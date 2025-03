Banco do Nordeste anuncia Programa de Desligamento Voluntário

O Banco do Nordeste do Brasil (BNBR3) anunciou nesta sexta-feira, 28, que o seu conselho de administração aprovou a proposta do Programa de Desligamento Voluntário (PDV) — 2025, com o objetivo de incentivar o desligamento voluntário de empregados por meio de benefícios.

O programa será voltado para empregados com idade inferior a 75 anos e, no mínimo, 20 anos de serviço no banco, contemplando aqueles em cargos extintos ou planos já descontinuados, com histórico de afastamento por saúde ou tempo de serviço superior a 30 anos para mulheres e 35 para homens.

O limite orçamentário será de R$ 164,54 milhões, e a adesão será limitada a 400 empregados, com possibilidade de adesões adicionais conforme deliberação da diretoria executiva.

A implementação está sujeita à autorização da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST). Os impactos financeiros totais do Programa ainda estão sendo avaliados.