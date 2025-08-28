Procura-se: fundo com foco no Nordeste segue em busca de startups

Cerca de quatro meses atrás, o Banco do Nordeste e a FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos) anunciou o lançamento do FIP Nordeste Capital Semente.

O fundo pretende captar R$ 150 milhões para corrigir uma distorção histórica do venture capital no Brasil, que aloca apenas 0,84% de seus recursos para a região.

Gerido pelas gestoras Triaxis Capital e Crescera Capital, a meta é investir em até 30 startups espalhadas pelos nove estados nordestinos e parte do norte de Minas Gerais e Espírito Santo.

O Nordeste brasileiro representa 13,8% do PIB nacional, abriga mais de 6 mil startups e vem crescendo aceleradamente desde 2018. No entanto, a região ainda recebe poucos recursos de venture capital. O fundo busca corrigir essa disparidade, com investimentos em empresas com alto potencial de escalabilidade.

Região da inovação

O fato é que o empreendedorismo nordestino explodiu — um crescimento de 3.497% no número de startups, tudo em menos de dez anos. Pela primeira vez na história, o Nordeste ultrapassou o Sul em número de startups em 2024, ficando atrás apenas do Sudeste.

O que vem por aí é um cenário em que o Nordeste não apenas faz história, mas também se torna protagonista do futuro das tecnologias emergentes no Brasil. Veja algumas reflexões de Haim Mesel, sócio-fundador da Triaxis, sobre o ecossistema nordestino. O executivo atua com capital de risco desde 2008.

EXAME: Uma percepção?

Haim Mesel: O ecossistema vem ganhando maturidade em quantidade e qualidade. Há um crescimento significativo em áreas como fintechs, tecnologia para a saúde e IA. Converso com outros empreendedores e estamos todos bem animados.

Uma dificuldade?

Muitos investidores ainda evitam investir em startups, porque os resultados não são imediatos. O que a gente quer fazer é justamente isto: colocar o primeiro cheque e ajudá-las a ficar mais robustas e valiosas.

Uma dica?

Estamos buscando startups para investir. O fundo está no início do processo de captação, que vai durar quatro anos. Então, os empreendedores que tiverem interesse podem nos procurar.