.551

2.134.055

8.147.544

Belo Horizonte

MG

312

ICL América do Sul

Agronegócio

4.158.947

4.332.813

185.148

1.667.758

6.236.482

São Paulo

SP

313

LM Transportes

Transporte, Logística e Serviços Logísticos

4.149.626

2.963.057

200.184

2.445.613

16.906.785

Salvador

BA

314

VLI Multimodal

Transporte, Logística e Serviços Logísticos

4.115.240

3.948.731

1.304.305

7.054.394

15.622.612

Belo Horizonte

MG

315

Alpargatas

Moda e Vestuário

4.108.311

3.734.146

107.397

4.036.379

6.839.725

São Paulo

SP

316

Banco CNH Industrial Capital

Bancos

4.092.715

3.434.105

-160.623

2.653.806

29.225.913

Curitiba

PR

317

Supermercado Bahamas

Atacado e Varejo

4.079.291

3.796.944

33.895

226.971

2.094.863

Juiz de Fora

MG

318

Agropecuária Maggi

Agronegócio

4.056.350

3.418.974

-302.329

7.106.496

21.358.642

Cuiabá

MT

319

Serena

Energia

4.037.553

2.938.165

297.423

5.700.221

20.161.754

São Paulo

SP

320

Empresa de Navegação Elcano

Transporte, Logística e Serviços Logísticos

4.026.196

4.499.658

-152.351

320.240

3.227.630

Rio de Janeiro

RJ

321

Gestamp

Bens de Capital e Eletroeletrônicos

4.003.683

3.967.927

162.896

1.233.051

3.415.733

São José
dos Pinhais

PR

322

GTF

Alimentos e Bebidas

4.003.286

3.464.325

425.289

1.441.951

2.782.081

Maringá

PR

323

Alupar

Energia

4.002.104

3.311.381

1.859.906

11.723.503

30.689.036

São Paulo

SP

324

Somah

Saneamento
e Meio Ambiente

3.969.003

5.199.274

114.926

1.440.350

5.828.530

Rio de Janeiro

RJ

325

Cury Construtora

Imobiliário e Construção Civil

3.926.310

2.886.172

698.812

1.309.539

4.339.295

Rio de Janeiro

RJ

326

Serpro

Tecnologia e Telecomunicações

3.925.711

3.215.018

685.156

2.727.899

4.928.827

Brasília

DF

327

Ferrovia Centro Atlântica

Transporte, Logística e Serviços Logísticos

3.905.772

3.490.776

263.558

1.339.672

6.456.094

Belo Horizonte

MG

328

Alubar

Imobiliário e Construção Civil

3.885.196

3.373.380

88.685

198.766

1.759.137

Barcarena 

PA

329

AES Brasil Energia

Energia

3.877.643

3.431.516

-319.071

6.321.027

20.007.402

São Paulo

SP

330

Rio Paraná Energia

Energia

3.876.219

3.828.341

1.885.531

12.614.578

21.377.594

São Paulo

SP

331

Vix Logística

Transporte, Logística e Serviços Logísticos

3.874.770