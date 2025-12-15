Amazon integra IA ao Kindle para tirar dúvidas e recapitular livros de séries

A Amazon começou a testar a integração de ferramentas de inteligência artificial ao app de seu leitor digital Kindle para iOS. Chamado Ask This Book, o novo recurso responde perguntas dos leitores diretamente dentro da página do livro, sem necessidade de sair do app.

Com essa ferramenta, leitores podem selecionar trechos de livros comprados ou emprestados e questionar a IA sobre quem são os personagens, o que aconteceu anteriormente na trama ou qualquer outro aspecto do conteúdo, com a promessa de respostas sem spoilers, ou seja, que não ultrapassem sua posição de leitura. A função já está disponível para usuários de iPhones nos Estados Unidos e deve ser expandida para dispositivos Kindle físicos e smartphones Android em 2026, embora ainda sem data definida.

Segundo a empresa, “milhares” de títulos em inglês, incluindo best-sellers, já contam com o recurso. Neles, a função está ativada por padrão e não pode ser desativada por autores ou editoras. Isso levanta preocupações no setor editorial, especialmente quanto a direitos autorais e ao uso do conteúdo para treinar modelos de linguagem – um tema que já motiva ações judiciais e negociações por licenciamento.

A Amazon não detalhou como o recurso funciona, quais licenças utiliza para habilitar a IA, nem como pretende evitar erros factuais gerados por modelos generativos, conhecidos como "alucinações". A empresa tampouco esclareceu se os dados dos livros poderão ser usados para treinar futuros sistemas de IA.

Resumos automáticos

Outro recurso anunciado pela Amazon é o Recaps, que oferece resumos automáticos dos livros lidos ou emprestados, em um formato semelhante ao “Anteriormente em...” usado em séries de TV. O objetivo é ajudar leitores a retomarem a leitura após uma pausa, relembrando personagens e eventos principais.

Essa função já está disponível tanto em dispositivos Kindle quanto no app para iOS, também inicialmente nos Estados Unidos. No Kindle, o botão aparece dentro da biblioteca, na página da série de livros, acessível pelo menu de três pontos. No iPhone, basta pressionar e segurar sobre o agrupamento de e-books.