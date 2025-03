South Summit Brazil 2025: conheça as 50 startups finalistas da competição

O South Summit Brazil, um dos principais eventos de inovação e negócios da América Latina, revelou as 50 startups finalistas da Startup Competition 2025. A disputa atraiu 2.129 inscrições de 79 países, consolidando o evento como uma plataforma global para novos negócios.

A competição selecionou 23 startups brasileiras e 27 estrangeiras, representando 11 países.

Elas concorrem em cinco categorias:

Melhor Equipe

Mais Escalável

Mais Disruptiva

Mais Sustentável

Winner Global

Os vencedores serão anunciados no evento, que acontece de 9 a 11 de abril, no Cais Mauá, em Porto Alegre.

"Todos os anos, a Startup Competition do South Summit Brazil se consolida como uma vitrine global para startups que estão transformando mercados", afirma Wagner Lopes, Country Manager do evento.

A edição de 2025 registrou um crescimento no interesse internacional, com 1.056 inscrições do Brasil, 262 da América Latina e 212 de outros países. Entre os estados brasileiros, Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina lideraram em número de startups inscritas.

As finalistas do South Summit Brazil 2025

As startups finalistas foram distribuídas em cinco categorias temáticas: Enterprise, Digital & Tech Solutions, Health, Industry 5.0 e Sustainability & Climate Tech. Confira as selecionadas:

Enterprise

Inceptia AI (Argentina)

Wise CX (Argentina)

CONECTAR MIX (Brasil)

Offer Technologies Ltda (Brasil)

Grana.ai (Brasil)

Loomi (Brasil)

Xira (México)

Zerotrusted.ai (EUA)

Talent Hero Ventures (Singapura)

echo3D (EUA)

Digital & Tech Solutions

Codifica (Brasil)

Sellentt (Brasil)

Jusfy Serviços de Internet LTDA (Brasil)

Alloy (Brasil)

Creditu (Chile)

Wareclouds (Chile)

Boxie by ClassInTheBox (Espanha)

DIDIT (Espanha)

Tecspal (Uruguai)

Revie (México)

Health

OVYVA (Brasil)

DIO Inteligência Odontológica (Brasil)

Fibbo (Brasil)

LookInside (Brasil)

Telavita (Brasil)

PEGASI (Chile)

MIRA vision (Alemanha)

Thermy (México)

Walletmed (Polônia)

Nanogrow Biotech (Uruguai)

Industry 5.0

Noleak Defence (Brasil)

Stepps Tecnologia LTDA (Brasil)

ALTAVE (Brasil)

Mogai Tecnologia de Informação (Brasil)

Embeddo (Brasil)

MA.IA Solutions (Brasil)

Molde.me (Brasil)

TERRAMARES (Brasil)

Enline (Portugal)

GPR (EUA)

Sustainability & Climate Tech

TideSat Global (Brasil)

BioUs (Brasil)

umgrauemeio (Brasil)

Pewman Innovation (Chile)

Atacama Biomaterials (Chile)

Ainwater (Chile)

Microendo (México)

BIOEUTECTICS (EUA)

PT. Ravelware Technology Indonesia (Indonésia)

Sede Matriz (Argentina)

Oportunidade para startups e investimentos

Além da competição, as finalistas terão mentorias, reuniões individuais com investidores e ampla visibilidade na mídia. Segundo o South Summit, as startups participantes já captaram, no total, 14 bilhões de dólares em investimentos ao longo das edições anteriores.