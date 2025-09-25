MM 2025: Veja a lista completa das 1000 maiores empresas do Brasil

As 1.000 empresas do ranking EXAME MELHORES E MAIORES 2025 somaram uma receita líquida de 9,7 trilhões de reais. Em comparação com o ano passado, esse valor representa um aumento de 7,9%. A receita dessas empresas é quase equivalente ao Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil. Em 2024, o PIB brasileiro alcançou 11,7 trilhões de reais, um crescimento de 3,5% em relação ao ano anterior, superando as expectativas do mercado, que projetava uma alta de apenas 1,75%. Ao comparar o desempenho das empresas do ranking com o crescimento do PIB, é possível observar que as companhias apresentaram um avanço quase duas vezes superior ao do PIB.

No topo das maiores empresas do país está, novamente, a Petrobras. O gigante brasileiro, desde a primeira edição de MELHORES E MAIORES da EXAME, em 1974, foi destaque no ranking entre as cinco maiores empresas em faturamento, conquistando o primeiro lugar 12 vezes até 2023. Neste ano, a estatal representa 5% da receita das empresas Melhores e Maiores, somando 490 bilhões de reais em 2024. O ano foi desafiador para a companhia, com tensões no Oriente Médio e guerra tarifária intensificada entre Estados Unidos e China. No radar da companhia também estavam investimentos em projetos de exploração de petróleo (confira a entrevista com Magda Chambriard, presidente da Petrobras). Acompanhe nas próximas páginas o desempenho das maiores companhias que aparecem no Ranking MELHORES E MAIORES 2025.