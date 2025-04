Porto Alegre (RS) -- Os armazéns do Cais Mauá, cenário mais emblemático das imagens da enchente que atingiu Porto Alegre em maio de 2024, voltam a pulsar com inovação. Entre os dias 9 e 11 de abril, o South Summit Brazil, um dos principais eventos sobre cultura inovadora do Brasil, transforma esse espaço, às margens do Guaíba, em um símbolo de resistência e ação.

Mantendo sua sede tradicional no Cais, o evento reforça, em sua quarta edição, um tom de recomeço.

Com o tema “Beyond Resilience” ("Além da Resiliência", no português), a programação não só explora temas como digitalização, sustentabilidade e mudança social, como também intensifica o debate sobre a reconstrução do Rio Grande do Sul.

Em 38.000 metros quadrados distribuídos em quatro armazéns e sete palcos – e com uma sala de masterclasses instalada na Usina do Gasômetro – o encontro espera receber 24.000 participantes e mais de 1.000 investidores.

Neste ano, a EXAME participará ativamente da discussão proposta pelo evento sobre a reconstrução do Estado, promovendo dois painéis dedicados ao tema. Um dos encontros, agendado para o dia 10 de abril, reúne empreendedores diretamente afetados pelas enchentes. Já no dia seguinte, 11, a EXAME convida grandes instituições e empresas privadas para discutir como elas ajudam a conduzir a retomada econômica.

Além dos painéis, o South Summit 2025 lança o programa Impulsa RS, que oferece apoio prático aos empreendedores atingidos pelas enchentes por meio de atendimentos gratuitos, mentorias e distribuição de ingressos solidários (1.000 ao total).

O evento ainda marca presença com iniciativas como o Women @ South Summit, que amplia o espaço para a participação feminina no ecossistema, e uma política de lixo zero com apoio de parceiros para gestão sustentável de resíduos.

Porto Alegre em maio de 2024: pavilhões do South Summit, no Cais Mauá, foram os primeiros a serem tomados pela água (Ricardo Stuckert/Brazilian Presidency/AFP)

Qual é a história do South Summit Brazil

Criado na Espanha, o South Summit chegou a Porto Alegre em 2022, e desde então, acontece todos os anos no Cais Mauá. É um evento que coroa um esforço dos gaúchos de reforçar a vocação de inovação do estado. Algo que se replica em movimentos como o Instituto Caldeira, uma organização do terceiro setor dedicada à agenda de transformação digital não apenas dentro das próprias empresas dos cerca de 40 fundadores, mas também na sociedade gaúcha como um todo.

Em 2024, cerca de dois meses antes da tragédia, o South Summit Brazil reuniu 55 países, 3.000 startups, 800 speakers e quase 900 investidores que cuidam de 25 bilhões de dólares em investimentos para a América Latina.

Manter o encontro nos armazéns do Cais Mauá – cenário que guarda as cicatrizes das enchentes – reforça o compromisso com a superação dos desafios e a promoção de um recomeço no estado.

Negócios em Luta

A EXAME participa da edição com dois painéis que evidenciam a batalha diária dos empresários gaúchos para reerguer seus negócios após os desastres climáticos.

No dia 10 de abril, o painel “Rebuilding Resilience” reúne:

Já no dia 11 de abril, o painel “The Power of Action” coloca em pauta a recuperação econômica liderada por iniciativas da sociedade civil, com a participação de:

Todos os convidados já contaram suas histórias ao especial Negócios em Luta, uma iniciativa da EXAME para dar visibilidade ao empreendedorismo do Rio Grande do Sul num dos momentos mais desafiadores na história do estado.

Cerca de 700 mil micro e pequenas empresas gaúchas foram impactadas pelas enchentes que assolaram o estado no mês de maio. São negócios de todos os setores que, de um dia para o outro, viram a água das chuvas inundar projetos de uma vida inteira. As cheias atingiram 80% da atividade econômica do estado, de acordo com estimativa da Fiergs, a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul.

Os textos do Negócios em Luta mostram como os negócios gaúchos foram impactados pela enchente histórica e, mais do que isso, de que forma eles serão uma força vital na reconstrução do Rio Grande do Sul daqui para frente.

Novidades do South Summit

Além dos debates, o South Summit Brazil 2025 aposta em uma experiência completa. Em sua nova edição, o evento conta com:

Women @ South Summit: iniciativa para ampliar o protagonismo feminino com espaços exclusivos de networking, brunch para até 200 lideranças e rodadas de matchmaking à beira do Guaíba no Women’s Boat Lounge.

iniciativa para ampliar o protagonismo feminino com espaços exclusivos de networking, brunch para até 200 lideranças e rodadas de matchmaking à beira do Guaíba no Women’s Boat Lounge. Política de Lixo Zero: parceria com a cleantech Trashin e apoio das empresas ESG Now e Greener para garantir a gestão sustentável dos resíduos.

parceria com a cleantech Trashin e apoio das empresas ESG Now e Greener para garantir a gestão sustentável dos resíduos. South Summit Run: para a primeira edição, a corrida oficial acontece no dia 12 de abril. São percursos de 3, 5 e 10 km, com largada no Pontal Shopping, reunindo cerca de 2.000 participantes em uma ação que integra saúde e qualidade de vida.

para a primeira edição, a corrida oficial acontece no dia 12 de abril. São percursos de 3, 5 e 10 km, com largada no Pontal Shopping, reunindo cerca de 2.000 participantes em uma ação que integra saúde e qualidade de vida. Gastronomia e Night Summit: o encontro prevê quatro praças de alimentação, um restaurante buffet e uma programação noturna no Cais Embarcadero, com DJs e música ao vivo, que se estende das 17h às 21h30.

Competição de startups

Um dos pontos altos do evento em Porto Alegre é a Startup Competition. Neste ano, a competição selecionou 23 startups brasileiras e 27 estrangeiras, representando 11 países.

Elas concorrem em cinco categorias:

Melhor Equipe

Mais Escalável

Mais Disruptiva

Mais Sustentável

Winner Global

"Todos os anos, a Startup Competition do South Summit Brazil se consolida como uma vitrine global para startups que estão transformando mercados", afirma Wagner Lopes, Country Manager do evento.

A edição de 2025 registrou um crescimento no interesse internacional, com 1.056 inscrições do Brasil, 262 da América Latina e 212 de outros países. Entre os estados brasileiros, Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina lideraram em número de startups inscritas.

As startups finalistas foram distribuídas em cinco categorias temáticas: Enterprise, Digital & Tech Solutions, Health, Industry 5.0 e Sustainability & Climate Tech. Confira as selecionadas:

