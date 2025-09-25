MM 2025: Empresas de serviços financeiros encontram via de crescimento na diversificação

O setor de serviços financeiros segue em plena expansão no Brasil: segundo dados do Ranking EXAME MELHORES E MAIORES 2025, as 31 empresas analisadas cresceram quase 12% de 2023 para 2024, vendo sua receita saltar de 81,41 bilhões de reais para 91,1 bilhões de reais. Como destaque está a Iupar, do Itaú Unibanco Participações, holding que detém o controle do Itaú, vencedor na categoria de Bancos.

As empresas de meios de pagamento, como a Cielo, e a bolsa de valores também impulsionam o setor, um dos mais dinâmicos e que atraem mais novos agentes. Os meios de pagamento específicos dos bancos também estão apresentando crescimento. A diversificação é uma tendência para os próximos anos. A categoria também opera com margem líquida média e retorno sobre patrimônio significativos, de 36% e 16%, respectivamente. É um setor que tradicionalmente cresce mais do que a inflação e que tem uma margem expressiva.