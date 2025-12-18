Mesmo quem não acompanha de perto as novidades dos streamings deve ter esbarrado nos últimos tempos em Tremembé. Lançada em outubro, a série que retrata a rotina dos presos famosos do Complexo Penitenciário em São Paulo se tornou o original brasileiro com melhor estreia da história do Prime Video no país e já tem segunda temporada confirmada. O desempenho dialoga com a forma como a Amazon vem estruturando sua atuação no Brasil, fortalecendo conteúdos e iniciativas com conexão local. “A Amazon Brasil é uma empresa feita por brasileiros para brasileiros”, diz Camila Nunes, CMO da companhia. “Um dos nossos objetivos mais importantes é comunicar todas as marcas, serviços e negócios de forma próxima e que faça sentido para o cliente brasileiro.”

Há nove anos na empresa, a executiva acompanhou a evolução de uma operação centrada em livros impressos e digitais para um portfólio que hoje inclui marketplace, dispositivos, streaming, publicidade e uma malha logística com mais de 200 polos. A expansão veio acompanhada de novas frentes estratégicas, como investimentos em futebol, festas regionais, criadores de conteúdo e uso de dados e inteligência artificial, aplicados à personalização e à comunicação. “Na última década, investimos 55 bilhões de reais no país, o que mostra o Brasil como prioridade na estratégia global”, afirma. Acompanhe a entrevista.

A Amazon no Brasil opera um portfólio que vai do e-commerce ao streaming. Como comunicar uma proposta de valor tão ampla?

Sempre reforço que a Amazon é uma empresa feita por brasileiros para brasileiros. Isso orienta nossa estratégia no país. Como comunicamos muitas marcas, a linha condutora é criar conexão com o brasileiro de um jeito proprietário. No Amazon.com.br, por exemplo, o foco é destacar o custo-benefício: preço competitivo, seleção ampla e entrega rápida e grátis, incluindo a primeira compra sem frete. Já no Prime, o desafio é comunicar o conjunto de benefícios, como descontos e acesso ao Prime Video, e outros serviços digitais. Internamente, brincamos que o objetivo é tornar quase “irresponsável” não assinar, pela relação entre o valor pago e o que se recebe.

O que marcou a evolução da estratégia de marketing da Amazon nesses nove anos?

Quando entrei, a operação era centrada em livros impressos e digitais. Em 2019, tivemos um ponto de virada com a expansão do varejo, o lançamento da Alexa e do programa Prime. Desde o início, trabalhamos uma comunicação integrada, agnóstica de canal, olhando conversão e construção de marca de forma conjunta. Entre os marcos, eu destacaria a entrada no futebol com o patrocínio das transmissões da Globo, a criação de um programa próprio para criadores de conteúdo e o investimento no futebol feminino. Também anunciamos o patrocínio da Copa do Mundo no ano que vem e ampliamos a atuação em festas regionais, como Carnaval e São João, sempre adaptando as estratégias aos contextos culturais do país.

O que o sucesso de Tremembé revela sobre a estratégia de marketing da Amazon no Brasil?

Na Amazon, tudo parte de melhorar a experiência do cliente, inclusive no Prime Video. Há alguns anos investimos em produções locais, como Cangaço Novo, e ampliamos conteúdos que fazem sentido para o público brasileiro. Também passamos a transmitir a Copa do Brasil e, neste ano, jogos exclusivos do Campeonato Brasileiro. Nosso foco é dar mais espaço global para produções locais e construir uma identidade que reflita o Brasil. Tremembé é um marco dentro desse trabalho de anos para oferecer, no catálogo de filmes e séries, assim como no de produtos, conteúdos realmente relevantes para os brasileiros.

Em um mercado em que frete rápido e conveniência já são esperados, onde está hoje o diferencial competitivo da Amazon?

O programa Prime é hoje um dos nossos principais diferenciais competitivos, reunindo frete rápido e grátis, descontos exclusivos e benefícios como Prime Video, Amazon Music, Prime Reading e Games. O marketing tem o papel de comunicar esses benefícios e, ao mesmo tempo, aprimorar continuamente o programa. Neste ano, ampliamos o valor do Prime com parcerias como a do iFood, reduzimos o mínimo para entregas no dia seguinte e ampliamos o catálogo de produtos internacionais com frete incluído. Também acompanhamos o comportamento do consumidor brasileiro, com ações como a Chuva de Cupons, datas promocionais e o programa Amazon Influencers, que conecta criadores à jornada de compra. A lógica é trabalhar o Prime de forma integrada, relevante para cada momento do cliente.

Quais aplicações de IA têm gerado mais resultado para o marketing no Brasil?

A Amazon usa inteligência artificial há mais de 20 anos para personalizar a jornada de compra, desde recomendações de produtos até o momento certo de apresentar a assinatura do Prime. Com a IA generativa, esse impacto ganhou escala. No marketing, o principal avanço recente é a mídia hipercontextualizada, que combina dados, criatividade e timing para exibir a mensagem certa por local e horário. Isso tem impulsionado especialmente o out of home (mídia externa), que passou a operar com alto grau de personalização e se tornou uma alavanca relevante tanto para performance quanto para construção de marca.

Onde o Brasil se posiciona na estratégia global da Amazon?

O Brasil é um dos países prioritários para a Amazon global. O tamanho, o engajamento digital e a adoção do e-commerce colocam o país no centro das decisões. Temos hoje mais de 200 polos logísticos no país, cobertura de entrega em 100% das favelas, entrega no dia seguinte para membros Prime e, em algumas cidades, entrega no mesmo dia. No marketing, o papel é tornar visível essa evolução, mostrando ao consumidor que a Amazon entende o Brasil.

Quais apostas devem concentrar os esforços de marketing da Amazon Brasil nos próximos meses?

No curto prazo, uma das principais prioridades é a Copa do Mundo, um momento central para o brasileiro e para a estratégia da Amazon no país. Outra frente é o trabalho com criadores de conteúdo e influenciadores, com parcerias autênticas e formatos que façam sentido para o criador e para a audiência. A companhia também seguirá investindo em mídia externa e em canais de performance, como busca e social media. Por fim, há um foco contínuo em festas regionais, especialmente o Carnaval, que mobilizam consumo antes e durante os eventos e são momentos relevantes para a marca.