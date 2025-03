Ela saiu do vermelho com essas duas estratégias e hoje mira faturamento de R$ 150 milhões

1/9 Localizado em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, o One Tower tem 290 metros de altura – em termos de comparação, o Burj Khalifa, prédio mais alto do mundo e cartão-postal de Dubai, tem 829 metros. O prédio desenvolvido pela FG Empreendimentos conta com 70 andares* e está localizado na Avenida Atlântica, à beira-mar. (One Tower)

2/9 As torres 1 e 2 do Yachthouse by Pininfarina Tower anteriormente tinham 280 metros, mas foram ampliados e agora têm 294,1 metros e 294 metros de altura respectivamente. (Yachthouse by Pininfarina 1 e 2)

3/9 O Infinity Coast Tower tem 234,8 metros de altura e 66 andares, e fica localizado na Avenida Atlântica, de frente para o mar de Balneário Camboriú. Inaugurado em 2019, o prédio residencial desenvolvido pela FG Empreendimentos foi o primeiro do País a superar a marca de 200 metros de altura. (Infinity Coast Tower)

4/9 A FG Empreendimentos foi a responsável pelo Epic Tower, prédio residencial de 56 andares* e 191 metros de altura. A localização é a mais nobre de Balneário Camboriú: na orla da praia, na Avenida Atlântica. (Epic Tower)

5/9 Com 190 metros e 51 pavimentos*, o Copenhagen é mais um arranha-céu à beira-mar em Balneário Camboriú. A Incorporadora Cechinel foi a responsável pelo edifício residencial concluído em 2022 – um dos mais novos da lista. (Copenhagen Balneário Camburiu)

6/9 Único representante do Nordeste da lista, o Tour Geneve fica localizado no bairro de Altiplano Cabo Branco, em João Pessoa. O plano diretor da cidade proíbe espigões à beira-mar, mas a localização no Altiplano garante uma vista privilegiada do oceano. Foi desenvolvido pela TWS Empreendimentos, tem 182 metros de altura e 51 andares*. (Tour Geneve João Pessoa)

7/9 O Kingdom Park Residence, erguido pela Sim Engenharia, é o prédio residencial mais alto do Centro-Oeste. O edifício fica localizado na Zona Sul de Goiânia, que concentra os empreendimentos de luxo da cidade. São 180 metros de altura e 50 pavimentos*. (Kingdom Park Residence)

8/9 O Millennium Palace é um edifício residencial localizado na Avenida Atlântica, na orla de Balneário Camboriú – um dos endereços mais nobres da cidade. São 177,3 metros de altura e 46 andares*. Foi construído pela FG Empreendimentos. (Millenium Palace 2)