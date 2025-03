Planejando o destino – e o caixa

Janaína Araújo viu seu faturamento cair de 80.000 dólares para apenas 3.000 dólares mensais com a pandemia. Ela trabalhava num dos setores mais prejudicados pela crise sanitária: o de turismo. “Perdi praticamente todos os contratos”, diz a empreendedora. A paraibana é dona da Lékè RP, uma destination management company (DMC) que representa hotéis e resorts internacionais para o público brasileiro. A agência de turismo abriu as portas oficialmente em 2012, depois que Araújo visitou a ilha de Curaçao e viu nela um potencial gigantesco. Mas o caminho até lá não foi fácil: filha de um caminhoneiro e de uma dona de casa, Araújo deixou Caicó, na Paraíba, aos 15 anos, em busca de uma vida melhor na Grande São Paulo. Seu primeiro trabalho foi em vendas, para ajudar a família, mas foi a especialização em administração que abriu as portas de vez. As habilidades adquiridas a levaram a oportunidades em grandes empresas, como TAM e Camargo Corrêa, onde trabalhou com gestão e logística de viagens.

Além de parcerias com empresas de Curaçao, a Lékè RP atende a rede Xaluca, em Marrocos — que neste ano vai realizar, entre vários eventos, a segunda edição do Desert Women Summit (DWS), idealizado por Araújo e que teve a empreendedora Luiza Helena Trajano como madrinha. A companhia crescia com esses dois destinos, até que veio a pandemia. Apenas com a casa para morar e uma equipe de sete funcionários, Araújo adotou um planejamento rigoroso para evitar o colapso. “É fundamental ser frio, analisar o cenário e entender o mercado. Provisionei seis meses de caixa e mantive o capital de giro para três meses. Essa foi a chave para a sobrevivência que uso até hoje”, afirma. O controle de caixa da companhia ainda se torna mais complexo por pagar fornecedores e parceiros em dólar. “O segredo é ter reserva e sempre analisar o mercado antes de fechar grandes contratos. O dólar pode virar de um dia para o outro, a volatilidade cambial pode ser uma boa oportunidade ou um grande desafio.” Com disciplina financeira, a Lékè RP se reergueu e hoje mantém um fluxo de caixa médio de 60.000 dólares mensais.

Para muitas empresas, essa gestão se torna o ponto de inflexão entre a sobrevivência e o fechamento de portas. Um levantamento da Serasa Experian mostra que cerca de 7 milhões de empresas estavam inadimplentes até outubro de 2024, com um acumulado de 156,1 bilhões de reais em dívidas. Agora, com a oscilação do dólar e o aumento das taxas de juros, o ano de 2025 promete ser um dos mais desafiadores para os negócios brasileiros. A liquidez e o planejamento estratégico se tornam mais do que nunca essenciais para garantir não só a continuidade dos negócios mas também o crescimento sustentável em meio a um cenário econômico instável. As histórias nesta seção ilustram exatamente como a gestão do fluxo de caixa pode ser decisiva para a continuidade de um negócio. Empreendedores que, assim como a fundadora da Lékè RP, enfrentaram momentos críticos, mas conseguiram se recuperar. Essas histórias não só destacam o poder de um planejamento financeiro assertivo, mas também demonstram que a capacidade de se adaptar é o que separa os vencedores dos que ficam pelo caminho.