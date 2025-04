Para além da resiliência: South Summit marca retomada do ambiente inovador no RS depois das cheias

Um ano depois das enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul, os armazéns do Cais Mauá, em Porto Alegre, voltaram a receber milhares de pessoas. Onde antes havia lama, silêncio e destruição, passaram agora mais de 23.000 pessoas de 62 países em três dias de evento. A quarta edição do South Summit Brazil foi um ponto de virada simbólico: mostrou que a reconstrução gaúcha não é mais promessa — é realidade.

Com mais de 900 investidores, 140 fundos, 3.000 startups e 800 palestrantes, o evento reuniu lideranças dos setores público e privado para debater inovação, impacto social e crescimento econômico.

Os fundos representados somavam 215 bilhões de dólares sob gestão — uma cifra que comprova o peso global da inovação brasileira.

“Esse lugar ficou 2,5 metros debaixo d’água. Não era preciso reconstruir apenas uma estrutura, e sim uma sociedade inteira”, afirmou José Renato Hopf, presidente do South Summit Brazil. O tema da edição de 2025, “Para além da resiliência”, não foi escolhido à toa.

Painel da EXAME no South Summit: empreendedores do Instituto Caldeira, do Mercado Público de Porto Alegre e da Lajeadense Vidros discutiram como foi reconstruir seus negócios do zero (Leandro Fonseca/Exame)

Parceria com a EXAME

A EXAME, media partner do evento, também contribuiu para dar corpo a esse espírito de retomada.

No palco do South Summit, promoveu o painel Negócios em Luta, reunindo empreendedores gaúchos que transformaram tragédia em ação. Participaram Carolina Cavalheiro, diretora de novos negócios do Instituto Caldeira; Rafael Sartori, presidente da Associação dos Mercadeiros; e Renato Arenhart, da Lajeadense Vidros. Eles dividiram experiências de perdas materiais — e ganhos em mobilização. “O Mercado Público já passou por muitas tragédias, mas nunca deixou de funcionar. Reabrir foi nossa forma de mostrar que ele continua vivo”, disse Sartori. O South- -Summit também foi palco para outra discussão essencial: como articular iniciativas filantrópicas com impacto duradouro.

No painel The Power of Action, participaram Instituto Helda Gerdau, Instituto Ling e Estímulo, destacando soluções como crédito acessível, obras emergenciais e redes de apoio estruturadas. “Nos primeiros meses estávamos olhando para o imediato, para o urgente. Agora, estamos olhando mais para a frente”, afirmou Beatriz Johannpeter, diretora do Instituto Helda Gerdau.

Happy hour da EXAME no South Summit: evento reuniu 110 empreendedores para celebrar a reconstrução do estado (Leandro Fonseca/Exame)

Happy hour da EXAME

À noite, o pôr do sol do Guaí-ba foi o pano de fundo para mais uma iniciativa: happy hour da EXAME no South Summit, no restaurante 20barra9, reuniu 110 empreendedores em um encontro informal para celebrar conquistas e compartilhar ideias. Estiveram presentes nomes como Daniel Randon, do gigante de autopeças Randoncorp, Juliano Melnick, da construtora Melnick, e Roberto Zaffari, da administradora de shoppings Airaz. “Agora é hora de reconstruir com liderança e agilidade. O empresário precisa saber mudar a vela quando o vento muda”, afirmou Randon. No encontro, também foram homenageadas as 13 empresas gaúchas que entraram no ranking Negócios em Expansão 2024, feito pela EXAME em parceria com o BTG Pactual. Mesmo afetadas pelas enchentes, essas empresas cresceram em receita e estrutura.

O que se viu em Porto Alegre, durante o South Summit, foi mais do que um evento de inovação. Foi uma afirmação de que o Rio Grande do Sul não apenas resiste — ele transforma. E já está, mais uma vez, no centro da conversa sobre o futuro.

Negócios em Luta

A série de reportagens Negócios em Luta é uma iniciativa da EXAME para dar visibilidade ao empreendedorismo do Rio Grande do Sul num dos momentos mais desafiadores na história do estado. Cerca de 700 mil micro e pequenas empresas gaúchas foram impactadas pelas enchentes que assolam o estado desde o fim de abril do ano passado.

São negócios de todos os setores que, de um dia para o outro, viram a água das chuvas inundar projetos de uma vida inteira. As cheias atingiram 80% da atividade econômica do estado, de acordo com estimativa da Fiergs, a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul.

Neste especial, veja histórias de empresas que foram impactadas pela enchente histórica e, mais do que isso, de que forma eles são uma força vital na reconstrução do Rio Grande do Sul daqui para frente.