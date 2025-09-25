MM 2025: Veja a lista completa das 1000 maiores empresas do Brasil

Petrobras, a maior empresa do ranking: quinta plataforma no campo de Mero, na Bacia de Santos, iniciou suas operações em maio (Agência Petrobras/Divulgação)
Editora da Homepage
Publicado em 25 de setembro de 2025 às 22h00.
As 1.000 empresas do ranking EXAME MELHORES E MAIORES 2025 somaram uma receita líquida de 9,7 trilhões de reais. Em comparação com o ano passado, esse valor representa um aumento de 7,9%. A receita dessas empresas é quase equivalente ao Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil. Em 2024, o PIB brasileiro alcançou 11,7 trilhões de reais, um crescimento de 3,5% em relação ao ano anterior, superando as expectativas do mercado, que projetava uma alta de apenas 1,75%. Ao comparar o desempenho das empresas do ranking com o crescimento do PIB, é possível observar que as companhias apresentaram um avanço quase duas vezes superior ao do PIB.
No topo das maiores empresas do país está, novamente, a Petrobras. O gigante brasileiro, desde a primeira edição de MELHORES E MAIORES da EXAME, em 1974, foi destaque no ranking entre as cinco maiores empresas em faturamento, conquistando o primeiro lugar 12 vezes até 2023. Neste ano, a estatal representa 5% da receita das empresas Melhores e Maiores, somando 490 bilhões de reais em 2024. O ano foi desafiador para a companhia, com tensões no Oriente Médio e guerra tarifária intensificada entre Estados Unidos e China. No radar da companhia também estavam investimentos em projetos de exploração de petróleo (confira a entrevista com Magda Chambriard, presidente da Petrobras). Acompanhe nas próximas páginas o desempenho das maiores companhias que aparecem no Ranking MELHORES E MAIORES 2025.
|
Posição por receita
|
Empresa
|
Setor Primário
|
Receita 2024(1)
|
Receita 2023(1)
|
Lucro Líq. 2024(1)
|
Patrim. Líq. 2024(1)
|
Ativo Total 2024(1)
|
Cidade-Sede
|
Estado
|
1
|
Petrobras
|
Petróleo e Químico
|
490.829.000
|
511.944.000
|
37.009.000
|
367.514.000
|
1.124.797.000
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
2
|
JBS
|
Alimentos e Bebidas
|
416.952.002
|
363.816.537
|
10.703.994
|
50.370.426
|
251.936.042
|
São Paulo
|
SP
|
3
|
Banco do Brasil
|
Bancos
|
291.359.176
|
269.225.339
|
35.439.890
|
190.072.748
|
2.433.868.331
|
Brasília
|
DF
|
4
|
Itaú Unibanco Holding
|
Bancos
|
242.258.000
|
222.385.000
|
42.128.000
|
221.284.000
|
2.854.475.000
|
São Paulo
|
SP
|
5
|
Raízen Combustíveis
|
Energia
|
220.454.239
|
245.831.790
|
614.133
|
22.125.564
|
128.183.310
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
6
|
Bradesco
|
Bancos
|
211.733.717
|
211.458.474
|
17.542.153
|
168.942.492
|
2.069.484.362
|
Osasco
|
SP
|
7
|
Santander
|
Bancos
|
210.251.535
|
117.513.391
|
13.477.390
|
91.993.897
|
1.335.237.634
|
São Paulo
|
SP
|
8
|
Vale
|
Siderurgia, Mineração
|
206.005.000
|
208.066.000
|
30.431.000
|
213.720.000
|
496.325.000
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
9
|
Caixa
|
Bancos
|
189.778.413
|
190.164.919
|
13.526.510
|
140.151.764
|
2.030.111.415
|
Brasília
|
DF
|
10
|
Vibra Energia
|
Energia
|
172.272.000
|
162.947.000
|
6.367.000
|
20.385.000
|
48.453.000
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
11
|
Marfrig
|
Alimentos e Bebidas
|
148.860.959
|
132.218.010
|
3.880.870
|
19.938.112
|
137.510.139
|
São Paulo
|
SP
|
12
|
Ultrapar
|
Energia
|
133.498.913
|
126.048.701
|
2.525.900
|
15.823.444
|
39.558.074
|
São Paulo
|
SP
|
13
|
Bradseg
|
Seguradoras
|
121.093.000
|
106.623.000
|
7.597.272
|
20.808.044
|
434.697.791
|
Barueri
|
SP
|
14
|
Ipiranga
|
Petróleo e Químico
|
120.693.216
|
114.376.842
|
1.425.026
|
10.478.274
|
26.022.856
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
15
|
Atacadão
|
Atacado e Varejo
|
115.636.000
|
103.912.000
|
1.940.000
|
22.614.000
|
100.188.000
|
São Paulo
|
SP
|
16
|
Cargill Alimentos
|
Alimentos e Bebidas
|
109.188.170
|
126.395.458
|
-1.738.114
|
10.166.466
|
44.208.423
|
Itapira
|
SP
|
17
|
Cargill
|
Agronegócio
|
106.873.743
|
124.134.416
|
-1.859.381
|
9.815.791
|
42.680.992
|
São Paulo
|
SP
|
18
|
Ambev
|
Alimentos e Bebidas
|
89.452.700
|
79.736.900
|
14.847.000
|
99.580.500
|
162.507.900
|
São Paulo
|
SP
|
19
|
Braskem
|
Petróleo e Químico
|
77.411.000
|
70.569.000
|
-12.052.000
|
-4.278.000
|
101.575.000
|
São Paulo
|
SP
|
20
|
Assaí Atacadista
|
Atacado e Varejo
|
73.819.000
|
66.503.000
|
769.000
|
5.255.000
|
45.593.000
|
São Paulo
|
SP
|
21
|
BNDES
|
Bancos
|
73.725.589
|
57.328.052
|
26.387.656
|
158.441.042
|
840.860.745
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
22
|
Bunge
|
Agronegócio
|
69.815.951
|
81.704.441
|
234.418
|
11.681.251
|
32.237.731
|
São Paulo
|
SP
|
23
|
BTG Pactual
|
Bancos
|
68.478.771
|
72.756.897
|
11.789.387
|
57.466.518
|
646.841.806
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
24
|
Gerdau
|
Siderurgia, Mineração e Metalurgia
|
67.026.656
|
68.916.447
|
4.599.062
|
58.173.786
|
86.814.493
|
São Paulo
|
SP
|
25
|
Raízen
|
Energia
|
66.908.527
|
78.449.827
|
-1.313.314
|
20.006.611
|
95.357.889
|
São Paulo
|
SP
|
26
|
ArcelorMittal
|
Siderurgia, Mineração e Metalurgia
|
66.550.587
|
69.821.260
|
2.579.296
|
27.354.449
|
88.832.833
|
Belo Horizonte
|
MG
|
27
|
Copersucar
|
Energia
|
62.345.156
|
54.075.350
|
408.235
|
2.091.144
|
16.126.617
|
Ribeirão Preto
|
SP
|
28
|
BRF
|
Alimentos e Bebidas
|
61.379.038
|
53.615.440
|
3.691.904
|
16.499.204
|
62.675.076
|
São Paulo
|
SP
|
29
|
Brasilprev
|
Seguradoras
|
58.861.724
|
57.271.071
|
1.484.981
|
5.569.085
|
435.915.138
|
São Paulo
|
SP
|
30
|
Vivo
|
Tecnologia e Telecomunicações
|
55.845.048
|
52.100.151
|
5.557.332
|
69.799.495
|
124.940.673
|
São Paulo
|
SP
|
31
|
Axihum
|
Agronegócio
|
54.444.094
|
73.121.798
|
16.163
|
19.790.751
|
57.417.865
|
Rincão
|
SP
|
32
|
Rede D'Or
|
Saúde e Serviços
|
50.571.261
|
46.508.558
|
3.934.120
|
26.701.868
|
102.597.882
|
São Paulo
|
SP
|
33
|
Neoenergia
|
Energia
|
48.993.000
|
44.343.000
|
3.682.000
|
32.747.000
|
109.541.000
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
34
|
Suzano
|
Papel e Celulose
|
47.403.282
|
39.755.575
|
-7.044.706
|
32.415.575
|
165.936.105
|
Salvador
|
BA
|
35
|
Sicoob
|
Bancos
|
47.263.511
|
41.465.862
|
6.294.249
|
54.463.113
|
359.719.104
|
Brasília
|
DF
|
36
|
Equatorial Energia
|
Energia
|
45.366.675
|
40.985.077
|
3.767.805
|
29.887.586
|
116.412.092
|
Brasília
|
DF
|
37
|
Enel Brasil
|
Energia
|
44.095.325
|
41.374.587
|
3.060.002
|
62.250.579
|
109.834.005
|
São Paulo
|
SP
|
38
|
Cosan
|
Energia
|
43.950.742
|
39.468.497
|
-8.161.766
|
39.398.362
|
141.265.902
|
São Paulo
|
SP
|
39
|
CSN
|
Siderurgia, Mineração e Metalurgia
|
43.687.460
|
45.437.950
|
-1.538.141
|
15.459.116
|
103.906.654
|
Volta Redonda
|
RJ
|
40
|
State Grid
|
Energia
|
42.628.210
|
39.763.220
|
5.476.971
|
41.922.257
|
93.192.874
|
Campinas
|
SP
|
41
|
CPFL
|
Energia
|
42.628.210
|
39.743.190
|
5.761.554
|
21.795.029
|
77.129.194
|
Campinas
|
SP
|
42
|
Simpar
|
Transporte, Logística e Serviços Logísticos
|
41.062.901
|
31.843.613
|
93.833
|
5.724.991
|
84.025.791
|
São Paulo
|
SP
|
43
|
Amaggi
|
Agronegócio
|
40.605.351
|
44.866.119
|
804.790
|
16.591.408
|
46.772.881
|
Cuiabá
|
MT
|
44
|
Eletrobras
|
Energia
|
40.181.552
|
37.158.908
|
10.380.754
|
121.999.776
|
289.871.330
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
45
|
Cemig
|
Energia
|
39.819.620
|
36.849.769
|
7.119.287
|
27.383.079
|
59.726.836
|
Belo Horizonte
|
MG
|
46
|
Raia Drogasil
|
Saúde e Serviços
|
38.871.522
|
33.973.790
|
1.211.373
|
6.446.887
|
22.163.756
|
São Paulo
|
SP
|
47
|
Localiza
|
Transporte, Logística e Serviços Logísticos
|
38.271.558
|
28.902.284
|
1.813.310
|
26.342.714
|
87.243.607
|
Belo Horizonte
|
MG
|
48
|
Magazine Luiza
|
Atacado e Varejo
|
38.038.068
|
36.768.149
|
448.717
|
11.319.262
|
37.311.858
|
São Paulo
|
SP
|
49
|
WEG
|
Bens de Capital e Eletroeletrônicos
|
37.986.941
|
32.503.601
|
6.318.763
|
23.125.217
|
41.489.701
|
Jaraguá do Sul
|
SC
|
50
|
Bradesco Saúde
|
Operadoras
|
37.531.046
|
34.448.756
|
1.700.257
|
8.148.405
|
31.860.596
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
51
|
Sabesp
|
Saneamento
|
36.145.477
|
25.568.712
|
9.579.563
|
36.928.054
|
80.965.430
|
São Paulo
|
SP
|
52
|
Comexport
|
Transporte, Logística e Serviços Logísticos
|
35.727.865
|
17.707.758
|
742.699
|
2.211.252
|
12.362.920
|
São Paulo
|
SP
|
53
|
Porto
|
Seguradoras
|
35.495.218
|
32.597.538
|
2.690.782
|
14.145.398
|
47.913.736
|
São Paulo
|
SP
|
54
|
Embraer
|
Bens de Capital e Eletroeletrônicos
|
35.424.174
|
26.110.517
|
1.923.831
|
20.710.908
|
73.219.718
|
Botucatu
|
SP
|
55
|
Minerva
|
Alimentos e Bebidas
|
34.068.866
|
26.891.609
|
-1.563.806
|
-478.639
|
42.141.896
|
Barretos
|
SP
|
56
|
Energisa
|
Energia
|
33.715.476
|
28.531.858
|
4.636.282
|
22.143.222
|
77.181.653
|
Cataguases
|
MG
|
57
|
Grupo Mateus
|
Atacado e Varejo
|
32.085.428
|
26.773.586
|
1.334.894
|
9.963.448
|
18.959.322
|
São Luís
|
MA
|
58
|
Hapvida
|
Operadoras
|
28.187.162
|
26.981.555
|
-649.376
|
48.676.923
|
73.499.646
|
Fortaleza
|
CE
|
59
|
Copersucar SP
|
Cooperativas
|
27.546.400
|
23.236.740
|
14.393.107
|
58.868
|
9.814.300
|
Pauliceia
|
SP
|
60
|
SulAmérica Seguros
|
Seguradoras
|
27.331.858
|
24.221.800
|
2.100.120
|
10.119.686
|
22.117.164
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
61
|
Coamo
|
Cooperativas
|
27.309.171
|
28.724.535
|
2.027.688
|
11.994.791
|
19.492.378
|
Campo Mourão
|
PR
|
62
|
Via
|
Atacado e Varejo
|
27.206.000
|
28.847.000
|
-1.045.000
|
2.477.000
|
33.889.000
|
São Paulo
|
SP
|
63
|
Amil
|
Operadoras
|
27.051.694
|
21.548.523
|
619.813
|
11.895.994
|
21.619.476
|
São Paulo
|
SP
|
64
|
Votorantim Cimentos
|
Imobiliário e Construção Civil
|
26.564.574
|
25.677.712
|
1.073.696
|
21.611.315
|
51.329.750
|
São Paulo
|
SP
|
65
|
Usiminas
|
Siderurgia, Mineração e Metalurgia
|
25.869.799
|
27.638.348
|
3.362
|
26.683.688
|
39.871.790
|
Belo Horizonte
|
MG
|
66
|
TIM
|
Tecnologia e Telecomunicações
|
25.447.930
|
23.833.893
|
2.399.428
|
13.860.274
|
56.806.943
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
67
|
Natura
|
Farmacêutico
|
24.089.804
|
19.831.044
|
-8.929.680
|
15.671.587
|
37.133.423
|
São Paulo
|
SP
|
68
|
Copel
|
Energia
|
22.651.036
|
21.479.468
|
2.799.370
|
25.636.935
|
57.384.156
|
Curitiba
|
PR
|
69
|
Bradesco Seguros
|
Seguradoras
|
22.180.671
|
19.424.787
|
5.810.839
|
12.218.541
|
401.629.529
|
Barueri
|
SP
|
70
|
Mapfre
|
Seguradoras
|
22.165.450
|
20.801.388
|
4.689.973
|
8.426.283
|
32.000.918
|
São Paulo
|
SP
|
71
|
CCR
|
Transporte, Logística e Serviços Logísticos
|
21.783.791
|
14.984.500
|
1.311.615
|
14.002.086
|
59.097.099
|
São Paulo
|
SP
|
72
|
Banco Votorantim
|
Bancos
|
21.589.898
|
18.004.860
|
1.690.118
|
14.470.261
|
141.730.919
|
São Paulo
|
SP
|
73
|
Citi
|
Bancos
|
21.546.928
|
14.950.702
|
1.652.484
|
4.359.498
|
213.366.280
|
São Paulo
|
SP
|
74
|
Basf
|
Petróleo e Químico
|
21.386.145
|
20.562.335
|
976.041
|
6.766.018
|
19.895.240
|
São Paulo
|
SP
|
75
|
Natura Cosméticos
|
Farmacêutico
|
21.271.580
|
14.928.231
|
760.639
|
9.209.915
|
20.315.234
|
Cajamar
|
SP
|
76
|
Klabin
|
Papel e Celulose
|
19.645.264
|
18.023.749
|
2.046.945
|
8.637.200
|
59.390.832
|
São Paulo
|
SP
|
77
|
Gol Linhas Aéreas
|
Transporte, Logística e Serviços Logísticos
|
19.129.573
|
18.774.024
|
-6.067.103
|
-29.090.519
|
23.986.261
|
São Paulo
|
SP
|
78
|
CBD
|
Atacado e Varejo
|
18.790.000
|
17.793.000
|
-2.403.000
|
2.935.000
|
19.703.000
|
São Paulo
|
SP
|
79
|
Compass
|
Energia
|
18.383.448
|
17.767.327
|
2.122.454
|
6.732.382
|
34.250.119
|
São Paulo
|
SP
|
80
|
Azul Linhas Aéreas
|
Transporte, Logística e Serviços Logísticos
|
18.123.135
|
17.227.728
|
-9.151.371
|
-30.435.270
|
26.274.943
|
Barueri
|
SP
|
81
|
Rede Energia
|
Energia
|
17.884.954
|
16.131.441
|
2.008.005
|
6.485.030
|
30.059.241
|
Cataguases
|
MG
|
82
|
EDP Brasil
|
Energia
|
17.447.189
|
17.792.629
|
2.469.594
|
12.670.243
|
38.609.789
|
São Paulo
|
SP
|
83
|
Organizações Globo
|
Participações e Mídia
|
17.366.214
|
16.047.523
|
2.067.172
|
17.047.500
|
32.031.516
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
84
|
Copel Distribuição
|
Energia
|
17.030.454
|
15.085.707
|
1.134.022
|
7.665.584
|
23.567.303
|
Curitiba
|
PR
|
85
|
Porto Seguro Seguros
|
Seguradoras
|
16.948.941
|
15.828.220
|
1.566.917
|
6.756.552
|
22.485.945
|
São Paulo
|
SP
|
86
|
Cooperativa Sicredi
|
Cooperativas
|
16.891.270
|
16.375.813
|
67.065
|
4.620.453
|
191.848.121
|
Porto Alegre
|
RS
|
87
|
Banco Sicredi
|
Bancos
|
16.890.097
|
16.374.054
|
140.931
|
4.951.006
|
191.827.958
|
Porto Alegre
|
RS
|
88
|
Banco Pan
|
Bancos
|
16.614.695
|
15.593.046
|
772.096
|
8.433.829
|
65.433.868
|
São Paulo
|
SP
|
89
|
Coelba
|
Energia
|
16.529.000
|
15.159.000
|
1.808.000
|
7.424.000
|
31.283.000
|
Salvador
|
BA
|
90
|
CSN Mineração
|
Siderurgia, Mineração e Metalurgia
|
16.496.317
|
18.880.426
|
4.527.719
|
10.269.114
|
36.390.919
|
Congonhas
|
MG
|
91
|
Globo
|
Participações e Mídia
|
16.418.345
|
15.133.870
|
1.996.236
|
17.850.001
|
30.930.039
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
92
|
CRBS
|
Atacado e Varejo
|
16.199.190
|
16.346.982
|
445.235
|
5.019.555
|
9.470.202
|
Jaguariúna
|
SP
|
93
|
Sertrading
|
Atacado e Varejo
|
15.968.815
|
10.025.449
|
292.501
|
4.380.538
|
7.063.042
|
Vitória
|
ES
|
94
|
Banrisul
|
Bancos
|
15.910.335
|
14.881.916
|
727.798
|
10.418.753
|
147.936.515
|
Porto Alegre
|
RS
|
95
|
Salobo
|
Siderurgia, Mineração e Metalurgia
|
15.905.000
|
10.411.814
|
4.700.000
|
23.403.000
|
35.181.000
|
Marabá
|
PA
|
96
|
Drogarias São Paulo e Pacheco
|
Saúde e Serviços
|
15.516.357
|
13.989.538
|
134.238
|
2.288.335
|
8.890.687
|
São Paulo
|
SP
|
97
|
Comgás
|
Energia
|
15.443.193
|
15.158.674
|
1.792.464
|
1.133.863
|
15.591.493
|
São Paulo
|
SP
|
98
|
Iochpe-Maxion
|
Bens de Capital e Eletroeletrônicos
|
15.331.813
|
14.955.220
|
380.084
|
5.070.982
|
15.961.371
|
Cruzeiro
|
SP
|
99
|
Dasa
|
Saúde e Serviços
|
15.322.079
|
14.252.235
|
-1.193.951
|
7.935.648
|
26.458.471
|
São Paulo
|
SP
|
100
|
Light
|
Energia
|
14.876.283
|
14.116.325
|
1.643.779
|
5.218.457
|
25.343.661
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
101
|
Petrogal
|
Petróleo e Químico
|
14.762.394
|
14.163.368
|
2.970.598
|
14.479.402
|
35.316.753
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
102
|
Engelhart CTP
|
Participações e Mídia
|
14.748.783
|
15.602.531
|
428.848
|
11.347.929
|
27.414.403
|
São Paulo
|
SP
|
103
|
Lojas Renner
|
Moda e Vestuário
|
14.436.366
|
13.647.849
|
1.196.668
|
10.772.951
|
20.364.590
|
Porto Alegre
|
RS
|
104
|
Prio
|
Petróleo e Químico
|
14.360.653
|
11.905.041
|
10.301.606
|
25.924.192
|
55.746.165
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
105
|
Timbro
|
Agronegócio
|
14.031.517
|
8.597.314
|
92.850
|
560.033
|
5.026.017
|
Vitória
|
ES
|
106
|
Rumo
|
Transporte, Logística e Serviços Logísticos
|
13.936.389
|
10.937.716
|
-949.242
|
14.935.155
|
50.593.023
|
Curitiba
|
PR
|
107
|
Aegea
|
Saneamento
|
13.898.662
|
8.562.966
|
2.048.870
|
10.869.425
|
43.796.623
|
São Paulo
|
SP
|
108
|
Inpasa
|
Energia
|
13.652.090
|
11.007.658
|
2.516.915
|
7.705.831
|
18.610.325
|
Sinop
|
MT
|
109
|
Banco Daycoval
|
Bancos
|
13.557.358
|
9.764.812
|
1.689.279
|
7.098.712
|
90.925.534
|
São Paulo
|
SP
|
110
|
Electrolux
|
Bens de Capital e Eletroeletrônicos
|
13.541.938
|
9.806.746
|
792.412
|
2.669.665
|
9.393.595
|
Curitiba
|
PR
|
111
|
Movida
|
Transporte, Logística e Serviços Logísticos
|
13.481.270
|
10.342.015
|
231.493
|
2.492.492
|
30.573.857
|
São Paulo
|
SP
|
112
|
Tokio Marine
|
Seguradoras
|
13.440.271
|
12.146.736
|
1.356.124
|
5.226.412
|
22.805.461
|
São Paulo
|
SP
|
113
|
Companhia Brasileira de
|
Siderurgia, Mineração e Metalurgia
|
13.383.789
|
11.425.342
|
5.055.690
|
2.523.599
|
17.955.576
|
Araxá
|
MG
|
114
|
Centrais Elétricas do Norte
|
Energia
|
13.294.895
|
11.196.129
|
2.084.000
|
31.672.653
|
60.291.585
|
Brasília
|
DF
|
115
|
Hapvida Assistência
|
Operadoras
|
13.086.288
|
11.868.784
|
785.492
|
9.697.581
|
17.390.516
|
Fortaleza
|
CE
|
116
|
Whirlpool
|
Bens de Capital e Eletroeletrônicos
|
12.931.658
|
11.487.988
|
910.783
|
2.695.721
|
10.569.338
|
São Paulo
|
SP
|
117
|
3tentos
|
Agronegócio
|
12.825.771
|
8.998.985
|
756.365
|
4.045.718
|
8.889.423
|
Santa Bárbara
|
RS
|
118
|
Pague Menos
|
Saúde e Serviços
|
12.641.825
|
11.202.122
|
103.099
|
2.714.843
|
8.983.895
|
Fortaleza
|
CE
|
119
|
Bradesco Vida e Previdência
|
Seguradoras
|
12.541.064
|
10.093.115
|
4.418.360
|
6.452.260
|
375.077.161
|
Barueri
|
SP
|
120
|
Camil
|
Agronegócio
|
12.262.939
|
11.249.647
|
217.001
|
3.457.590
|
11.106.595
|
São Paulo
|
SP
|
121
|
Transpetro
|
Transporte, Logística e Serviços Logísticos
|
12.003.545
|
11.103.169
|
865.586
|
5.770.041
|
27.952.920
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
122
|
Randoncorp
|
Bens de Capital e Eletroeletrônicos
|
11.915.741
|
10.887.843
|
691.696
|
4.507.688
|
15.437.636
|
Caxias do Sul
|
RS
|
123
|
Havan
|
Atacado e Varejo
|
11.697.862
|
9.319.170
|
1.261.484
|
953.556
|
8.660.130
|
Brusque
|
SC
|
124
|
Anglo American Brasil
|
Siderurgia, Mineração e Metalurgia
|
11.644.686
|
11.954.906
|
2.162.395
|
35.927.620
|
56.020.289
|
Belo Horizonte
|
MG
|
125
|
CM Hospitalar
|
Saúde e Serviços
|
11.583.370
|
11.083.830
|
-1.415.491
|
1.926.522
|
9.544.197
|
Ribeirão Preto
|
SP
|
126
|
Eneva
|
Energia
|
11.387.505
|
10.090.895
|
549.472
|
20.214.767
|
52.770.780
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
127
|
Royal Fic
|
Energia
|
11.339.036
|
9.125.395
|
109.028
|
350.564
|
1.197.624
|
São Paulo
|
SP
|
128
|
Engie
|
Energia
|
11.218.635
|
10.747.784
|
4.302.841
|
12.280.398
|
50.112.301
|
Florianópolis
|
SC
|
129
|
Comigo
|
Cooperativas
|
11.216.041
|
13.074.721
|
699.833
|
5.859.748
|
8.482.594
|
Paraúna
|
GO
|
130
|
BNDESPar
|
Participações e Mídia
|
11.116.728
|
9.196.491
|
9.225.006
|
78.675.948
|
93.116.596
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
131
|
Rabobank
|
Bancos
|
11.048.815
|
2.824.930
|
342.863
|
5.118.267
|
61.570.955
|
São Paulo
|
SP
|
132
|
RGE Sul
|
Energia
|
11.021.946
|
10.283.920
|
949.516
|
5.457.440
|
19.537.716
|
São Leopoldo
|
RS
|
133
|
Eurofarma
|
Farmacêutico
|
10.973.515
|
9.120.676
|
134.688
|
4.808.169
|
18.194.262
|
Itapevi
|
SP
|
134
|
Copa Energia/Copagaz
|
Energia
|
10.901.255
|
10.274.626
|
885.899
|
2.884.353
|
5.902.616
|
São Paulo
|
SP
|
135
|
Equatorial PA
|
Energia
|
10.861.897
|
10.378.384
|
1.976.074
|
4.988.501
|
17.824.899
|
Belém
|
PA
|
136
|
Drogaria São Paulo
|
Saúde e Serviços
|
10.703.696
|
9.631.782
|
162.027
|
1.318.507
|
5.600.207
|
São Paulo
|
SP
|
137
|
Cooxupé
|
Cooperativas
|
10.692.557
|
6.429.656
|
323.732
|
2.331.192
|
15.756.922
|
Guaxupé
|
MG
|
138
|
Iupar
|
Serviços Financeiros
|
10.672.170
|
8.659.979
|
10.377.940
|
54.366.655
|
56.782.096
|
São Paulo
|
SP
|
139
|
Tupy
|
Bens de Capital e Eletroeletrônicos
|
10.665.110
|
11.368.190
|
82.440
|
3.499.347
|
11.510.863
|
Joinville
|
SC
|
140
|
Celesc Distribuição
|
Energia
|
10.478.617
|
10.402.608
|
591.104
|
2.336.421
|
11.449.317
|
Tubarão
|
SC
|
141
|
Grupo Potencial
|
Energia
|
10.438.491
|
8.551.275
|
603.396
|
1.362.118
|
1.967.037
|
Curitiba
|
PR
|
142
|
Banco ABC
|
Bancos
|
10.310.137
|
5.616.433
|
971.274
|
5.698.603
|
73.585.977
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
143
|
Cielo
|
Serviços Financeiros
|
10.295.249
|
10.601.105
|
1.769.543
|
17.221.373
|
113.100.378
|
Barueri
|
SP
|
144
|
Copacol
|
Cooperativas
|
10.192.495
|
9.424.815
|
804.993
|
3.560.004
|
9.994.085
|
Cafelândia
|
PR
|
145
|
Profarma
|
Farmacêutico
|
10.153.623
|
8.661.744
|
122.813
|
1.585.820
|
5.616.238
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
146
|
Banco Bradesco Financiamentos
|
Bancos
|
10.059.737
|
10.155.799
|
3.327
|
940.910
|
58.706.157
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
147
|
EcoRodovias
|
Transporte, Logística e Serviços Logísticos
|
9.872.372
|
8.845.179
|
913.451
|
3.690.546
|
29.296.082
|
São Paulo
|
SP
|
148
|
VLI
|
Transporte, Logística e Serviços Logísticos
|
9.821.822
|
9.112.151
|
1.329.199
|
7.358.292
|
22.354.739
|
São Paulo
|
SP
|
149
|
Cocamar
|
Cooperativas
|
9.783.608
|
12.200.064
|
434.085
|
3.110.093
|
8.713.997
|
Maringá
|
PR
|
150
|
Três Corações
|
Alimentos e Bebidas
|
9.701.415
|
7.896.711
|
242.116
|
2.067.137
|
6.074.020
|
Eusébio
|
CE
|
151
|
Allianz Seguros
|
Seguradoras
|
9.667.791
|
8.761.883
|
290.491
|
4.564.409
|
16.805.814
|
São Paulo
|
SP
|
152
|
M.Dias Branco
|
Alimentos e Bebidas
|
9.662.833
|
10.840.780
|
645.948
|
7.997.943
|
12.768.867
|
Eusébio
|
CE
|
153
|
Bradesco Auto
|
Seguradoras
|
9.638.789
|
9.328.699
|
825.348
|
2.040.940
|
10.447.047
|
São Paulo
|
SP
|
154
|
Guararapes Confecções
|
Moda e Vestuário
|
9.634.207
|
8.795.386
|
235.138
|
5.403.620
|
13.633.267
|
Natal
|
RN
|
155
|
Mapfre Seguros
|
Seguradoras
|
9.555.704
|
9.198.823
|
272.152
|
2.839.302
|
16.507.933
|
São Paulo
|
SP
|
156
|
McDonald‘s
|
Alimentos e Bebidas
|
9.532.337
|
8.480.478
|
833.208
|
1.587.576
|
8.180.319
|
Barueri
|
SP
|
157
|
Centauro Esporte
|
Moda e Vestuário
|
9.516.148
|
9.377.358
|
522.755
|
3.062.351
|
8.922.504
|
São Paulo
|
SP
|
158
|
B3
|
Serviços Financeiros
|
9.513.468
|
8.930.025
|
4.576.691
|
18.383.454
|
45.228.850
|
São Paulo
|
SP
|
159
|
Laticínios Bela Vista
|
Alimentos e Bebidas
|
9.401.353
|
8.483.995
|
415.890
|
2.783.064
|
4.708.037
|
Goiânia
|
GO
|
160
|
Neoenergia Elektro
|
Energia
|
9.328.000
|
8.703.000
|
915.000
|
2.013.000
|
12.011.000
|
Campinas
|
SP
|
161
|
JSL
|
Transporte, Logística e Serviços Logísticos
|
9.056.258
|
7.574.644
|
207.312
|
1.770.360
|
12.480.182
|
São Paulo
|
SP
|
162
|
Tag
|
Transporte, Logística e Serviços Logísticos
|
9.052.000
|
9.029.000
|
3.999.000
|
6.613.000
|
33.398.000
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
163
|
MRV
|
Imobiliário e Construção Civil
|
9.009.035
|
7.429.915
|
-482.097
|
7.470.423
|
29.430.687
|
Belo Horizonte
|
MG
|
164
|
Banco XP
|
Bancos
|
8.771.099
|
6.432.526
|
908.904
|
10.782.847
|
195.100.880
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
165
|
Ampla Energia
|
Energia
|
8.741.530
|
7.796.488
|
670.153
|
8.442.090
|
19.631.323
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
166
|
Gazin
|
Atacado e Varejo
|
8.692.538
|
7.384.962
|
543.979
|
4.031.330
|
10.168.166
|
Douradina
|
PR
|
167
|
Marcopolo
|
Bens de Capital e Eletroeletrônicos
|
8.593.837
|
6.683.218
|
1.222.377
|
4.082.336
|
9.441.753
|
Caxias do Sul
|
RS
|
168
|
Companhia de Locação das Américas
|
Transporte, Logística e Serviços Logísticos
|
8.503.476
|
7.748.094
|
834.795
|
17.041.633
|
19.156.054
|
Belo Horizonte
|
MG
|
169
|
BP Bunge Bioenergia
|
Energia
|
8.493.760
|
7.939.433
|
317.632
|
5.358.456
|
14.195.389
|
São Paulo
|
SP
|
170
|
Coelce
|
Energia
|
8.442.129
|
8.523.294
|
454.914
|
5.139.622
|
14.406.941
|
Fortaleza
|
CE
|
171
|
Cooperalfa
|
Cooperativas
|
8.424.937
|
8.322.388
|
472.327
|
3.513.232
|
6.264.271
|
Chapecó
|
SC
|
172
|
Arezzo
|
Moda e Vestuário
|
8.379.753
|
4.846.768
|
338.549
|
7.702.653
|
15.253.545
|
São Paulo
|
SP
|
173
|
Cálamo
|
Farmacêutico
|
8.360.812
|
7.441.667
|
1.344.237
|
2.918.057
|
12.630.637
|
Curitiba
|
PR
|
174
|
BNB
|
Bancos
|
8.302.908
|
8.558.105
|
2.342.566
|
13.951.273
|
69.962.975
|
Fortaleza
|
CE
|
175
|
EMS
|
Farmacêutico
|
8.257.569
|
6.828.870
|
852.733
|
1.460.040
|
7.119.767
|
Hortolândia
|
SP
|
176
|
Celpe
|
Energia
|
8.249.000
|
8.473.000
|
94.000
|
1.623.000
|
14.314.000
|
Recife
|
PE
|
177
|
Duratex
|
Imobiliário e Construção Civil
|
8.234.647
|
7.383.409
|
174.375
|
6.976.900
|
18.144.110
|
São Paulo
|
SP
|
178
|
CBA
|
Siderurgia, Mineração e Metalurgia
|
8.173.649
|
7.348.067
|
-72.889
|
4.011.554
|
13.833.020
|
São Paulo
|
SP
|
179
|
Bianchini
|
Agronegócio
|
8.125.409
|
8.646.957
|
766.772
|
2.236.651
|
3.941.301
|
Porto Alegre
|
RS
|
180
|
Localiza Fleet
|
Transporte, Logística e Serviços Logísticos
|
8.117.091
|
5.157.876
|
831.241
|
5.088.357
|
20.802.878
|
Belo Horizonte
|
MG
|
181
|
VTRM
|
Energia
|
8.059.951
|
6.181.890
|
271.869
|
14.483.354
|
52.754.117
|
São Paulo
|
SP
|
182
|
Isa Energia
|
Energia
|
7.966.581
|
6.215.521
|
3.552.731
|
20.071.282
|
43.304.632
|
São Paulo
|
SP
|
183
|
Isa Capital
|
Energia
|
7.966.015
|
6.215.947
|
3.502.208
|
20.109.189
|
43.349.988
|
São Paulo
|
SP
|
184
|
Cyrela
|
Imobiliário e Construção Civil
|
7.965.688
|
6.252.699
|
1.648.996
|
9.949.274
|
21.240.962
|
São Paulo
|
SP
|
185
|
Coopercitrus
|
Cooperativas
|
7.940.781
|
7.563.413
|
50.147
|
1.443.284
|
7.514.314
|
Bebedouro
|
SP
|
186
|
Copasa
|
Saneamento
|
7.878.006
|
7.404.379
|
1.316.920
|
8.048.229
|
15.511.789
|
Belo Horizonte
|
MG
|
187
|
Norsa — Coca-Cola
|
Alimentos e Bebidas
|
7.750.170
|
6.401.104
|
1.252.330
|
4.780.295
|
9.129.755
|
Fortaleza
|
CE
|
188
|
Fleury
|
Saúde e Serviços
|
7.684.659
|
6.470.850
|
603.654
|
5.374.831
|
13.062.410
|
São Paulo
|
SP
|
189
|
C&A
|
Moda e Vestuário
|
7.636.539
|
6.719.317
|
452.478
|
3.308.488
|
10.053.899
|
Barueri
|
SP
|
190
|
Rodoil
|
Transporte, Logística e Serviços Logísticos
|
7.577.421
|
6.482.341
|
55.700
|
320.024
|
1.045.436
|
Caxias do Sul
|
RS
|
191
|
Banco BMG
|
Bancos
|
7.505.500
|
7.147.611
|
419.957
|
4.305.638
|
50.698.718
|
São Paulo
|
SP
|
192
|
Zaffari
|
Atacado e Varejo
|
7.465.682
|
6.803.444
|
760.231
|
2.717.404
|
7.873.613
|
Porto Alegre
|
RS
|
193
|
Hypera
|
Farmacêutico
|
7.442.466
|
7.914.658
|
1.330.875
|
12.101.819
|
24.559.083
|
São Paulo
|
SP
|
194
|
Banco Volkswagen
|
Bancos
|
7.420.577
|
6.247.217
|
444.777
|
5.103.176
|
53.272.042
|
São Paulo
|
SP
|
195
|
BSBios
|
Energia
|
7.336.063
|
7.199.318
|
477.033
|
701.955
|
3.413.487
|
Passo Fundo
|
RS
|
196
|
Caramuru Alimentos
|
Agronegócio
|
7.272.804
|
7.592.518
|
272.076
|
2.237.029
|
7.220.957
|
Itumbiara
|
GO
|
197
|
Banco Master
|
Bancos
|
7.259.519
|
5.452.337
|
1.067.511
|
4.740.713
|
63.014.692
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
198
|
NTS
|
Energia
|
7.256.473
|
7.353.022
|
3.278.818
|
-3.837.844
|
21.813.833
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
199
|
Unimed Participações
|
Operadoras
|
7.245.924
|
6.047.832
|
332.000
|
2.046.386
|
6.673.920
|
São Paulo
|
SP
|
200
|
Seguros Unimed
|
Seguradoras
|
7.231.331
|
6.039.405
|
370.163
|
2.433.914
|
4.980.540
|
São Paulo
|
SP
|
201
|
Tenda Atacado
|
Atacado e Varejo
|
7.189.842
|
6.562.684
|
266.745
|
454.184
|
2.789.328
|
Guarulhos
|
SP
|
202
|
Grupo SBF
|
Atacado e Varejo
|
7.151.714
|
6.988.671
|
535.834
|
3.012.344
|
8.945.967
|
Lapa
|
SP
|
203
|
Repsol Sinopec
|
Petróleo e Químico
|
7.041.885
|
7.954.164
|
991.069
|
15.151.816
|
31.991.808
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
204
|
Lojas Gazin
|
Atacado e Varejo
|
7.039.365
|
5.957.870
|
229.656
|
2.177.332
|
7.316.551
|
Douradina
|
PR
|
205
|
C6
|
Bancos
|
7.026.559
|
4.347.418
|
866.525
|
3.002.004
|
30.319.636
|
São Paulo
|
SP
|
206
|
MRS Logística
|
Transporte, Logística e Serviços Logísticos
|
7.024.973
|
6.449.125
|
1.415.510
|
7.465.937
|
20.613.082
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
207
|
Liberty Seguros
|
Seguradoras
|
6.972.615
|
6.699.568
|
519.461
|
2.000.042
|
8.952.441
|
São Paulo
|
SP
|
208
|
Cibrafertil
|
Agronegócio
|
6.962.888
|
6.764.521
|
34.346
|
454.296
|
4.392.444
|
Camaçari
|
BA
|
209
|
Banco Agibank
|
Bancos
|
6.955.991
|
4.917.022
|
870.930
|
2.722.967
|
29.238.802
|
Campinas
|
SP
|
210
|
Moema Bioeneriga
|
Energia
|
6.947.263
|
6.143.725
|
-12.828
|
1.516.304
|
9.889.790
|
Orindiúva
|
SP
|
211
|
SLC Agrícola
|
Agronegócio
|
6.915.764
|
7.230.583
|
481.723
|
4.104.542
|
17.574.342
|
Porto Alegre
|
RS
|
212
|
Aço Usiminas
|
Siderurgia, Mineração e Metalurgia
|
6.901.480
|
7.977.359
|
16.345
|
2.028.566
|
3.080.016
|
Belo Horizonte
|
MG
|
213
|
São Martinho
|
Agronegócio
|
6.891.738
|
6.627.566
|
1.476.279
|
6.862.371
|
20.371.449
|
Pradópolis
|
SP
|
214
|
Unimed BH
|
Operadoras
|
6.891.622
|
6.057.213
|
390.588
|
3.660.090
|
5.712.553
|
Belo Horizonte
|
MG
|
215
|
White Martins
|
Petróleo e Químico
|
6.853.539
|
6.360.865
|
1.350.507
|
7.141.330
|
10.991.873
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
216
|
Sanepar
|
Saneamento
|
6.848.219
|
6.292.736
|
1.545.347
|
10.828.707
|
20.508.000
|
Curitiba
|
PR
|
217
|
Movida Locação
|
Transporte, Logística e Serviços Logísticos
|
6.743.875
|
10.788.561
|
503.623
|
41
|
54
|
São Paulo
|
SP
|
218
|
Tereos Açúcar & Energia
|
Agronegócio
|
6.717.000
|
5.204.000
|
719.000
|
2.595.000
|
9.626.000
|
Olímpia
|
SP
|
219
|
Unidas
|
Transporte, Logística e Serviços Logísticos
|
6.686.149
|
3.960.512
|
100.562
|
2.377.704
|
17.087.903
|
Belo Horizonte
|
MG
|
220
|
Arteris
|
Transporte, Logística e Serviços Logísticos
|
6.627.303
|
5.992.749
|
-841.393
|
3.560.342
|
20.909.099
|
São Paulo
|
SP
|
221
|
Oleoplan
|
Energia
|
6.595.362
|
5.476.239
|
827.942
|
1.511.311
|
3.629.225
|
Porto Alegre
|
RS
|
222
|
Banco Safra
|
Bancos
|
6.520.085
|
7.243.174
|
3.404.826
|
20.836.348
|
290.363.088
|
São Paulo
|
SP
|
223
|
Bayer
|
Farmacêutico
|
6.504.642
|
7.001.012
|
570.546
|
3.920.804
|
12.431.986
|
Belford Roxo
|
RJ
|
224
|
Ambipar
|
Saneamento
|
6.413.676
|
4.872.707
|
-172.178
|
2.732.554
|
14.655.272
|
São Paulo
|
SP
|
225
|
Cogna
|
Educação
|
6.390.593
|
5.814.798
|
991.531
|
13.545.135
|
24.200.400
|
São Paulo
|
SP
|
226
|
Eldorado Brasil
|
Papel e Celulose
|
6.373.370
|
5.756.145
|
1.095.508
|
10.820.526
|
16.725.068
|
São Paulo
|
SP
|
227
|
Corsan
|
Saneamento
|
6.356.833
|
5.106.437
|
1.304.895
|
4.869.961
|
13.027.545
|
Porto Alegre
|
RS
|
228
|
EDP São Paulo
|
Energia
|
6.342.554
|
6.026.203
|
691.580
|
1.064.011
|
8.621.032
|
São Paulo
|
SP
|
229
|
Porto Seguro — Seguro Saúde
|
Operadoras
|
6.327.971
|
4.310.110
|
348.660
|
1.683.374
|
3.546.496
|
São Paulo
|
SP
|
230
|
Norte Energia
|
Energia
|
6.249.120
|
5.764.413
|
-1.675.978
|
9.587.101
|
42.764.396
|
Brasília
|
DF
|
231
|
Oncoclínicas&Co
|
Saúde e Serviços
|
6.227.227
|
5.488.776
|
-717.425
|
3.382.425
|
11.202.332
|
São Paulo
|
SP
|
232
|
Eisa
|
Alimentos e Bebidas
|
6.224.274
|
4.607.620
|
290.153
|
823.722
|
7.624.500
|
Vitória
|
ES
|
233
|
Itaú Consignado
|
Bancos
|
6.217.193
|
6.056.219
|
199.438
|
1.238.715
|
39.726.207
|
São Paulo
|
SP
|
234
|
Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia
|
Energia
|
6.212.072
|
5.669.353
|
741.337
|
4.088.221
|
11.250.010
|
São Luís
|
MA
|
235
|
Integrada
|
Cooperativas
|
6.143.556
|
8.414.974
|
38.111
|
1.140.026
|
4.776.710
|
Londrina
|
PR
|
236
|
Zurich Minas Seguros
|
Seguradoras
|
6.130.333
|
5.660.288
|
196.503
|
2.002.454
|
11.951.801
|
Belo Horizonte
|
MG
|
237
|
Banco Mercantil do Brasil
|
Bancos
|
6.110.535
|
4.823.494
|
752.182
|
2.126.231
|
25.421.420
|
Belo Horizonte
|
MG
|
238
|
Fundação Bradesco
|
Participações e Mídia
|
6.099.187
|
5.997.000
|
6.764.961
|
91.114.547
|
91.243.494
|
Osasco
|
SP
|
239
|
Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein
|
Saúde e Serviços
|
6.097.025
|
5.377.190
|
303.828
|
5.116.202
|
9.135.691
|
São Paulo
|
SP
|
240
|
IRB Resseguros
|
Seguradoras
|
6.057.974
|
5.794.710
|
805.740
|
4.926.059
|
16.446.866
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
241
|
Aperam Inox América do Sul
|
Siderurgia, Mineração e Metalurgia
|
6.037.316
|
6.313.310
|
132.165
|
3.414.389
|
8.497.733
|
Belo Horizonte
|
MG
|
242
|
Unimed Seguros Saúde
|
Operadoras
|
6.012.276
|
4.884.074
|
312.112
|
1.756.730
|
3.069.214
|
São Paulo
|
SP
|
243
|
Itaú Seguros
|
Seguradoras
|
5.893.611
|
5.745.588
|
1.710.544
|
3.202.032
|
11.206.532
|
São Paulo
|
SP
|
244
|
CTG Brasil
|
Energia
|
5.836.281
|
6.042.497
|
2.275.981
|
18.801.386
|
33.522.561
|
São Paulo
|
SP
|
245
|
Inter
|
Bancos
|
5.834.905
|
4.751.928
|
803.956
|
7.744.965
|
75.620.979
|
Belo Horizonte
|
MG
|
246
|
Novartis
|
Farmacêutico
|
5.775.759
|
4.971.604
|
288.519
|
754.399
|
2.992.537
|
São Paulo
|
SP
|
247
|
Banco BNP Paribas
|
Bancos
|
5.613.106
|
3.723.289
|
-79.311
|
3.704.714
|
93.391.900
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
248
|
Lojas Cem
|
Atacado e Varejo
|
5.611.213
|
4.971.212
|
1.159.196
|
6.122.063
|
8.437.423
|
Salto
|
SP
|
249
|
Smart Fit
|
Saúde e Serviços
|
5.580.304
|
4.244.743
|
440.576
|
5.471.778
|
18.350.301
|
São Paulo
|
SP
|
250
|
Grupo Elfa
|
Farmacêutico
|
5.565.261
|
5.911.466
|
-134.025
|
3.147.112
|
6.839.291
|
Cabedelo
|
PR
|
251
|
HDI
|
Seguradoras
|
5.561.333
|
4.466.495
|
777.238
|
8.089.521
|
13.116.994
|
São Paulo
|
SP
|
252
|
Castrolanda
|
Cooperativas
|
5.552.366
|
5.537.678
|
273.166
|
1.903.587
|
4.229.737
|
Castro
|
PR
|
253
|
Allied Tecnologia
|
Tecnologia e Telecomunicações
|
5.521.381
|
5.854.915
|
145.532
|
1.588.986
|
3.480.239
|
São Paulo
|
SP
|
254
|
Redecard
|
Serviços Financeiros
|
5.487.989
|
5.067.852
|
3.346.831
|
45.032.961
|
128.999.093
|
São Paulo
|
SP
|
255
|
Zurich Previdência
|
Seguradoras
|
5.469.732
|
5.183.651
|
1.445.876
|
3.221.036
|
113.685.218
|
São Paulo
|
SP
|
256
|
Unipar Carbocloro
|
Petróleo e Químico
|
5.431.599
|
4.897.288
|
557.118
|
2.813.929
|
7.111.789
|
São Paulo
|
SP
|
257
|
EDP ES
|
Energia
|
5.429.937
|
5.170.845
|
598.885
|
1.684.870
|
9.323.540
|
Vitória
|
ES
|
258
|
Aché
|
Farmacêutico
|
5.411.153
|
4.912.451
|
775.697
|
2.623.123
|
6.703.792
|
São Paulo
|
SP
|
259
|
Livelo
|
Serviços Financeiros
|
5.362.512
|
4.911.831
|
681.407
|
469.558
|
5.310.465
|
Barueri
|
SP
|
260
|
Yduqs
|
Educação
|
5.351.785
|
5.147.562
|
46.765
|
3.138.960
|
9.938.424
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
261
|
Dimed
|
Farmacêutico
|
5.322.904
|
4.803.912
|
105.509
|
1.234.714
|
3.377.453
|
Eldorado do Sul
|
RS
|
262
|
Sylvamo
|
Papel e Celulose
|
5.246.895
|
4.892.761
|
848.436
|
4.729.049
|
8.636.068
|
Mogi Guaçu
|
SP
|
263
|
UPL
|
Agronegócio
|
5.225.110
|
8.478.887
|
-1.034.873
|
49.346
|
7.176.513
|
Ituverava
|
SP
|
264
|
Totvs
|
Tecnologia e Telecomunicações
|
5.224.007
|
4.440.443
|
735.443
|
4.987.121
|
8.531.721
|
São Paulo
|
SP
|
265
|
Nexa Resources
|
Siderurgia, Mineração e Metalurgia
|
5.214.998
|
4.650.872
|
-817.357
|
3.692.154
|
13.111.656
|
Juiz de Fora
|
MG
|
266
|
Amazonas Energia
|
Energia
|
5.173.612
|
4.991.338
|
-1.772.459
|
-7.509.948
|
8.699.858
|
Manaus
|
AM
|
267
|
Azul Seguros
|
Seguradoras
|
5.061.157
|
4.812.526
|
267.629
|
1.117.834
|
4.395.576
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
268
|
Tambasa
|
Moda e Vestuário
|
5.014.989
|
4.729.161
|
267.102
|
451.852
|
2.920.928
|
Contagem
|
MG
|
269
|
XP Vida
|
Seguradoras
|
4.998.049
|
3.333.361
|
96.885
|
233.643
|
66.654.268
|
São Paulo
|
SP
|
270
|
Roche Farma
|
Farmacêutico
|
4.990.702
|
4.546.303
|
230.443
|
1.513.970
|
3.171.288
|
São Paulo
|
SP
|
271
|
Rumo Malha Paulista
|
Transporte, Logística e Serviços Logísticos
|
4.919.228
|
3.657.583
|
406.448
|
7.656.934
|
19.090.480
|
São Paulo
|
SP
|
272
|
Cidade Maravilhosa
|
Moda e Vestuário
|
4.869.312
|
4.494.868
|
-537.023
|
4.214.421
|
7.321.437
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
273
|
Pacheco
|
Saúde e Serviços
|
4.862.657
|
4.515.840
|
-10.490
|
838.086
|
3.264.481
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
274
|
Innova
|
Petróleo e Químico
|
4.852.246
|
4.282.660
|
514.824
|
3.977.060
|
4.768.080
|
Manaus
|
AM
|
275
|
Pernambucanas
|
Moda e Vestuário
|
4.830.051
|
5.127.708
|
-386.298
|
1.110.846
|
9.420.337
|
São Paulo
|
SP
|
276
|
Sonda Supermercados
|
Atacado e Varejo
|
4.794.580
|
4.337.674
|
335.797
|
1.009.393
|
2.228.102
|
São Bernardo do Campo
|
SP
|
277
|
CSN Cimentos
|
Imobiliário e Construção Civil
|
4.766.335
|
3.400.249
|
54.671
|
6.612.579
|
13.074.211
|
Pindamonhangaba
|
SP
|
278
|
Intelbras
|
Tecnologia e Telecomunicações
|
4.756.146
|
4.103.676
|
528.412
|
2.966.536
|
5.569.521
|
São José
|
SC
|
279
|
Embasa
|
Saneamento
|
4.720.790
|
4.151.462
|
1.007.478
|
8.270.898
|
11.851.711
|
Salvador
|
BA
|
280
|
LDC Sucos
|
Alimentos e Bebidas
|
4.710.657
|
3.077.353
|
67.329
|
1.403.920
|
8.953.563
|
Nova Venécia
|
ES
|
281
|
Vamos Locação de Caminhões
|
Transporte, Logística e Serviços Logísticos
|
4.699.312
|
3.548.718
|
380.974
|
2.442.373
|
20.277.027
|
São Paulo
|
SP
|
282
|
Belagricola
|
Agronegócio
|
4.663.167
|
7.502.846
|
-442.377
|
486.156
|
4.695.970
|
Londrina
|
PR
|
283
|
Banco Carrefour
|
Bancos
|
4.657.916
|
4.425.661
|
378.681
|
3.587.879
|
21.338.055
|
São Paulo
|
SP
|
284
|
Stone Pagamentos
|
Serviços Financeiros
|
4.642.949
|
5.116.331
|
91.512
|
2.362.842
|
59.909.492
|
São Paulo
|
SP
|
285
|
AgroGalaxy Participações
|
Agronegócio
|
4.612.367
|
9.399.096
|
-3.020.012
|
-1.745.639
|
3.638.761
|
São Paulo
|
SP
|
286
|
Fertilizantes Heringer
|
Agronegócio
|
4.608.584
|
5.335.669
|
-1.154.741
|
-1.147.224
|
3.115.896
|
Viana
|
ES
|
287
|
Banestes
|
Bancos
|
4.590.549
|
5.131.566
|
428.634
|
2.313.548
|
36.916.911
|
Vitória
|
ES
|
288
|
Mahle
|
Bens de Capital e Eletroeletrônicos
|
4.557.980
|
4.338.825
|
541.204
|
770.597
|
3.593.297
|
Queimados
|
RJ
|
289
|
BK Brasil
|
Alimentos e Bebidas
|
4.556.360
|
3.841.961
|
-191.319
|
1.546.026
|
4.677.970
|
Barueri
|
SP
|
290
|
Termomecanica
|
Bens de Capital e Eletroeletrônicos
|
4.546.283
|
3.302.142
|
467.559
|
3.288.196
|
3.656.174
|
São Paulo
|
SP
|
291
|
Energisa MT
|
Energia
|
4.522.099
|
4.140.567
|
603.658
|
1.167.117
|
7.189.556
|
Campo Grande
|
MS
|
292
|
Copel Geração e Transmissão
|
Energia
|
4.521.519
|
5.117.723
|
1.306.984
|
14.239.413
|
30.206.897
|
Curitiba
|
PR
|
293
|
Sanofi Medley
|
Farmacêutico
|
4.497.336
|
4.958.396
|
502.552
|
1.882.508
|
4.494.415
|
Campinas
|
SP
|
294
|
Cocari
|
Cooperativas
|
4.486.394
|
5.000.337
|
50.168
|
650.206
|
4.070.548
|
Mandaguari
|
PR
|
295
|
Calçados Beira Rio
|
Moda e Vestuário
|
4.455.019
|
4.094.469
|
577.199
|
3.226.046
|
4.320.859
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
296
|
Atakarejo
|
Atacado e Varejo
|
4.445.630
|
3.726.311
|
155.612
|
1.394.166
|
3.194.906
|
Salvador
|
BA
|
297
|
Comerc Energia LP
|
Energia
|
4.413.714
|
4.511.437
|
189.625
|
3.779.339
|
14.917.327
|
São Paulo
|
SP
|
298
|
Cateno Gestão
|
Tecnologia e Telecomunicações
|
4.412.424
|
4.182.399
|
1.102.416
|
9.064.395
|
9.801.823
|
Barueri
|
SP
|
299
|
BB Mapfre
|
Seguradoras
|
4.411.764
|
3.887.621
|
4.416.247
|
3.318.328
|
3.319.374
|
São Paulo
|
SP
|
300
|
Usina Coruripe
|
Agronegócio
|
4.407.499
|
3.661.974
|
271.465
|
2.915.439
|
10.878.562
|
Coruripe
|
AL
|
301
|
Agrofel
|
Agronegócio
|
4.377.133
|
3.829.926
|
140.828
|
610.003
|
2.270.942
|
Porto Alegre
|
RS
|
302
|
Belgo Arames
|
Siderurgia, Mineração e Metalurgia
|
4.366.787
|
4.532.267
|
664.525
|
2.025.132
|
2.691.571
|
Contagem
|
MG
|
303
|
ENBPar
|
Energia
|
4.338.805
|
4.605.655
|
678.345
|
15.369.228
|
38.627.169
|
Brasília
|
DF
|
304
|
BRK Ambiental
|
Saneamento
|
4.294.721
|
4.654.038
|
7.443
|
3.343.387
|
19.233.623
|
São Paulo
|
SP
|
305
|
Icatu
|
Seguradoras
|
4.290.353
|
3.538.487
|
439.171
|
2.008.291
|
57.342.647
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
306
|
Iharabras
|
Agronegócio
|
4.263.169
|
4.060.635
|
328.513
|
4.096.734
|
7.302.637
|
Sorocaba
|
SP
|
307
|
Eletronuclear
|
Energia
|
4.230.830
|
3.931.707
|
544.787
|
11.638.855
|
24.586.511
|
Paraty
|
RJ
|
308
|
Copasul
|
Cooperativas
|
4.216.008
|
5.509.102
|
47.296
|
864.356
|
3.213.141
|
Naviraí
|
MS
|
309
|
Banco Bocom BBM
|
Bancos
|
4.213.085
|
2.025.632
|
270.339
|
1.394.037
|
34.782.114
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
310
|
União Química
|
Farmacêutico
|
4.212.685
|
3.960.030
|
338.622
|
1.932.336
|
5.786.233
|
São Paulo
|
SP
|
311
|
Unidas Locadora
|
Transporte, Logística e Serviços Logísticos
|
4.177.442
|
3.409.465
|
1.551
|
2.134.055
|
8.147.544
|
Belo Horizonte
|
MG
|
312
|
ICL América do Sul
|
Agronegócio
|
4.158.947
|
4.332.813
|
185.148
|
1.667.758
|
6.236.482
|
São Paulo
|
SP
|
313
|
LM Transportes
|
Transporte, Logística e Serviços Logísticos
|
4.149.626
|
2.963.057
|
200.184
|
2.445.613
|
16.906.785
|
Salvador
|
BA
|
314
|
VLI Multimodal
|
Transporte, Logística e Serviços Logísticos
|
4.115.240
|
3.948.731
|
1.304.305
|
7.054.394
|
15.622.612
|
Belo Horizonte
|
MG
|
315
|
Alpargatas
|
Moda e Vestuário
|
4.108.311
|
3.734.146
|
107.397
|
4.036.379
|
6.839.725
|
São Paulo
|
SP
|
316
|
Banco CNH Industrial Capital
|
Bancos
|
4.092.715
|
3.434.105
|
-160.623
|
2.653.806
|
29.225.913
|
Curitiba
|
PR
|
317
|
Supermercado Bahamas
|
Atacado e Varejo
|
4.079.291
|
3.796.944
|
33.895
|
226.971
|
2.094.863
|
Juiz de Fora
|
MG
|
318
|
Agropecuária Maggi
|
Agronegócio
|
4.056.350
|
3.418.974
|
-302.329
|
7.106.496
|
21.358.642
|
Cuiabá
|
MT
|
319
|
Serena
|
Energia
|
4.037.553
|
2.938.165
|
297.423
|
5.700.221
|
20.161.754
|
São Paulo
|
SP
|
320
|
Empresa de Navegação Elcano
|
Transporte, Logística e Serviços Logísticos
|
4.026.196
|
4.499.658
|
-152.351
|
320.240
|
3.227.630
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
321
|
Gestamp
|
Bens de Capital e Eletroeletrônicos
|
4.003.683
|
3.967.927
|
162.896
|
1.233.051
|
3.415.733
|
São José
|
PR
|
322
|
GTF
|
Alimentos e Bebidas
|
4.003.286
|
3.464.325
|
425.289
|
1.441.951
|
2.782.081
|
Maringá
|
PR
|
323
|
Alupar
|
Energia
|
4.002.104
|
3.311.381
|
1.859.906
|
11.723.503
|
30.689.036
|
São Paulo
|
SP
|
324
|
Somah
|
Saneamento
|
3.969.003
|
5.199.274
|
114.926
|
1.440.350
|
5.828.530
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
325
|
Cury Construtora
|
Imobiliário e Construção Civil
|
3.926.310
|
2.886.172
|
698.812
|
1.309.539
|
4.339.295
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
326
|
Serpro
|
Tecnologia e Telecomunicações
|
3.925.711
|
3.215.018
|
685.156
|
2.727.899
|
4.928.827
|
Brasília
|
DF
|
327
|
Ferrovia Centro Atlântica
|
Transporte, Logística e Serviços Logísticos
|
3.905.772
|
3.490.776
|
263.558
|
1.339.672
|
6.456.094
|
Belo Horizonte
|
MG
|
328
|
Alubar
|
Imobiliário e Construção Civil
|
3.885.196
|
3.373.380
|
88.685
|
198.766
|
1.759.137
|
Barcarena
|
PA
|
329
|
AES Brasil Energia
|
Energia
|
3.877.643
|
3.431.516
|
-319.071
|
6.321.027
|
20.007.402
|
São Paulo
|
SP
|
330
|
Rio Paraná Energia
|
Energia
|
3.876.219
|
3.828.341
|
1.885.531
|
12.614.578
|
21.377.594
|
São Paulo
|
SP
|
331
|
Vix Logística
|
Transporte, Logística e Serviços Logísticos
|
3.874.770