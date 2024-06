Quem quer pão e dividendos: Olivier Anquier atrai R$ 3,4 mi para abrir novas unidades do Mundo Pão

O “Mundo Pão do Olivier” se prepara para um novo momento, com a abertura de quatro unidades em São Paulo. A primeira já está definida: a antiga sede da joalheria Amsterdam Sauer, em uma das esquinas icônicas de São Paulo, no bairro da República.

“Quando eu abri o Mundo Pão, eu queria uma maneira de aproximar o cliente do produto, eliminando essa parede que separa o cliente do produto e não consegue transmitir aquilo que está na frente dos seus olhos”, afirma Olivier Anquier. O conhecido chef francês que empreende no Brasil desde os anos 1980 e está por trás também do L'Entrecôte d'Olivier e do Esther Rooftop.

"Eu decidi fazer com que essa conversa do produto com o consumidor fosse direta. Como se a pessoa estivesse numa joalheria e abrisse a gaveta para pegar essa joia, que é o meu coração com creme de amêndoas, que é o folhado e o meu vulcão de chocolate", diz.

No novo endereço, na esquina das avenidas Ipiranga e São Luís, a metáfora se completa. A loja deve se tornar a estrela da rede, hoje com apenas uma unidade no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. O Mundo Pão nasceu em 2016 e sucumbiu no começo de 2021 em plena pandemia.

O renascimento veio um ano depois, já no novo endereço e com sócios Rafael Ribeiro e Marcone Moraes, amigos de longa data de Olivier e administradores do Boteco 28, no Farol Santander. No ano de retorno, o Mundo Pão faturou R$ 4 milhões, número que avançou mais de 10% em 2024.

Como funcionou a captação

Os sócios decidiram que era o momento de expansão e definiram um modelo de equity crowdfunding, similar à estrutura de vaquinhas, para captação de recursos, fugindo das formas mais tradicionais - e até mesmo das franquias, em alta no mercado.

Com mais de 30 anos empreendendo, essa foi a primeira vez que o chef recorreu à captação. "Tudo que eu faço, eu não tenho padrinho atrás de mim. Nos meus negócios, eu tenho um sócio, que não é um investidor, mas que trabalha e que tem o porquê de estar na empresa. Por isso, eu não sou rico", diz.

O projeto foi liderado por Ribeiro e Moraes. Em pouco mais de 3 meses, a iniciativa, rodada pela plataforma da Osten Invest, captou R$ 3,4 milhões com 34 investidores - o valor de cada cota foi estabelecido em R$ 50.000,00.

"Acho que fez muito sentido para nós iniciar essa jornada com esse formato. O Olivier é um cara que tem esse DNA de estar na casa das pessoas. Então, é quase que icônico começar uma jornada compartilhando essa primeira leva de expansão com as pessoas", diz Ribeiro. Segundo o executivo, mais de 5.000 pessoas se inscreveram na plataforma, mas a decisão foi encerrar a rodada no valor de R$ 3,4 milhões.

Quais os próximos passos do negócio

Pelo valor, os novos acionistas ficaram com pouco mais de 30% do negócio. Além da participação, receberão dividendos trimestrais. A proposta é de que recebam entre 29,92% e 44,00% (máximo) do lucro líquido.

"A nossa rentabilidade em termos de EBITDA sempre foi nesses patamares que colocamos dentro da operação", afirma Ribeiro. De acordo com o executivo, à medida que o negócio ganha mais corpo, a expectativa é de que a margem se torne ainda maior, diluindo os custos entre as operações.

A ambição dos sócios é que todas as unidades estejam em funcionamento até dezembro para começar 2025 com a operação a plenos pulmões. Mas, além da loja na República, há apenas mais uma com endereço confirmado, no Shopping Morumbi. As outras duas ainda estão pendentes de análise de pontos e conversas.

"A fotografia que eu espero para 2025 é poder dar a oportunidade para que mais pessoas possam provar aquilo que está sendo comentado. Conseguir colocar mais perto delas a oportunidade de poder viver essa emoção", afirma Anquier, que se reconhece como padeiro de ‘nascimento’.

O plano em curso pela Mundo Pão do Olivier percorre uma trajetória já empreendidas por redes como a Benjamin Padaria (ex-Benjamin Abrahão), num esforço para escalar em um mercado cheio de padarias de bairro e familiares. No primeiro trimestre do ano passado, segundo o Sebrae, foram abertas 154 padarias por dia no país. São Paulo fechou o período com quase 22.000 unidades. Resta saber se os ares e sabores franceses vão romper com essa tradição e transformar o negócio em uma joia paulistana.