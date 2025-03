4 vinhos brancos para descobrir o autêntico estilo do Alentejo em Portugal

1- Fita Preta António Maçanita Palpite Branco



O vinho é elaborado com as castas tradicionais alentejanas — Arinto, Alicante Branco e vinhas velhas de mistura —, com intervenção mínima, sem adição de sulfuroso até o final da fermentação, que ocorre espontaneamente em barricas, seguida de um longo estágio sobre borras. Apresenta cor amarelo-citrino palha e aroma intenso e complexo, combinando notas de toranja, casca de laranja e um toque de nata fresca. Na boca, tem ataque texturizado, frescor presente e retrogosto rico e intenso. Final persistente.

Importadora: Grand Cru. 529,90 reais

2- Herdade dos Grous Reserva Branco



Os vinhos da Herdade dos Grous têm personalidade marcante, evidenciando as características do seu terroir. Este rótulo é composto por Antão Vaz, Viognier, Arinto e Alvarinho, com fermentação e estágio de seis meses em barricas de carvalho francês. Destaca-se pela qualidade da fruta branca e de caroço madura no ponto certo, além do equilíbrio e precisão do conjunto. A acidez refrescante e a textura cremosa resultam em um final cheio e persistente, com toques cítricos, de pêssego e pera, que convidam a uma segunda taça.

Importadora: Épice. 282,43 reais



3- Howard’s Folly Sonhador Branco



Elaborado em Portalegre, no nordeste do Alentejo, nas encostas graníticas da Serra de São Mamede. A combinação entre temperaturas amenas, altitude e solos graníticos resulta em vinhos de grande finesse, estrutura, aromas intensos e frescor. O blend leva as castas Arinto, Gouveio e Cerceal. Ricamente estruturado, apresenta textura cremosa, boa profundidade de fruta e acidez fresca, que confere equilíbrio e um final longo. O vinho passa por envelhecimento parcial em barricas novas de carvalho francês e americano por cinco meses.

Importadora: Wine Concept. 203,88 reais

4- Adega Mayor Branco Reserva do Comendador



Elaborado com as castas Antão Vaz, Verdelho e Viognier, este vinho fermenta em barricas novas de carvalho francês, onde estagia por seis meses sobre borras. O resultado é um vinho fresco, aliado a uma boa untuosidade e estrutura. No paladar, mostra-se equilibrado, com frescor, mineralidade e longa persistência. O aroma intenso combina notas de fruta madura com leves nuances abaunilhadas da barrica.

Importadora: Delta Q. 249 reais