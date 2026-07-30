Revista Exame

O francês que fez do centro de SP o palco de seus negócios no Brasil

Empresário Olivier Anquier escolheu pontos icônicos do bairro para abrir restaurantes e padaria. Mais um negócio vem aí

Olivier Anquier, chef e empresário: “Eu sou padeiro, mas não deixo ninguém mexer na alma dos meus negócios” (Angelo Pastorello/Divulgação)

Olivier Anquier, chef e empresário: “Eu sou padeiro, mas não deixo ninguém mexer na alma dos meus negócios” (Angelo Pastorello/Divulgação)

Guilherme Gonçalves
Guilherme Gonçalves

Repórter

Publicado em 30 de julho de 2026 às 06h00.

Francês radicado no Brasil desde 1979, Olivier Anquier construiu em São Paulo uma carreira que mistura panificação, restaurantes, televisão e uma relação antiga com o Centro. Quando chegou à cidade, reconheceu na arquitetura e na vida de rua algo de Paris.

Anos depois, decidiu morar onde via “a alma da cidade”, mesmo quando a região ainda era associada à decadência. Há 20 anos, comprou uma cobertura no Edifício Esther, em frente à Praça da República, então marcado por usos irregulares e baixa ocupação.

“Eu queria morar na história da cidade, em contato com todo tipo de pessoa. Eu não suporto bolha”. 

A mudança ajudou a reativar o prédio, que chegou a ser alvo de desapropriação. Mais tarde, problemas estruturais o levaram a atravessar a rua e realizar outro desejo: morar no edifício que admirava desde os anos 1980. 

Onde Olivier abriu seus negócios

A antiga cobertura virou, em 2016, um restaurante com vista para a Praça da República. Depois vieram o L’Entrecôte d’Olivier e a primeira unidade do Mundo Pão do Olivier, aberta no Edifício Esther em 2018. A pandemia fechou a padaria, mas não interrompeu a aposta no bairro.

Em 2025, Anquier voltou ao Centro com uma megaloja do Mundo Pão na esquina das avenidas Ipiranga e São Luís, onde funcionou por mais de quatro décadas uma unidade da joalheria Amsterdam Sauer.

A rede faturou R$ 19 milhões no ano passado e projeta R$ 30 milhões em 2026. O L’Entrecôte, por sua vez, teve receita de R$ 15 milhões em 2025 e prevê crescer 7% neste ano. Hoje, os negócios de panificação do grupo empregam perto de 200 pessoas em São Paulo.

A próxima aposta se chama Arquivo. Com investimento de R$ 200 mil, o espaço deve abrir em setembro para exibir gratuitamente peças do acervo pessoal do empresário por dois anos. Depois, receberá coleções de outros artistas e expositores.

“Estou fazendo o meu”, diz Anquier. “Se me dão a oportunidade de fazer algo pela cidade que me deu tudo na vida, eu faço.” 

Os outros novos 'queridinhos' do Centro

Galeria Metrópole

A Galeria Metrópole voltou a pulsar na Avenida São Luís. Seus cinco andares reúnem padarias, cafés, brechós, lojas de discos, design e ateliês. Festivais e feiras de vinil, moda e arte completam o novo circuito, que transformou o edifício modernista em polo da economia criativa no centro paulistano.

Le Freak

Inaugurado em fevereiro de 2026, o Le Freak ocupa o térreo do Conjunto Zarvos, prédio modernista de 1958. O chef Juan Pablo Montes combina técnica francesa e referências latino-americanas em clima informal. O restaurante atrai filas desde que abriu e prepara um bar no subsolo. A casa tem 75 lugares.

Balada no Martinelli

O terraço do Edifício Martinelli virou pista com vista panorâmica de São Paulo. A agenda mistura música eletrônica, samba, rap e festas temáticas, muitas com ingressos esgotados. Depois de receber 100.000 visitantes em 2024, o prédio passa por reforma e projeta superar 1 milhão de visitantes por ano após a reabertura.

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